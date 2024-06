Đại diện kênh truyền thông trực tuyến Qingliu cho biết, ngay sau khi được đăng tải, đoạn video ghi lại sự việc đã thu hút sự chú ý không hề nhỏ.

Trong video, một người đàn ông đặt chân phải lên bồn rửa, quay lưng về phía camera, dường như đang kiểm tra ngón chân rồi xỏ giày lại.

Chuỗi cửa hàng ngay sau đó đã trả lời các câu hỏi của giới truyền thông địa phương và chia sẻ rằng, người đàn ông trong video bị bỏng ở chân khi làm việc vào ngày hôm đó. Việc đặt chân lên bồn rửa là để lấy nước lạnh sơ cứu.

Bộ phận dịch vụ khách hàng của chuỗi cửa hàng trả lời: "Hiện tại, tất cả nhân viên cửa hàng đã được đào tạo lại và chấn chỉnh theo tiêu chuẩn".

Trong cuộc phỏng vấn, đơn vị trên cũng đã cung cấp các đoạn video từ camera giám sát ngày hôm đó cho thấy hình ảnh bàn chân bị bỏng của nhân viên liên quan và giấy chứng nhận chẩn đoán từ Trung tâm Dịch vụ Y tế Cộng đồng số 2 Jinsong ở quận Triều Dương, Bắc Kinh.

Khi phóng viên hỏi địa chỉ cụ thể của cửa hàng này, bộ phận chăm sóc khách hàng trả lời là không thể tiết lộ. Tuy nhiên, người quay video cho biết, cửa hàng nơi xảy ra vụ việc nằm gần Panjiayuan ở Bắc Kinh.

Hành vi của nam nhân viên gây tranh cãi trong dư luận. Ảnh chụp màn hình

Ngày 12/6, Cục Giám sát thị trường quận Triều Dương, Bắc Kinh đã đưa ra thông báo chính thức về việc kiểm tra cửa hàng Panjiayuan:

"Do hành vi đưa chân lên bồn rửa trong khu vực kinh doanh của nhân viên này đã vi phạm quy định vận hành an toàn thực phẩm, nên các quan chức thực thi pháp luật đã yêu cầu cửa hàng lập tức tiến hành vệ sinh và khử trùng toàn diện, để loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn thực phẩm.

Hiện cửa hàng đã đóng cửa và văn phòng của chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi công việc vệ sinh, khử trùng và khắc phục cũng như các tình huống liên quan khác".

Mặc dù vậy, sự việc này vẫn gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một số người cho rằng thực sự không thể làm gì được trong tình huống đặc biệt khẩn cấp này. Quá trình vệ sinh và khử trùng tiếp theo có thể được tiến hành bình thường và cửa hàng buộc phải hoàn tất mọi việc trong thời gian đóng cửa.

Một số người còn cho rằng: “Bị bỏng là điều dễ hiểu. Lúc này, ai cũng sẽ tập trung vào vết thương trước. Chỉ cần khử trùng thật kỹ và giải thích rõ ràng”.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng không tin vào lời giải thích chính thức của phía chuỗi cửa hàng và bày tỏ bức xúc: "Đây không phải chân của một người có tuổi! Hãng này vẫn đang cố để bảo vệ nhân viên của mình", "Có bị bỏng chân cũng không được rửa ở đây. Họ là những người làm trong ngành thực phẩm cơ mà".