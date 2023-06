Trong đó, các tổ máy đã hoàn thành tốt theo phương thức huy động, khắc phục kịp thời các bất thường thiết bị, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu than, dầu, các tổ máy vận hành liên tục.

Công ty Nhiệt điện Ninh Bình đảm bảo cấp điện mùa khô

Công ty thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật về tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy sự cố, hệ số đáp ứng, suất hao nhiệt, suất tiêu hao than… Đồng thời, tổ chức sản xuất đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường theo quy định, đảm bảo sản lượng điện phát (dự kiến) trong 3 tháng (5, 6, 7/2023) là 200 triệu kWh.

Để đảm bảo công tác sản xuất điện cao điểm mùa khô năm 2023 (trong các tháng 5, 6, 7), Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, phấn đấu không chỉ đảm bảo công tác sản xuất điện an toàn, kinh tế, mà còn thực hiện tốt chủ đề năm 2023 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã phát động thi đua, tập trung thi đua đảm bảo các tổ lò, máy vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, đáp ứng nhu cầu phụ tải cao của hệ thống điện để sẵn sàng huy động theo yêu cầu của Điều độ A0. Tập trung nguồn lực, làm việc với các đối tác cung cấp, tàu vận chuyển, tăng cường tiếp nhận bốc dỡ than, đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu (than, dầu) cho các tổ lò, máy để đáp ứng huy động theo yêu cầu của hệ thống điện, đảm bảo mục tiêu không có tổ máy bị dừng hoặc giảm công suất do không đủ nhiên liệu.

Công ty Nhiệt điện Ninh Bình bố trí kíp trực 24/24 bám sát hoạt động của nhà máy

Công ty đã bố trí tăng cường thêm lãnh đạo, cán bộ ứng trực để sẵn sàng chỉ đạo, xử lý kịp thời khi có bất thường, sự cố thiết bị, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, xử lý thông tin, báo cáo kịp thời. Đồng thời, chủ động công tác mua sắm cung ứng đầy đủ kịp thời vật tư, hóa chất, nguyên nhiên liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất; tối ưu hóa phương thức vận hành để giảm điện tự dùng và suất hao nhiệt; phối kết hợp trong công tác sửa chữa thường xuyên, khắc phục sự cố kịp thời, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường sản xuất, công tác an toàn VSLĐ- PCCN, môi trường…

Công ty cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động người lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 3 tháng cao điểm mùa khô, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt khó, thực hành tiết kiệm điện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được EVN/EVNGENCO3 giao.

Vĩnh Phú