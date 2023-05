Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều biện pháp đảm bảo tốt điều kiện sản xuất ngay từ những ngày đầu năm. Nhờ đó, công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao cả về sản lượng điện, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và công tác bảo vệ môi trường. Trong 4 tháng đầu năm, sản lượng điện của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 - (EVNGENCO3) quản lý vận hành là 2,7 tỷ kWh điện, đạt 100.99% kế hoạch được giao. Nổi bật là tháng 4/2023, công ty đã đạt 5/5 chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật so với kế hoạch EVNGENCO3 giao, chuẩn bị đủ nguồn nhiên liệu đáp ứng tốt phương thức huy động của Hệ thống điện Quốc gia khi thời tiết nắng nóng, nhu cầu phụ tải cao. Tiếp nối trong những ngày đầu tháng 5/2023, cả hai tổ máy của Vĩnh Tân 2 đã liên tục phát điện công suất cao (622MW) trong các giờ cao điểm để góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân sẵn sàng ứng phó, đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô năm 2023

Để có được kết quả đó, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã cùng với EVNGENCO3chủ động làm việc với các đối tác, tìm kiếm, bổ sung nguồn than, thúc đẩy công tác vận chuyển, tiếp nhận, bốc dỡ than nhằm đảm bảo đủ nhiên liệu cho sản xuất. Vì vậy, các tháng cao điểm mùa khô năm 2023, Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 sẽ đủ nhiên liệu để duy trì phát điện ổn định, liên tục hỗ trợ tối đa cho Hệ thống điện trong bối cảnh phụ tải tăng cao.

Bên cạnh đó, việc chủ động cung ứng đủ nhiên liệu cho sản xuất, nguồn than nhập khẩu với chất lượng phù hợp còn để triển khai phương án đốt than trộn, góp phần nâng cao hiệu suất tổ máy cũng như giảm lượng tro xỉ phát sinh và chủ động thêm về nguồn nhiên liệu.

Công ty đã bố trí lực lượng vận hành trực ca nghiêm túc và sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống; tổ chức bồi huấn, diễn tập xử lý sự cố để nâng cao chất lượng ca vận hành; phân công lực lượng C&I theo trực ca 24/24 để hỗ trợ ca vận hành, lực lượng sửa chữa nhanh chóng xử lý các bất thường… Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ thiết bị, kịp thời phát hiện các bất thường và yêu cầu Công ty EPS phối hợp xử lý triệt để, tránh nguy cơ lan rộng phải ngừng máy. Đồng thời, Công ty đã tổ chức kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động hàng tháng, quý; triển khai huấn luyện, đào tạo về an toàn điện, an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa cho tất cả cán bộ công nhân viên trong nhà máy.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, công ty đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải theo quy định của pháp luật, duy trì ổn định và tin cậy các thiết bị quan trắc, giám sát môi trường tự động 24/24, liên tục truyền số liệu về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận. Môi trường nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 luôn được duy trì xanh, sạch, đẹp, các thông số môi trường đều nằm trong giới hạn, tiêu chuẩn cho phép, công khai minh bạch trên các bảng điện tử. Công ty tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh các ý tưởng, sáng kiến ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

“Với những giải pháp này, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ luôn duy trì để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, vận dụng hết khả năng để đáp ứng tốt huy động của Hệ thống trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2023, đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, ổn định góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước”, đại diện Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân chia sẻ.

Vĩnh Phú