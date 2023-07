Recurrent Auto, một tổ chức nghiên cứu và kinh doanh ô tô tại Mỹ, đã thực hiện một cuộc thu thập thông tin từ 12.000 chiếc Tesla với 360.000 chu kỳ sạc và những phản hồi từ những người chủ nhân của chúng.

Kết quả những nghiên cứu này đã chỉ ra khoảng cách mà xe điện có thể đi được không thể đạt như thông số mà hãng công bố bởi những tác nhân như thời tiết bên ngoài và phong cách lái xe của người điều khiển.

Ở nhiệt độ dưới 0 độ C, Tesla Model Y chỉ có phạm vi hoạt động trung bình khoảng 45% so với ghi nhận của EPA, tức khoảng gần 220km so với khoảng 485km như EPA công bố.

Một chiếc Tesla Model 3 hoạt động trong điều kiện nhiệt độ thấp. Ảnh: Tesla.

Từ khoảng 21 cho tới 32 độ C, phạm vi hoạt động của xe cải thiện với khoảng 60% so với dữ liệu của EPA. Ghi nhận này được thấy ở 3.342 trên tổng số 12.000 phương tiện tham gia khảo sát.

Đối với Tesla Mode S, kết quả cũng tương tự khi ở mức nhiệt độ lạnh, xe chỉ đạt khả năng hoạt động 50% phạm vi so với thông số của hãng và 60% ở nhiệt độ ấm áp hơn.

Đây không phải là một phát hiện mới của tổ chức Recurrent Auto mà trên thực tế, những người chủ xe điện lâu năm hiểu rất rõ những chiếc “xế hộp” của họ có khả năng sẽ chạy được khoảng cách thấp hơn nhất định và cao hơn nhất định trong một số mùa trong năm.

Dẫu vậy, những tác nhân thời tiết không thể được cảm nhận và tính toán bởi bảng điều khiển hiển thị trên xe, do đó người sử dụng rất khó để biết chính xác rằng xe của họ thực tế có thể đi được bao nhiêu so với những gì EPA và nhà sản xuất công bố.

Trong thời điểm hiện nay, những mẫu xe điện mới đang dần áp dụng công nghệ làm nóng sơ bộ động cơ, tối ưu hóa tốc độ sạc và cải thiện phạm vi lái xe thông qua những hệ thống máy bơm khí và các thiết bị kiểm soát nhiệt độ.

Nhiều tiểu bang tại Mỹ cũng đã đưa ra các cảnh báo rằng, các cuộc thí nghiệm của EPA (Cục Bảo vệ Môi trường – Sinh học Mỹ) được thực hiện trong những phòng thí nghiệm với nhiệt độ lý tưởng và duy trì tốc độ xe điện ổn định ở vận tốc dưới 90km/h. Vì vậy, những thông số về phạm vi hoạt động của xe do EPA công bố cũng chỉ mang tính chất tham khảo còn trên thực tế hoạt động, xe khó có thể đạt được những chỉ số hoàn hảo này.

Hiện nay toàn thế giới có 3 quy chuẩn kiểm tra phạm vi hoạt động đối với xe điện lớn nhất là EPA của Mỹ, WLTP của châu Âu và NEDC của Trung Quốc nhưng tiêu chuẩn EPA vẫn là tiêu chuẩn khắt khe và uy tín nhất hiện nay đang được áp dụng.

Hùng Dũng (theo Insideev)

