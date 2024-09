Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa nay (11/9) ảnh vệ tinh và ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa cho Hà Nội.

Vùng mây đối lưu mạnh từ Bắc Ninh, Hưng Yên cũng đang di chuyển về phía Thủ đô, dự báo sẽ mang theo mưa rào và giông trong trưa và đầu giờ chiều nay. Nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn giông.

Mực nước sông Hồng tại Hà Nội được dự báo đạt đỉnh vào trưa nay, vượt báo động 2 khoảng 30cm, đạt 10,8m, khiến tình trạng ngập lụt ở các khu vực ven sông trở nên nghiêm trọng vào buổi chiều do mực nước các sông đang cao. Trong khi đó, lũ trên sông Thái Bình tiếp tục có xu hướng tăng và có thể đạt đỉnh vào ngày mai.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống chậm và ở dưới mức báo động 2 tại khu vực Long Biên, Hà Nội.

Con đường liên xã chạy dọc đê sông Bùi (Chương Mỹ, Hà Nội) bị ngập gần 40cm. Ảnh: Quang Phong.

Sáng 11/9, UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết đã di dời 836 hộ dân ngoài đê sông Hồng tại 4 phường đến nơi an toàn.

Quận Tây Hồ vận động di chuyển 214 hộ dân trong ngõ 76 An Dương. Quận Hoàn Kiếm di dời 46 hộ ven sông Hồng lên cao.

Huyện Ứng Hòa hỗ trợ 110 hộ tránh lũ sông Đáy, Đông Anh đưa 231 hộ tạm cư đến nhà văn hóa và trung tâm y tế.

Huyện Đan Phượng di dời 66 hộ, Thạch Thất có 192 hộ bị ảnh hưởng bởi nước sông Tích, nhưng chưa phải di dời do người dân chủ động phòng chống.

Nhiều nơi ở Bắc Bộ mưa lớn

Đêm qua và sáng nay, ở khu vực đồng bằng, Đông Bắc của Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 10/9 đến 8h ngày 11/9 có nơi trên 100mm như: Ba Sao (Hà Nam) 111.8mm, Quế Võ (Bắc Ninh) 109.6mm, Cao Sơn (Hòa Bình) 103.6mm, Yên Tĩnh (Nghệ An) 130.4mm, Cẩm Yên (Hà Tĩnh) 106.4mm,…

Ngày và đêm 11/9, khu vực đồng bằng, Đông Bắc của Bắc Bộ, Hoà Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 11/9, ở khu vực Việt Bắc của Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều và tối 11/9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 12/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.