Nhiều lợi ích của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Nhiều lợi ích

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngành Thuế đã xây dựng giải pháp và chính thức vận hành hệ thống HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và chính thức vận hành hệ thống này từ ngày 15/12/2022, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng cũng như DN, hộ kinh doanh.

Tổng cục Thuế đã yêu cầu các Cục Thuế thực hiện rà soát, xác định và lập danh sách chi tiết các đối tượng sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, bao gồm: trung tâm thương mại; siêu thị; nhà hàng; khách sạn; dịch vụ; cơ sở kinh doanh bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình hệ thống cửa hàng.

Bộ Tài chính đã lựa chọn một số địa phương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành và UBND các thành phố trên triển khai trong giai đoạn 1 áp dụng 100% các DN, hộ kinh doanh trên địa bàn hoạt động trong các lĩnh vực trực tiếp liên quan đến giao dịch với người tiêu dùng thì sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Trên cơ sở kết quả triển khai giai đoạn 1, sẽ triển khai giai đoạn 2 áp dụng diện rộng trên toàn quốc.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ cá nhân (Tổng cục Thuế) cho rằng: việc triển khai HĐĐT là một quyết tâm chính trị lớn của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Đây là một nội dung quan trọng trong việc triển khai Luật Quản lý thuế 2019. Thông quá đó, góp phần quan trọng vào công tác quản lý thuế công khai, minh bạch, bình đẳng cho các đối tượng tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Đặc biệt, người bán hàng có thể xuất HĐĐT ngay khi bán hàng hóa, thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho DN và người tiêu dùng. Đồng thời, được thực hiện bất cứ thời gian nào do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế chính là HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định. Trong đó, việc áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng khi có yêu cầu lấy hoá đơn để bảo hành sản phẩm; xử lý các tranh chấp trong quá trình giao dịch cũng như tham gia dự thưởng chương trình ‘Hoá đơn may mắn’ của cơ quan thuế.

Như vậy, người nộp thuế cũng chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền được gửi vào cuối ngày không phải gửi từng hóa đơn như loại hóa đơn có mã thông thường.

Nhưng còn không ít vướng mắc

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết: Theo số liệu thống kê, đến ngày 13/02/2023, Cục Thuế TP. Hà Nội có 6.838 DN, hộ kinh doanh thuộc diện triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Hiện nay, vấn đề khó khăn trong quá trình triển khai, đó là số lượng các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã cài đặt phần mềm quản lý bán hàng mới chỉ chiếm 1/3, như vậy là chưa đạt được yêu cầu mong muốn của cơ quan thuế trong triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Cũng theo Phó Cục trưởng Nguyễn Anh Dũng, bên cạnh lợi ích của HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, trong quá trình triển khai Cục Thuế đã gặp những vướng mắc. Đó là vướng mắc về khung pháp lý: Các quy định về mặt pháp lý chưa mang tính bắt buộc. Hai là vướng mắc về hạ tầng công nghệ, các DN và hộ kinh doanh chưa đồng bộ hoàn toàn về cơ sở hạ tầng. Ba là vướng mắc từ đặc thù trong lĩnh vực bán lẻ của DN, hộ kinh doanh là kinh doanh không thường xuyên, liên tục và các đối tượng này có thể ngừng, nghỉ, tạm nghỉ kinh doanh bất cứ lúc nào.

“Đặc biệt, đó là tâm lý e ngại của một bộ phận các DN và hộ kinh doanh khi triển khai một chủ trương, cách thức quản lý mới là một vấn đề mà cơ quan thuế rất cần lưu tâm để đưa ra những giải pháp tuyên truyền về giải pháp kỹ thuật phù hợp, nâng cấp dần hệ thống, hạ tầng công nghệ thông tin về hình thức HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền”, Cục Thuế Hà Nội cho hay.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh khẳng định, trong thời gian đầu triển khai, do cần phải có thời gian và giải pháp kỹ thuật phù hợp, nâng cấp dần hệ thống, hạ tầng công nghệ thông tin nên quy định hiện hành đang cho phép người nộp thuế thuộc lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng được lựa chọn (nghĩa là không bắt buộc) hình thức HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Thuế triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực phục vụ. Ngoài ra, bổ sung các quy định về hoá đơn điện tử theo hướng bắt buộc đối với những lĩnh vực trực tiếp liên quan đến người tiêu dùng như bán lẻ, dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà hàng, siêu thị, kinh doanh vàng bạc phải sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

“Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh lựa chọn một số địa phương (Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ triển khai trong giai đoạn 1 áp dụng 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn hoạt động trong các lĩnh vực trực tiếp liên quan đến giao dịch với người tiêu dùng thì sử dụng hoá đơn điện tử từ máy tính tiền, trọng tâm là nhà hàng, khách sạn, siêu thị, kinh doanh vàng bạc…Trên cơ sở kết quả triển khai giai đoạn 1, sẽ triển khai giai đoạn 2 áp dụng diện rộng trên toàn quốc.”- Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết.

Hải Nam