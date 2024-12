Đại tá Lê Đức Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã ký văn bản gửi các đơn vị, ban ngành trên địa bàn để cảnh báo nhóm đối tượng mạo danh thám tử dùng chiêu thức lừa đảo, dùng công nghệ cắt ghép ảnh tạo ra những nội dung nhạy cảm không có thật, nhằm tống tiền.

Cụ thể, thời gian qua, tại tỉnh Hải Dương xuất hiện tình trạng đối tượng lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản thông qua hình thức “giả danh thám tử”, đóng vai gái đẹp để gạ "chat sex” nhằm thu thập thông tin nhạy cảm liên quan đến nạn nhân.

Sau đó, các đối tượng này sẽ gọi điện, gửi thư điện tử (email) hoặc nhắn tin, thậm chí là gửi thư bằng đường chuyển phát đến các nạn nhân để tống tiền.

Trao đổi với PV VietNamnet, ông H.N.C - một doanh nhân có tiếng tại TP Hải Dương cho biết, ông nhận được cuộc gọi từ số điện thoại nói là khách hàng muốn liên hệ để tư vấn. Người này xin kết bạn zalo để gửi các sản phẩm cho tiện.

“Đến tối khách hàng đó gọi hình ảnh cho tôi. Lúc đó tôi đang nằm trong phòng ngủ của gia đình. Cuộc gọi chỉ mấy giây nên tôi cũng không gọi lại, vì nghĩ là họ ấn nhầm. Hai ngày sau thì tôi nhận được một đoạn phim sex có hình ảnh mặt của tôi, bối cảnh là trong phòng ngủ của mình. Đối tượng đòi tôi đưa 1 tỷ nếu không sẽ đăng hình ảnh lên mạng xã hội và gửi cho vợ con. Tôi đã kiên quyết không đưa tiền để sập bẫy kẻ lừa đảo và trình báo sự việc lên Công an tỉnh Hải Dương”, ông C. nói.

Tương tự như ông C. nhiều lãnh đạo ở một số huyện, ban, ngành và chủ doanh nghiệp lớn ở Hải Dương cũng bị dọa tống tiền với chiêu thức tương tự.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, các đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram, Viber… với hình ảnh đại diện (avatar) là phụ nữ để nhắn tin cho nạn nhân làm quen.

Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, các đối tượng gọi hình “video call” bí mật ghi lại hình của nạn nhân; sau đó sử dụng công nghệ cắt, ghép hình ảnh của nạn nhân để tạo ra hình ảnh, video nhạy cảm.

Tiếp đó, các đối tượng gọi điện, gửi email, nhắn tin xưng danh là “thám tử” đã thu thập được thông tin nhạy cảm, yêu cầu nạn nhân chuyển từ 1 - 2 tỷ đồng và đe dọa nạn nhân nếu không đưa tiền sẽ phát tán thông tin, hình ảnh đó lên mạng xã hội hoặc gửi cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân.

Vì tâm lý sợ hãi, nhiều nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của đối tượng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục đe dọa và yêu cầu chuyển thêm tiền với số lượng ngày càng tăng cho đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính.

Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo, người dân cảnh giác khi kết bạn, làm quen và liên lạc với các tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, email lạ. Khi gặp tình huống như trên, Công an tỉnh Hải Dương đề nghị, người dân bình tĩnh, không hoảng loạn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu chuyển tiền của đối tượng. Người dân cần chụp, ghi lại thông tin của đối tượng như đoạn tin nhắn, hình ảnh, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng… và trình báo, cung cấp ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.