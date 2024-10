Theo đơn vị Metric, 9 tháng đầu năm 2024, thị trường TMĐT Việt Nam ghi nhận tổng doanh số đạt 227,7 nghìn tỷ đồng, tăng 37,66% so với cùng kỳ 2023; sản lượng đạt 2,43 triệu sản phẩm, tăng 49,8% so với cùng kỳ năm 2023; số shop đang hoạt động là 580,3 nghìn, giảm khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2023.