Dự án nhà máy điện mặt trời hồ Tầm Bó do Công ty TNHH phát triển năng lượng CY làm chủ đầu tư và điện mặt trời Hồ Gia Hoét do Công ty TNHH Đầu tư năng lượng tự nhiên DTD làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt chủ trương đầu tư, cho thuê diện tích sử dụng mặt hồ vào năm 2019-2020. Trong đó, Điện mặt trời Hồ Tầm Bó là 41,38ha và Điện mặt trời hồ Gia Hoét là 40ha. Hai công ty này đều do bà Nguyễn Thị Hồng Điệp làm đại diện theo pháp luật, chức danh Tổng giám đốc. Tháng 12/2020, hai nhà máy điện được đưa vào hoạt động với tổng công suất khoảng 70 MWp, là dự án điện mặt trời nổi được xây dựng trên hồ duy nhất ở Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích sử dụng lớn.