Mọi sự đóng góp xin gửi về: Báo VIETNAMNET. Ghi rõ ủng hộ Hỗ trợ sau bão Yagi 1. Số tài khoản: 8690666888 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành. 2. Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET. - The currency of bank account: 0011002643148. Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM. Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam. SWIFT code: BFTVVNV X. 3. Số tài khoản: 114000161718. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa. - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch. Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội. Swift code: ICBVVNVX126