Thời gian hạn chế giao thông từ 8h30 ngày 10/9 đến khi có thông báo mới.

Nhiều phương tiện thủy đứt dây neo, trôi tự do rồi đâm vào trụ cầu Vĩnh Phú. Ảnh: Hải Long

Lý do đưa ra lệnh cấm trên là do trước đó, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực 1 nhận được báo cáo nhanh từ Công ty CP quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1 về việc do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 cộng với việc xả lũ của các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn sông Hồng, sông Lô, đêm 9/9 tại km2+400 nước lũ đã cuốn trôi trụ cầu tàu.

Trong khi đó, tại cầu Vĩnh Phú trên sông Lô km10+850 nhiều phương tiện do nước chảy xiết bị đứt dây, mắc vào trụ cầu và thành cầu.

Để đảm bảo an toàn phương tiện và cầu, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực 1 quyết định cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu Vĩnh Phú.

Các tàu, xà lan mắc kẹt tại cầu Vĩnh Phú. Ảnh: Hải Long

Những ngày qua trên các sông Hồng, sông Lô liên tục xuất hiện những tàu trôi tự do trên sông.

Mới nhất, đại diện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết, lúc hơn 5h sáng nay (10/9) 1 tàu hút cát khối lượng khoảng 10 tấn của hợp tác xã Hoàng Thắng đang neo đậu tại bến, khu vực đầu cầu thị trấn Mậu A (huyện Văn Yên, Yên Bái) bị đứt cáp neo đậu, trôi theo sông Hồng về phía hạ lưu.

Trước đó, vào sáng 9/9, tỉnh Lào Cai ghi nhận 2 tàu khai thác cát bị lũ cuốn trôi đâm vào đập thủy điện Phúc Long. Giây lát sau, cả 2 tàu bị hút vào trong cửa xả của con đập.

Chiều cùng ngày, địa phương này tiếp tục ghi nhận 2 tàu hút cát, trọng tải khoảng 100 tấn, trôi qua cầu Cốc Lếu và cầu Phố Mới nhưng chưa xảy ra va chạm.