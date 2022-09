Nhiều thiếu nữ sập bẫy 'việc nhẹ lương cao’, bị lừa đi massage kích dục

Vấn nạn trên xảy ra trong thời gian gần đây tại tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, nhiều chủ cơ sở massage và quản lý đã bị công an bắt giữ, khởi tố bị can để điều tra.

Cụ thể, vào ngày 13/9, cơ quan chức năng nhận được tin trình báo của bà Nguyễn Thị N. (SN 1983, quê Cà Mau) về việc con gái mình là Nguyễn Yến N (SN 2008) đi xin việc làm rồi bị bán vào cơ sở massage ở phường Bình Hòa (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Đối tượng Lê Đình Quân - Ảnh: CACC

Ngay sau đó, lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP Thuận An kiểm tra hành chính cơ sở massage Trà My (đường Nguyễn Du, phường Bình Hòa).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện cháu N cùng nhiều thiếu nữ khác đang làm nhân viên phục vụ tại cơ sở massage Trà My, tất cả đều không có giao kết hợp đồng lao động và một số nhân viên chưa đủ tuổi.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, vào khoảng tháng 7/2022, cháu N lên mạng xã hội tìm việc thì quen một người thanh niên (chưa rõ lai lịch), người này hứa sẽ giới thiệu việc làm lương cao cho N.

Đối tượng này sau đó chở cháu N đến giới thiệu cho Lê Đình Quân (37 tuổi, ngụ Bình Dương, là chủ quán massage Thiên Đường) rồi lấy 30 triệu tiền môi giới. Sau đó, Quân ép cháu N phải viết giấy nợ 40 triệu đồng gọi là tiền chi phí tuyển dụng và sẽ trừ dần vào lương khi làm việc tại cơ sở. Tại đây, Quân ép cháu N phải kích dục cho khách massage nhưng cháu N không đồng ý.

Thấy N phản ứng, Quân đã liên hệ với Lê Văn Kháng (55 tuổi) và Lê Văn Nghiêm (31 tuổi, cùng ngụ Đắk Lắk), là chủ và quản lý của cơ sở massage Trà My để bán khoản nợ của cháu N với số tiền 30 triệu đồng để cháu N về làm việc tại cơ sở massage Trà My.

Tại đây, cháu N tiếp tục bị Kháng và Nghiêm ép phải thực hiện hành vi kích dục cho khách massage. Không chịu được sự ép buộc của các đối tượng, cháu N đã tìm cách liên hệ với gia đình để cầu cứu.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An sau đó đã bắt giữ Lê Đình Quân, Lê Văn Kháng và Lê Văn Nghiêm để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Các đối tượng Lê Văn Nghiêm và Lê Văn Kháng - Ảnh: CACC

Cũng tại Bình Dương, vào hồi tháng 3 vừa qua, ở TP Dĩ An, một cô gái 22 tuổi phải nhảy lầu từ quán karaoke xuống đất để bỏ trốn vì cho rằng bị quán này ép tiếp khách, ép phải chịu khoản nợ môi giới giới thiệu việc làm. Sự việc khiến cô gái này bị thương nặng, liệt nửa người. Tuy vậy, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An vẫn chưa công bố kết luận điều tra vụ việc.

Còn tại Đồng Nai, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành hôm 6/9 đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với Kiều Công Cảnh (70 tuổi) và Kiều Hoài Phước Anh (là con trai ông Cảnh) để điều tra về các hành vi “mua bán người dưới 16 tuổi” và “bắt giữ người trái pháp luật”.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến vụ án.

Cơ sở massage của cha con ông Kiều Công Cảnh ở Đồng Nai - Ảnh: CTV

Theo công an, vào giữa tháng 8/2022, Công an huyện Long Thành kiểm tra cơ sở massage Mi Mi Ngọc do cha con ông Kiều Công Cảnh làm chủ ở thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện có 4 nhân viên nữ bên trong cơ sở, trong đó có 2 nhân viên mới là Huỳnh N và Hồng N (cùng sinh năm 2007, quê Sóc Trăng, tạm trú tỉnh Bình Dương) dùng giấy tờ giả khai sinh năm 2003, mới được nhận vào làm từ ngày 12/8.

Làm việc với cơ quan công an, hai thiếu nữ cho biết, trước đó có lên Facebook tìm việc rồi quen biết với một phụ nữ tên Thạch Thị Kim Đào (chưa rõ lai lịch), sau đó người này nói giới thiệu việc làm cho hai người rồi thuê xe ô tô đến đón đi nhận việc.

Tuy nhiên, cũng theo lời khai của nạn nhân, bà Đào đã giao hai thiếu nữ cho vợ chồng tên Liêm và Phụng (chưa rõ lai lịch), là quản lý một cơ sở massage ở huyện Trảng Bom để làm việc. Biết bị giao làm massage nên hai thiếu nữ không đồng ý, đòi bỏ về. Khi đó, Liêm yêu cầu hai thiếu nữ phải trả cho Liêm 10 triệu đồng, là số tiền thuê xe chở đến. Do không có tiền trả nên cả Huỳnh N và Hồng N đều phải chấp nhận ở lại làm nhân viên massage cho vợ chồng Liêm.

Ngoài ra, Liêm còn yêu cầu Huỳnh N và Hồng N mỗi người ghi một tờ giấy nợ với số tiền 35 triệu đồng và nói đó là số tiền công đào tạo nghề massage. Sau đó, nhờ người làm giả giấy chứng minh nhân dân cho Huỳnh N và Hồng N, ghi sinh năm 2003.

Đến ngày 12/8, vợ chồng Liêm lại bán hai thiếu nữ này cho cơ sở massage của cha con ông Cảnh ở huyện Long Thành với giá 70 triệu đồng.

Tại cơ sở của ông Cảnh, đối tượng Phước Anh giữ cả hai trong cơ sở, giám sát mọi sinh hoạt tại phòng nghỉ dành cho nhân viên.

Hàng ngày, Huỳnh N và Hồng N cùng các nữ nhân viên khác bị chủ cơ sở ép buộc massage kích dục cho khách.