Năm học 2022-2023, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT) tổ chức chương trình Tập huấn Hướng dẫn giáo dục an toàn giao thông - Triển khai chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học giáo dục mầm non năm học 2022-2023.