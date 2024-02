Trong năm 2023, bất chấp ghi nhận liên tiếp các kỷ lục ô tô giảm giá được lập, lượng tiêu thụ xe mới tại Việt Nam chỉ đạt 369.439 xe (số liệu VAMA, TC Motor), giảm 24% so với năm 2022 (bán 486.217 xe). Nguyên nhân sự sa sút của thị trường ô tô đã phản ánh phần nào "sức khoẻ" túi tiền người tiêu dùng, nhưng bù lại nhờ có các đợt giảm giá xe, nhiều người dân cũng đã tiếp cận được chiếc xe mong muốn với chi phí hợp lý hơn.

Dưới đây là 5 mẫu đã giảm giá "khủng" nhất theo ghi nhận của VietNamNet trong năm 2023.

BMW X5 giảm kỷ lục 600 triệu đồng

Trong tháng 6/2023, thương hiệu BMW do Trường Hải phân phối đã gây "sốt" thị trường khi công bố giảm giá gần 600 triệu với mẫu BMW X5 xDrive40i bản M Sport sản xuất 2022, kéo giá bán từ 4,019 tỷ đồng xuống còn 3,429 tỷ đồng. Tương tự, phiên bản xLine cũng được giảm 430 triệu, xuống còn 3,739 tỷ đồng. Với giá bán này, chiếc SUV sang trọng nhà BMW gần như rẻ nhất so với các đối thủ trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung như Mercedes-Benz GLE (giá 4,5 tỷ - 5,679 tỷ đồng), Volvo XC90 (giá 3,89 tỷ - 4,6 tỷ đồng), Lexus RX (giá 4,1 tỷ - 4,7 tỷ đồng).

BMW X5 sản xuất 2022 có mức giảm kỷ lục 600 triệu đồng hồi giữa tháng 6/2023.

Việc giảm giá của BMW X5 có thể hiểu đến từ 2 áp lực. Đầu tiên là thị trường ô tô nhập khẩu bắt đầu bước vào tháng "căng thẳng" khi ô tô lắp ráp trong nước sẽ được hưởng ưu đãi 50% trước bạ từ 1/7/2023 đến hết tháng 12/2023, do đó thị phần sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Thứ hai, việc giảm giá tập trung vào các xe sản xuất tồn 2022 với mục tiêu giải phóng kho để chuẩn bị đón X5 phiên bản 2024 ra mắt vào tháng 11 cùng năm.

Mẫu xe BMW X5 đời 2022 lắp ráp tại Việt Nam vẫn thuộc thế hệ thứ 4 với trọng lượng xe giảm đáng kể, từ 100 -150 kg so với vòng đời cũ nhờ khung xe làm từ hợp kim nhôm dựa trên nền tảng Cluster Architecture mới. Xe trang bị động cơ xăng I6; TwinPower Turbo, 2,0 lít cho công suất tối đa 333 mã lực tại dải vòng tua 5.500-6.250 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 450 Nm tại dải vòng tua 1.600-4.800 vòng phút.

Mercedes-Benz GLC 2022 giảm hơn 500 triệu đồng

Từ cuối tháng 5/2023, một số đại lý Mercedes-Benz đã áp dụng giảm giá tiền mặt từ 15%-19% với GLC đời 2022 để giải phóng kho sau khi ra mắt thế hệ mới trước đó khoảng 2 tuần. Nhờ đó, giá Mercedes-Benz GLC đời cũ có mức giảm mạnh lên đến trên 500 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản GLC 300 4Matic giảm từ 2,639 tỷ đồng xuống còn 2,139 tỷ đồng.

Trong cùng phân khúc, Mercedes-Benz GLC có các đối thủ như BMW X3 (giá từ 1,8-2,44 tỷ đồng), Lexus NX (3-3,3 tỷ đồng), Jaguar E-Pace (từ 3 tỷ đồng), Audi Q5 (2,7-2,9 tỷ đồng) hay Volvo XC60 (2,3-2,9 tỷ đồng).

Mercedes-Benz GLC đời 2022 có thời điểm giảm cao nhất hơn 500 triệu đồng để nhường chỗ cho thế hệ mới.

Trong khi đó, Mercedes GLC 2023 thuộc thế hệ mới đã ra mắt thị trường Việt đầu tháng 5. Xe được bán ra hai phiên bản là GLC 200 4Matic giá 2,299 tỷ đồng và GLC 300 4Matic giá 2,799 tỷ đồng, tăng giá khoảng 200 triệu. Tất cả đều lắp ráp tại nhà máy tại quận Gò Vấp. Riêng bản coupe GLC 300 mới sẽ bán vào tháng 9 và bằng hình thức nhập khẩu.

So với thế hệ mới khác biệt về diện mạo và thêm trang bị, sức mạnh của GLC thế hệ cũ chỉ yếu hơn ở phiên bản GLC 200 khi không có sự hỗ trợ thêm từ motor 48V, chỉ đạt công suất cực đại 197 mã lưucj (so với 204 mã lực ở thế hệ mới), riêng sức mạnh ở bản GLC 300 không đổi, đạt công suất 258 mã lực. Hai phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 9 cấp, điều khiển bằng cần số điện tử sau vô-lăng và lẫy chuyển số.

Volkswagen Tiguan giảm giá kỷ lục 500 triệu đồng

Volkswagen trong năm 2023 là thương hiệu xe nhập khẩu liên tục giảm giá, gần như có tần suất cao nhất thị trường ô tô Việt Nam. Các chiến dịch của thương hiệu xe Đức dải rác các tháng trong năm ngoái lên tới hàng trăm triệu đồng, áp dụng cho hầu hết các mẫu xe hiện có như Touareg, Teramont, Tiguan Allspace, T-Cross và Virtus.

Trong đó, Volkswagen Tiguan hồi tháng 10/2023 được thông báo giảm tới 500 triệu đồng so với mức niêm yết, xuống còn 1,499 tỷ đồng. Với giá bán này, Volkswagen Tiguan chỉ còn ngang giá với bản cao cấp của các mẫu SUV Hàn Quốc như Hyundai Santa Fe hay Kia Sorento. Trước đây, Volkswagen Tiguan thường được so sánh với các đối thủ đến từ châu Âu như Mercedes-Benz GLC và BMW X3 do cùng tầm giá.

Volkswagen Tiguan có nhiều đợt giảm giá trong năm 2023 nhưng nhiều nhất rơi vào tháng 10.

Volkswagen Tiguan bán tại Việt Nam là mẫu SUV 7 chỗ ngồi, được trang bị động cơ tăng áp TSI 2.0L, 4 xy-lanh, tạo ra công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm khi kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG và hệ dẫn động bốn bánh 4Motion.

Mặc dù khi hạ giá bán bằng với xe SUV cỡ D của Hàn Quốc, tuy nhiên, Volkswagen Tiguan không có những tính năng an toàn nâng cao hỗ trợ người lái (ADAS) như Santa Fe hay Sorento.

Hyundai Santa Fe giảm 300 triệu đồng

Trong tháng 6, nhiều đại lý Hyundai đã gây bất ngờ khi công bố mức giảm giá cho Hyundai Santa Fe phiên bản dầu cao cấp đời sản xuất 2022 đến 220 triệu đồng, đồng thời khách mua còn được áp mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo chính sách áp dụng trước đó. Như vậy, tổng ưu đãi khách hàng nhận được khi mua mẫu xe này đã lên đến khoảng 300 triệu đồng, kéo giá giảm còn 1,075 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp đời 2022 đã có thời điểm giảm mạnh.

Mức giá mới của Hyundai Santa Fe máy dầu cao cấp đời 2022 giảm mạnh thời điểm trên khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi chỉ trước đó 1 năm, giá phiên bản này bị bán "chênh" thêm 100 triệu đồng so với giá niêm yết 1,36 tỷ đồng, nhưng vẫn không có hàng sẵn để mua. Sức "nóng" của Santa Fe đã giảm nhiệt từ cuối 2022 cho đến đầu năm 2023 khi nhà máy Hyundai ở Ninh Bình tăng lượng hàng sản xuất, kéo giá xe liên tục giảm từ hàng chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng.

Hyundai Santa Fe bán ở Việt Nam có 2 phiên bản chính: Tiêu chuẩn và Cao cấp, mỗi bản đều có tùy chọn động cơ xăng và động cơ dầu. Phiên bản dầu cao cấp có động cơ dung tích 2.2L, cho công suất 202 mã lực và mô-men xoắn 441 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Subaru BRZ giảm 282 triệu đồng

Cuối năm 2023, một số đại lý Subaru đã buộc phải giảm giá mẫu xe thể thao Subaru BRZ tới 282 triệu đồng do quá "ế ẩm", kéo giá bán từ 1,899 tỷ đồng xuống 1,617 tỷ đồng.

Thực tế, BRZ là dòng xe khá kén giống như "người anh em" Toyota 86 đã từng bán và phải "khai tử" tại Việt Nam bởi thiết kế thể thao 2 cửa, chỉ phù hợp với thị hiếu rất nhỏ của người Việt mê tốc độ. Hiện tại ở Việt Nam, dòng sedan thể thao chỉ có rất ít lựa chọn, có thể kể tên như BMW Z4, Subaru WRX và Honda Civic Type R.

Subaru BRZ.

Mẫu xe BRZ được trang bị động cơ Boxer 4 xy-lanh hút khí tự nhiên có khả năng sản sinh công suất đến 234 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 250 Nm. Xe dùng hộp số tự động 6 cấp cho phép chuyển số nhanh hơn cùng chế độ lái thể thao (Sport) cải tiến.

Tổng hợp

Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!