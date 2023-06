Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, ngay sau khi báo chí đăng tải thông tin về việc Công an TP Đà Nẵng triệu tập nhân viên của một số ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn để điều tra về hành vi bán thông tin khách hàng, NHNN lập tức chỉ đạo các ngân hàng phải tìm cho ra cán bộ đó để xử lý, và phải đuổi việc ngay.

“Không thể chấp nhận tồn tại tình trạng tiêu cực này”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nói.

Ông Tú cũng cho rằng, cần phải xử lý tận gốc vấn đề. Đó là việc tại sao những cán bộ ngân hàng này có thể dễ dàng lấy được thông tin tài khoản của khách hàng để đem bán.

Trước đó, Cổng thông tin điện tử Công An TP Đà Nẵng cho biết, qua công tác nắm tình hình, trinh sát kỹ thuật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng có hành vi đăng tải lên các trang mạng xã hội các bài viết có nội dung liên quan đến việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc để thu phí nhằm thu lợi bất chính.

Công an Đà Nẵng nhận định, hoạt động này là phương thức thủ đoạn mới, vi phạm nghiêm trọng đến việc lộ lọt thông tin cá nhân của người dân. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án, tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh làm rõ đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Cơ quan này xác định có sự tham gia cấu kết, tiếp tay của nhân viên các ngân hàng thương mại trong việc cung cấp, trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và tạo ra tài khoản ngân hàng (thậm chí là tài khoản ngân hàng mở từ giấy tờ giả) để thu lợi bất chính nhằm cung cấp, mua bán cho đối tượng sử dụng nguy cơ cao vào mục đích vi phạm pháp luật.