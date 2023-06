Ngày 12/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Chiến (SN 1962, ở quận Hà Đông) và Mai Văn Sự (SN 1977, ở quận Nam Từ Liêm): 8 năm tù vì tội Cưỡng đoạt tài sản; 2 năm 6 tháng tù vì tội Giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt là 10 năm 6 tháng tù.

Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đức Huệ (SN 1989, ở Phú Thọ), Đặng Đình Mạnh (SN 1996), Cao Văn Lâm (SN 1997, cùng ở huyện Chương Mỹ); Phan Hữu Việt (SN 1995, ở huyện Thanh Trì) và Lê Minh Đức (SN 1999, ở huyện Phú Xuyên) mức án từ 8 năm, 9 tháng tù – 10 năm tù vì cả 2 tội Giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Trước đó, vào năm 2018, bị cáo Chiến có quan hệ quen biết với chị Nguyễn Thị C. (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm). Quá trình quen biết, chị C. nhiều lần vay bà Chiến tiền theo lãi suất thỏa thuận.

Từ 1/2018- 9/2019, bà Chiến và con trai là anh Nguyễn Hải Long chuyển cho chị C. vay hơn 5,1 tỷ đồng để nhờ mua đất. Thời gian sau đó, không thấy chị C. tìm được đất và không trả tiền nên bà Chiến và con trai nhiều lần đòi tiền chị C. nhưng không được.

Lúc này, bà Chiến nhờ Nguyễn Đức Huệ (SN 1989, ở Phú Thọ) tìm thuê người để đòi nợ. Huệ lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm, thấy Công ty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng có đăng thông tin về việc thu hồi nợ cho các cá nhân, tổ chức. Sau khi liên hệ, Huệ gặp nhóm nhân viên công ty này, trong đó có bị cáo Mai Văn Sự và Hồ Sỹ Lương (đang bỏ trốn).

Để hợp pháp hóa việc đòi nợ, ngày 12/10/2021, Lương cùng bà Chiến ra văn phòng công chứng Đông Đô để ký giấy ủy quyền đòi khoản nợ hơn 5,1 tỷ đồng.

Tối 13/10/2021, Sự, Chiến và Lương đến nhà chị C. để đòi tiền. Thấy nhóm người xăm trổ, đầu trọc đến tìm mình, chị C. đã gọi điện cho Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Công an đến nhà, lập biên bản sự việc và yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp nợ đúng pháp luật.

Tuy nhiên, đến 2h ngày 14/10/2021, Sự điều khiển ô tô đỗ chắn cửa nhà chị C. Sự và Lương chỉ đạo đám đàn em chia làm 2 ca ngày, đêm để giữ chị C. ở trong nhà và không cho người ngoài vào.

Ngày 16/10/2021, nhóm của Sự in hình ảnh chị C. kèm dòng chữ: “Lừa đảo chuyên nghiệp Nguyễn Thị C…” rồi dán lên tường nhà chị C. và những nhà xung quanh.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi chị C. gọi taxi đến đón để ra ngoài thì bị Sự giữ chân, Đức, Việt, Lâm đứng vây xung quanh, yêu cầu chị giải quyết xong khoản nợ mới được đi.

Sự ôm chân chị C., sau đó dùng tay trái xốc nách giữ nạn nhân lại. Nhóm đồng phạm đứng quây quanh chắn không cho chị C. ra ngoài.

Đúng lúc này, tổ công tác Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Đại Mỗ đi tuần tra thì phát hiện vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy, Công ty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng không có giấy phép đăng ký kinh doanh.