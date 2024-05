XEM CLIP:

Ngày 30/5 Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan đến vụ dùng súng cướp 3,8 tỷ đồng xảy ra tại phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng Sacombank (đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) xảy ra cuối tháng 10/2023 gây xôn xao dư luận.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can gồm: Nguyễn Ngọc Mỹ (31 tuổi, quê Nghệ An), Lâm Phúc Lợi (24 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Thị Bích Tuyền (23 tuổi, quê Bến Tre) cùng về tội “Cướp tài sản”.

2 đối tượng tham gia vụ cướp, trong đó cầm đầu là Nguyễn Ngọc Mỹ (ảnh trái). Ảnh: CACC

Ngoài ra, 2 bị can Lâm Phúc Lợi và Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng Đặng Hoàng Văn (27 tuổi, quê Bến Tre) còn bị đề nghị truy tố thêm tội “Lưu hành tiền giả”.

Theo kết luận điều tra, Mỹ, Lợi và Tuyền đều không có nghề nghiệp ổn định, thích ăn chơi dẫn đến nợ nần nhiều nơi. Nhóm đối tượng quen biết với nhau trong nhóm “Hội những người vỡ nợ thích làm liều” trên mạng xã hội Facebook mà không biết rõ về lai lịch, thậm chí dùng tên giả với nhau.

Cả 3 lập nhóm kín, bàn nhau đi cướp ngân hàng, tiệm vàng để kiếm tiền tiêu xài.

Nhóm đối tượng cầm súng xông vào phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng Sacombank, khống chế 2 bảo vệ. Ảnh: Cắt từ clip

Dùng súng uy hiếp các giao dịch viên, cướp đi 3,8 tỷ đồng. Ảnh: Cắt từ clip

Nhóm này bàn bạc, Mỹ và Lợi tìm mua súng, trái nổ tự chế trên mạng xã hội, dùng làm công cụ gây án. Còn Tuyền có nhiệm vụ thuê ô tô, ở ngoài cảnh giới, khi đồng bọn gây án xong thì chở đi tẩu thoát.

Theo khai báo, ban đầu nhóm đối tượng dự tính đánh cướp 1 chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương. Nhưng sau nhiều ngày theo dõi, chúng thấy rằng, mục tiêu này nằm ở khu dân cư, có nhiều bảo vệ, đường thoát khó… nên đổi hướng, chọn mục tiêu khác ở vùng ven TPHCM. Nhóm này sau nhiều ngày rảo quanh tìm kiếm đã chọn điểm gây án là phòng giao dịch Nhị Xuân, ngân hàng Sacombank.

Theo đó, lúc 10h30 sáng 24/10/2023, Mỹ và Lợi bỏ súng, trái nổ tự chế vào balô, chạy xe máy chạy tới cổng rồi xông vào phòng giao dịch Nhị Xuân. Chúng nổ súng uy hiếp, khống chế 2 bảo vệ, yêu cầu nằm xuống sàn nhà.

Sau khi uy hiếp các giao dịch viên, yêu cầu bỏ tiền vào ba lô, nhóm cướp lấy đi 3,8 tỷ đồng. Mỹ, Lợi nhanh chóng ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát.

Di chuyển khoảng 2 km, đến đoạn đường vắng, 2 kẻ cướp dừng xe máy để thay quần áo rồi đốt xe, quần áo cũ, các vật dụng liên quan. Đúng lúc này, Tuyền lái ô tô đến đón, để cả nhóm tẩu thoát.

Nhóm này chia tài sản cướp được; cụ thể, Mỹ có vai trò cầm đầu được 1,5 tỷ đồng, Lợi được chia 1,3 tỷ đồng, còn Tuyền được chia 1 tỷ. Ba thành viên nhóm cướp quyết định chia tay nhau và bỏ trốn.

Tuy nhiên, chỉ 22h sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng Công an TPHCM phối hợp cùng Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành lần lượt bắt giữ 3 kẻ cướp nguy hiểm.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã làm rõ và tiến hành khởi tố Lâm Phúc Lợi, Nguyễn Thị Bích Tuyền và Đặng Hoàng Văn thêm tội “Lưu hành tiền giả”.

Kết luận điều tra cho hay, trong giai đoạn từ ngày 11/10/2023 đến ngày 13/10/2023 Lợi, Tuyền và Văn đã mua lượng lớn tiền giả của 1 thanh niên, hiện chưa rõ lai lịch. Cụ thể, chúng dùng 4 triệu đồng tiền thật để mua lấy 17 triệu đồng tiền giả.

Nhóm đối tượng thuê xe ô tô, di chuyển đi nhiều nơi như: Long An, Tiền Giang, Tây Ninh… Chúng ghé các hàng quán, điểm tạp hoá ven đường ở các tỉnh để dùng tiền giả mua hàng hoá, vật dụng nhằm mục đích được trả lại tiền thừa là tiền thật; sau đó chia nhau tiêu xài.