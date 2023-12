{"article":{"id":"2221798","title":"Nhóm nhạc bị chỉ trích vì 'chu môi, bắn tim' rất lố tại tang lễ nữ nghệ sĩ trẻ","description":"MALAYSIA - Ba nữ nghệ sĩ tươi cười trong đám tang của ca sĩ, diễn viên Queenzy Cheng nhận phản ứng trái chiều từ dư luận","contentObject":"<p>Nữ <a href=\"https://vietnamnet.vn/dien-vien-tag11431616219918786408.html\" target=\"_blank\">diễn viên</a> kiêm ca sĩ Malaysia Queenzy Cheng đột ngột qua đời khi đang quay phim do phình động mạch não. Queenzy Cheng ra đi khiến người thân, bạn bè và người hâm mộ tiếc thương.</p>

<p>Tang lễ của Queenzy Cheng được tổ chức trong 2 ngày qua. Nhiều người thân, bạn bè của nữ nghệ sĩ đến tiễn đưa cô lần cuối, trong đó có 3 thành viên nhóm nhạc M-Girls.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-2-1386.jpeg?width=768&s=ae4E-4kDIoOdfGYoxJGorA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-2-1386.jpeg?width=1024&s=owaHRuFPPEz3CIQayWNVJA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-2-1386.jpeg?width=0&s=H7oDoK67Kl6s2dwm80yJ6A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-2-1386.jpeg?width=768&s=ae4E-4kDIoOdfGYoxJGorA\" alt=\"dien vien 2.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-2-1386.jpeg?width=260&s=GViCJ_L35O3JssAAW_6bqA\"></picture>

<figcaption>Nhóm nhạc nữ với biểu cảm gây tranh cãi tại tang lễ.</figcaption>

</figure>

<p>Tuy nhiên, những bức ảnh 3 thành viên chụp tại tang lễ gây ra nhiều tranh cãi vì tươi cười, thoải mái tạo dáng chu môi, bắn tim trước linh cữu Queenzy Cheng.</p>

<p>Nhiều khán giả chỉ trích 3 thành viên nhóm M-Girls không tôn trọng người đã khuất: “Không hiểu sao họ có thể chụp những bức hình lố bịch như thế ngay tại nơi diễn ra tang lễ của người bạn thân?” hay “Gia đình của Queenzy Cheng sẽ nghĩ gì khi thấy những bức ảnh này”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-1387.jpeg?width=768&s=F9LWaTFzZ9qhoZCTK4KeeA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-1387.jpeg?width=1024&s=NYR3-ZR-RA9izI7MdkL3Cg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-1387.jpeg?width=0&s=RLeWAwuZ-9ZYXhEaqweGLA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-1387.jpeg?width=768&s=F9LWaTFzZ9qhoZCTK4KeeA\" alt=\"dien vien.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-1387.jpeg?width=260&s=2T8C9S8ttyxYkaZWPb7W3A\"></picture>

<figcaption>Cả ba đều là bạn thân của Queenzy Cheng và trong cùng một nhóm nhạc.</figcaption>

</figure>

<p>Tuy nhiên, nhiều người cũng bênh vực 3 nữ ca sĩ. Họ cho rằng hành động trên là để che đậy nỗi buồn về cái chết của bạn thân cũng như mong muốn Queenzy Cheng ra đi thanh thản.</p>

<p>Khán giả còn đưa ra hình ảnh buồn bã, khóc thương của cả 3 khi mới đến lễ tang và bất ngờ trước sự ra đi của Queenzy Cheng. Hiện tại, vụ việc đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tang-le-2-1388.jpg?width=768&s=AKJQrj9nDfNA84YwxjPSmw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tang-le-2-1388.jpg?width=1024&s=a9NFGGAR6CcHvgzGNVY8Zw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tang-le-2-1388.jpg?width=0&s=ZfmZh6s11OgZoQbbj8kpgw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tang-le-2-1388.jpg?width=768&s=AKJQrj9nDfNA84YwxjPSmw\" alt=\"tang le 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tang-le-2-1388.jpg?width=260&s=oTQ2Qq5QUFOl6us5ZZKK2A\"></picture>

<figcaption>Hình ảnh một trong ba thành viên khóc trong tang lễ.</figcaption>

</figure>

<p>Queenzy Cheng sinh năm 1986, ra mắt công chúng khi mới 8 tuổi. Cô cũng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và ca hát khác nhau. Năm 2001, Queenzy Cheng thành lập nhóm Four Girls cùng với 3 người khác, sau đó đổi tên thành M-Girls khi một thành viên rút lui.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-3-1389.jpeg?width=768&s=pnsvhxU5f0J2iw0axI1_nQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-3-1389.jpeg?width=1024&s=GAspS_lmtRZS_fIhnmNYIA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-3-1389.jpeg?width=0&s=1tM_Y3FY-hNtBmyl36BNog\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-3-1389.jpeg?width=768&s=pnsvhxU5f0J2iw0axI1_nQ\" alt=\"dien vien 3.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-3-1389.jpeg?width=260&s=Syj1JW3bTCFXGPZay7Zksg\"></picture>

<figcaption>Queenzy Cheng trước khi qua đời.</figcaption>

</figure>

<p>Ngoài ca hát, Queenzy Cheng còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như điện ảnh, truyền hình, dẫn chương trình… Các phim điện ảnh và truyền hình mà cô tham gia có thể kể đến như <em>Đừng nói yêu là đắng, Bầu trời cổ tích, Little Island Story…</em></p>

<p>Về đời tư, Queenzy Cheng đã có bạn trai nhiều năm. Cả hai dự kiến đăng ký kết hôn vào năm tới. </p>

<p><strong>Một trong những bài hát nổi tiếng của Queenzy Cheng:</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UH3O.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"></iframe></figure>

Chị đã có rất nhiều cống hiến trước đó để có thành tích này.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-huong-dung-tuoi-xe-chieu-duoc-tang-nsnd-con-cai-khong-ai-theo-nghe-me-2221799.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nsut-huong-dung-tuoi-xe-chieu-duoc-tang-nsnd-con-cai-khong-ai-theo-nghe-me-1344.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:48:42","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221745","title":"Đỗ Mỹ Linh đẹp đôi bên ông xã, vợ chồng Thanh Lam ngày càng mặn nồng","description":"Đỗ Mỹ Linh tháp tùng sự kiện và bày tỏ sự tự hào trước sự giỏi giang của ông xã Đỗ Vinh Quang.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-1-12-2023-do-my-linh-dep-doi-ben-ong-xa-vo-chong-thanh-lam-man-nong-2221745.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/do-my-linh-dep-doi-ben-ong-xa-vo-chong-thanh-lam-ngay-cang-man-nong-1393.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221706","title":"Bộ Văn hoá có thông báo mới sau vụ NSƯT Đỗ Kỷ 'trượt' danh hiệu NSND","description":"NSƯT Đỗ Kỷ vừa nhận được thông báo mới từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) về việc xét tặng danh hiệu NSND của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-van-hoa-co-thong-bao-moi-sau-vu-nsut-do-ky-truot-danh-hieu-nsnd-2221706.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bo-van-hoa-co-thong-bao-moi-sau-vu-nsut-do-ky-truot-danh-hieu-nsnd-978.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221641","title":"Khả Như 'Nhà bà Nữ' váy ngắn nóng bỏng, trẻ hơn nhiều tuổi thật","description":"Khả Như tung bộ ảnh mang đậm sắc màu trẻ trung năng động trước thềm tái xuất màn ảnh rộng với phim điện ảnh 'Trên bàn nhậu dưới bàn mưu'.","displayType":19,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kha-nhu-nha-ba-nu-vay-ngan-nong-bong-tre-hon-nhieu-tuoi-that-2221641.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kha-nhu-nha-ba-nu-vay-ngan-nong-bong-tre-hon-nhieu-tuoi-36-918.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221629","title":"Diễn viên Minh Tiệp được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa","description":"Diễn viên Minh Tiệp vừa được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa từ ngày 1/12/2023.","displayType":1,"category":{"name":"Văn hóa","detailUrl":"/van-hoa","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"description":"","medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-minh-tiep-duoc-bo-nhiem-pho-giam-doc-truong-quay-co-loa-2221629.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-minh-tiep-duoc-bo-nhiem-pho-giam-doc-truong-quay-co-loa-804.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221392","title":"Siêu mẫu được thưởng 13.000 tỷ vì sinh con trai, khốn đốn vì người yêu vỡ nợ","description":"TRUNG QUỐC - Siêu mẫu Ngô Bội Từ đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn sau khi bạn trai đại gia của cô bỏ trốn ra nước ngoài vì phạm tội và nợ nần.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngo-boi-tu-tung-duoc-thuong-13-000-ty-vi-sinh-con-trai-2221392.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/sieu-mau-duoc-thuong-13000-ty-vi-sinh-con-trai-khon-don-vi-nguoi-yeu-vo-no-575.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:56:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221506","title":"Beyonce mặc trang phục thêu chỗ nhạy cảm ra mắt phim, Taylor Swift tới ủng hộ","description":"Taylor Swift tới ủng hộ đàn chị ra mắt bộ phim tài liệu ca nhạc 'Renaissance' vì trước đó Beyonce cũng dự buổi ra mắt phim 'Eras Tour' của đàn em.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/beyonce-mac-trang-phuc-theu-o-cho-nhay-cam-ra-mat-phim-taylor-swift-toi-ung-ho-2221506.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/beyonce-mac-trang-phuc-theu-cho-nhay-cam-ra-mat-phim-taylor-swift-toi-ung-ho-510.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:41:50","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221376","title":"Người mẫu nổi tiếng cùng con gái bị sát hại dã man, nghi phạm là chồng cũ","description":"NGA - Nữ người mẫu Irina Dvizova cùng cô con gái 15 tuổi bị sát hại dã man trong khi cậu con trai đang chưa rõ tung tích.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/irina-dvizova-nguoi-mau-noi-tieng-cung-con-gai-bi-sat-hai-2221376.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nguoi-mau-noi-tieng-cung-con-gai-bi-sat-hai-da-man-nghi-pham-la-chong-cu-1625.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T00:03:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221346","title":"NSƯT Đặng Châu Anh: Nhớ thương Xuân Phương, 'ông mối' của vợ chồng tôi","description":"Giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh nhắc lại kỷ niệm với người bạn học tài hoa bạc mệnh - nhạc sĩ Xuân Phương - trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ vĩnh hằng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giang-vien-dang-chau-anh-nho-thuong-xuan-phuong-ong-moi-cua-vo-chong-toi-2221346.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/giang-vien-dang-chau-anh-nho-thuong-xuan-phuong-ong-moi-cua-vo-chong-toi-1467.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221310","title":"Thanh Bùi: Tôi đang rất ổn, có gì đâu","description":"Ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi xuất hiện tại một sự kiện chiều 30/11, nhận nhiều câu hỏi về gia đình vợ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-bui-toi-dang-rat-on-co-gi-dau-2221310.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thanh-bui-neu-lien-quan-gia-dinh-vo-lam-sao-toi-van-ngoi-day-1383.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221198","title":"Hà Thanh Xuân mong sống vui, Quang Lê điển trai sau khi giảm 12kg","description":"Sau biến cố tình cảm, Hà Thanh Xuân lấy lại tinh thần, tự nhủ sống vui, không nghĩ ngợi.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-30-11-2023-ha-thanh-xuan-mong-song-vui-quang-le-dien-trai-giam-12kg-2221198.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ha-thanh-xuan-mong-song-vui-quang-le-dien-trai-sau-khi-giam-12kg-1148.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220973","title":"Thực hư chuyện cụ bà hơn 70 tuổi vẫn quyết tâm thi Miss Universe","description":"MEXICO - Cụ bà trong lời đồn dự thi Miss Universe Ecuador 2024 là người Mexico có tên Emilia Andrade và chỉ chiến thắng cuộc thi Nữ hoàng Thời đại Hoàng kim (Reina de la Edad de Oro) 2022.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuc-hu-ve-cu-ba-hon-70-tuoi-quyet-tam-thi-miss-universe-2220973.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thuc-hu-chuyen-cu-ba-hon-70-tuoi-van-quyet-tam-thi-miss-universe-786.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T13:01:59","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221005","title":"Lý do diễn viên Thu Quỳnh nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng","description":"Thu Quỳnh vừa nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho vai Phương trong 'Cuộc chiến không giới tuyến'. Nữ diễn viên cho biết cô sẵn sàng đóng phim nếu có vai phù hợp dù đang mang bầu.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-do-dien-vien-thu-quynh-nhan-bang-khen-cua-bo-truong-bo-quoc-phong-2221005.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ly-do-dien-vien-thu-quynh-nhan-bang-khen-cua-bo-truong-bo-quoc-phong-471.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:37:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220756","title":"Diễm My 9X tiết lộ về doanh nhân Vinh Nguyễn và mẹ chồng rất tâm lý","description":"Nhìn lại hành trình 6 năm yêu, diễn viên Diễm My 9X biết ơn về sự xuất hiện của vị hôn phu - doanh nhân Vinh Nguyễn trong đời mình.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/diem-my-9x-tiet-lo-ve-doanh-nhan-vinh-nguyen-va-me-chong-rat-tam-ly-2220756.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/diem-my-9x-me-chong-sap-cuoi-nhu-me-ruot-386.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:28:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221000","title":"Thu Hương 'Cô thư ký xinh đẹp': 15 năm bỏ showbiz, thân với vợ cũ của chồng","description":"15 năm vắng bóng nghệ thuật, cuộc sống của diễn viên Thu Hương - người từng được yêu thích qua bộ phim \"Cô thư ký xinh đẹp\" - vẫn được nhiều khán giả quan tâm.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-huong-co-thu-ky-xinh-dep-15-nam-bo-showbiz-than-voi-vo-cu-cua-chong-2221000.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thu-huong-co-thu-ky-xinh-dep-15-nam-bo-showbiz-than-voi-vo-cu-cua-chong-316.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220902","title":"Đoàn Minh Tài được bạn gái ca sĩ kém 16 tuổi gây bất ngờ trên sân khấu","description":"Diễn viên Đoàn Minh Tài được bạn gái - ca sĩ Sunny Đan Ngọc bí mật chuẩn bị màn chúc mừng sinh nhật trên sân khấu.","displayType":4,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doan-minh-tai-duoc-ban-gai-ca-si-kem-16-tuoi-gay-bat-ngo-tren-san-khau-2220902.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/doan-minh-tai-duoc-ban-gai-ca-si-kem-16-tuoi-gay-bat-ngo-tren-san-khau-1519.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T22:33:57","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220791","title":"Phương Nhi đẹp tựa ‘nàng thơ’ giữa đồi cỏ hồng Đà Lạt","description":"Từ tháng 11, Đà Lạt bớt mưa, trời trong xanh, thời tiết chuyển lạnh khô, sương mù giăng nhẹ, đồi cỏ hồng bắt đầu đổi màu… chính là thời điểm lãng mạn nhất năm, thích hợp để dạo chơi cùng bạn bè, người thương.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phuong-nhi-khoe-nhan-sac-nang-tho-ngot-ngao-giua-doi-co-hong-da-lat-2220791.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/phuong-nhi-dep-tua-nang-tho-giua-doi-co-hong-da-lat-1106.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T20:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220845","title":"Lisa bị bắt gặp đi xem bóng đá cùng bạn trai tỷ phú","description":"Chuyện tình của Lisa và doanh nhân Frédéric Arnault tiếp tục là tâm điểm truyền thông. Mới đây, cặp tình nhân trẻ cùng xuất hiện trên khán đài trận đấu giữa Paris Saint-Germain vs Newcastle United.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lisa-bi-bat-gap-di-xem-bong-da-cung-ban-trai-ty-phu-2220845.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/lisa-bi-bat-gap-di-xem-bong-da-cung-ban-trai-ty-phu-1289.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T18:52:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220808","title":"MC Kỳ Duyên U60 vẫn trẻ đẹp, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhuận sắc sau khi làm mẹ","description":"MC Kỳ Duyên được nhận xét trẻ trung nhiều so với tuổi thật nhờ chăm thể thao, sống lành mạnh ở tuổi 58.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-29-11-2023-mc-ky-duyen-tre-hon-tuoi-that-do-my-linh-nhuan-sac-2220808.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/mc-ky-duyen-u60-van-tre-dep-hoa-hau-do-my-linh-nhuan-sac-sau-khi-lam-me-1227.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T18:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220763","title":"'Chị Nhu' Thanh Tú sắp phong NSND: Tuổi già bình yên, U80 vẫn chờ hiệp sĩ","description":"Trải qua biến cố, NSƯT Thanh Tú - người vào vai Nhu phim \"Sao Tháng Tám\" - đang có cuộc sống an nhiên bên con cháu. Ở tuổi 79, bà vẫn giữ được sự mặn mà, duyên dáng của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-tu-sap-phong-nsnd-tuoi-gia-binh-yen-u80-van-cho-hiep-si-2220763.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/chi-nhu-thanh-tu-sap-phong-nsnd-tuoi-gia-binh-yen-u80-van-cho-hiep-si-1038.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T15:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220603","title":"Nhạc sĩ Xuân Phương, tác giả 'Mong ước kỷ niệm xưa' qua đời ở tuổi 50","description":"Ca sĩ Minh Quân xác nhận với VietNamNet thông tin nhạc sĩ Xuân Phương qua đời lúc 9h ngày 29/11.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhac-si-xuan-phuong-tac-gia-mong-uoc-ky-niem-xua-qua-doi-o-tuoi-50-2220603.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nhac-si-xuan-phuong-tac-gia-mong-uoc-ky-niem-xua-qua-doi-o-tuoi-50-570.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219450","title":"3 diễn viên nổi tiếng vắng bóng danh sách phong tặng NSND là ai?","description":"Theo Quyết định số 724/QĐ-CTN do Chủ tịch nước ký ngày 22/6/2023, có 77 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND nhưng không thấy có tên NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Chí Trung, NSƯT Thanh Loan.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-dien-vien-noi-tieng-vang-bong-danh-sach-phong-tang-nsnd-la-ai-2219450.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/3-dien-vien-noi-tieng-vang-bong-danh-sach-phong-tang-nsnd-la-ai-1403.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220422","title":"Vì sao Minh Tú đoạt giải 'Nhà sáng tạo nội dung người nổi tiếng của năm'?","description":"Siêu mẫu Minh Tú và ê-kíp luôn thận trọng, chú ý các nguyên tắc cộng đồng - văn hóa để tránh gây tranh cãi với các video mình đăng tải trên mạng xã hội.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sieu-mau-minh-tu-can-nhac-ky-luong-khi-sang-tao-noi-dung-tren-mang-xa-hoi-2220422.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/vi-sao-minh-tu-doat-giai-nha-sang-tao-noi-dung-nguoi-noi-tieng-cua-nam-1548.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T23:19:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220377","title":"Lệ Quyên nặng trĩu tâm sự, NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ mong bình yên","description":"Lệ Quyên nặng trĩu tâm sự, cho biết thời gian vừa qua bản thân đã nỗ lực đến quá sức.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-28-11-2023-le-quyen-tam-su-lan-huong-va-do-ky-mong-binh-yen-2220377.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/le-quyen-nang-triu-tam-su-nsnd-lan-huong-va-nsut-do-ky-mong-binh-yen-1215.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T18:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

