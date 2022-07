Nhóm thanh niên Hải Phòng mang dao phóng 4m “diễu hành” ở khu du lịch

Hàng loạt ‘Camera an ninh’ đã được lắp đến từng ngõ, phố của Thủ đô Hà Nội. Hệ thống ‘mắt thần’ này mang lại nhiều hiệu quả cho việc quản lý địa bàn của cảnh sát khu vực, cũng như sự an tâm của người dân về tình hình trật tự an ninh nơi sinh sống.