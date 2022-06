Nhóm tin tặc khét tiếng nhất thế giới Anonymous cảnh cáo Do Kwon

Rạng sáng 27/6, kênh YouTube của Anonymous đăng tải video tuyên chiến với Do Kwon, nhà đồng sáng lập Terraform Labs. Trong video, nhóm hacker đề cập đến những sự việc liên quan đến vụ đổ sập của LUNA và các khúc mắt trong lý lịch của Do Kwon.

Đồng thời, Anonymous tuyên bố sẽ “đi đến cùng” của sự việc và muốn Do Kwon vào tù sớm nhất có thể.

“Do Kwon, nếu ông đang nghe những lời này, đáng tiếc là không thể làm gì để ‘cứu vãn’ những lỗi lầm mà ông đã gây ra. Đến đây, chúng tôi chỉ có thể đảm bảo ông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chắc chắn rằng ông sẽ vào tù sớm nhất có thể”, nhóm Anonymous gửi lời đến Do Kwon.

Anonymous gửi lời đến Do Kwon trong video mới nhất, đăng tải ngày 27/6.

Trong video, nhóm tin tặc cho rằng nhà sáng lập Terraforms Labs cần chịu trách nhiệm trong việc lừa đảo hàng tỷ USD từ nhà đầu tư. Đồng thời, Anonymous nêu ra những lần kiêu ngạo của Do Kwon khi ông chỉ trích, chê bai các dự án, đối thủ như thể ông sẽ không bao giờ thất bại.

Trước cú sụp đổ của LUNA, trong một buổi thảo luận với cộng đồng, nhà đồng sáng lập Terraform Labs từng khẳng định 95% dự án tiền số trên thị trường sẽ “chết". Do Kwon cho rằng ông thấy vui khi được nhìn thấy một dự án thất bại.

Đồng thời, Anonymous đề cập đến vụ “rút ruột” 2,7 tỷ USD từ LUNA. Nhóm hacker khét tiếng cho rằng Do Kwon đã từ chối cáo buộc một cách vòng vo và thiếu thực tế.

Anonymous còn nhắc đến Basis Cash, dự án stablecoin thuật toán Do Kwon từng đảm nhiệm trước Terra. Dự án này thất bại chỉ sau vài tháng phát hành. Theo Anonymous, cú đổ sập của Basis Cash khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng. Tuy vậy, Do Kwon không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì ẩn danh và sử dụng tên giả là “Rick Sanchez”.

“Chúng tôi thấy rằng Do Kwon có rất nhiều bí mật và ông ấy đã che giấu chúng một cách cẩu thả. Có rất nhiều bên đã vào cuộc điều tra Do Kwon. Chúng tôi cũng sẽ xem lại toàn bộ quá trình hoạt động của Do Kwon từ khi ông mới tham gia thị trường tiền mã hoá để xem có thể đưa được gì ra ánh sáng”, Anonymous cho biết.

Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang trong quá trình điều tra Terraform Labs. Trong động thái mới nhất, nhà chức trách nước này đã triệu tập toàn bộ nhân viên vận hành, đội ngũ lập trình của tổ chức đến đội điều tra đặc biệt để phục vụ quá trình làm rõ vụ việc.

Theo JTBC, Đội Điều tra Tài chính và Chứng khoán của Văn phòng công tố quận Nam Seoul đã mời toàn bộ nhân viên Terraform Labs đến để điều tra và thu giữ tài liệu liên quan. Những người này tham gia vào quá trình phát triển ban đầu của LUNA (giờ là LUNC), UST từ 2019.

Hôm 21/6, nhóm đặc nhiệm “Tử thần Yeoui-do”, phụ trách điều tra vụ LUNA vừa đưa ra quyết định cấm xuất cảnh và di chuyển với những người từng làm việc tại TerraForm Labs.

Một nhân viên của văn phòng công tố Seoul đã xác nhận thông tin nêu trên. Người này cho biết những cá nhân liên quan đến sự sụp đổ của UST và LUNA đã bị hạn chế đi lại. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ chính xác số lượng người bị áp đặt quy định.