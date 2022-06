Giảm sốc sau ra mắt, giá LUNA 2.0 giờ chỉ còn một nửa

Như VietNamNet đã đưa tin, sau sự sụp đổ mô hình hoạt động hồi tháng 5, Terra Network (LUNA) đã quay trở lại với phiên bản mới Terra 2.0. Tuy vậy, dù phiên bản mới của LUNA chỉ vừa xuất hiện, giá đồng tiền mã hóa này đã giảm tới hơn một nửa.

Ghi nhận vào sáng 8/6 cho thấy, trên sàn giao dịch Binance, LUNA đang duy trì ở mức giá 3,3 USD. So với mức giá khoảng 6,7 USD cách đây một tuần, LUNA giảm tới hơn 50% giá trị.

Cùng trong khoảng thời gian trên, giá Bitcoin vẫn duy trì ổn định và dao động quanh mốc 30.000 USD. Điều này cho thấy, ngay cả khi ra mắt phiên bản Terra 2.0, giới đầu tư crypto đã không còn tin tưởng vào dự án do nhà sáng lập Do Kwon phát triển.

Trong một tuần trở lại đây, giá LUNA vẫn liên tục sụt giảm và chỉ còn một nửa so với khi ra mắt Terra 2.0. (Ảnh: Trọng Đạt)

Hồi tuần trước, các công tố viên Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra về vụ sụp đổ của TerraUSD và dấu hiệu liên quan đến việc thao túng giá và trốn thuế của Terraform Labs.

Nhà sáng lập và CEO Do Kwon của Terrform Labs đã được cảnh báo về sự thiếu an toàn của thuật toán được thiết kế để neo giá TerraUSD. Thế nhưng những thông tin bước đầu cho thấy Do Kwon đã phớt lờ cảnh báo đó.

Các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra xem nhà sáng lập Terraform Labs có nhận thức được vấn đề hay không và liệu có hành vi thao túng giá đối với đồng tiền mã hóa này?

Nhiều nhân viên của Terraform Labs đã bị Văn phòng công tố quận Nam Seoul triệu tập lấy lời khai. Thông tin đó cũng góp phần tác động tạo nên tâm lý bán tháo khiến giá LUNA 2.0 giảm sốc.

Người đầu tư sẽ rất khó có cơ hội chứng kiến sự hồi sinh của LUNA.

Không chỉ LUNA 2.0 mà LUNC (mã giao dịch mới của đồng LUNA cũ - Terra Classic) cũng bị bán tháo với khối lượng lớn. Hiện LUNC chỉ còn được giao dịch ở mức 0,000058 USD.

So với mức giá 0,00015 USD thời điểm Binance mới thông báo việc niêm yết LUNA 2.0, giá LUNC giảm tới 3 lần.

Với diễn biến trên của thị trường và tin tức xấu liên tục xuất hiện trong những ngày gần đây, có thể thấy cả LUNA và LUNC đều trong trạng thái nguy hiểm. Sẽ rất khó có tin tức hay động thái nào có thể giúp vực dậy giá của hai đồng tiền mã hóa nói trên.

Giá LUNA và LUNC nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh. Do vậy, người đầu tư cần chủ động trong việc quản lý vốn, tránh tâm lý “chơi xổ số” khi tham gia vào thị trường crypto nếu không muốn có ngày “đứt tay” và ra về tay trắng.

Trọng Đạt