Ma túy

Cái chết mới đây của tài tử Lee Sun Kyun khiến làng giải trí châu Á và thế giới rúng động. Điều tra ban đầu cho thấy nam diễn viên Ký sinh trùng đã tự tử ngày 27/12 vừa qua do không chịu được áp lực của dư luận khi bị điều tra hành vi sử dụng ma túy trái phép.

Trước đó, ngày 4/11, Lee Sun Kyun đã bị cảnh sát triệu tập để điều tra do nghi vi phạm cáo buộc Đạo luật kiểm soát ma túy. Lee Sun Kyun đã trải qua 3 cuộc thẩm vấn. Mặc dù anh một mực phủ nhận, cho rằng mình bị người khác hãm hại trong khi phía cảnh sát chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng sự nghiệp của Lee Sun Kyun đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Nam diễn viên Lee Sun Kyun dính vào lùm xùm sử dụng chất cấm trước khi qua đời.

Nhiều nhãn hàng và dư luận ngay lập tức quay lưng với Lee Sun Kyun. Vợ anh thậm chí còn phải bán nhà để đền bù tiền vi phạm hợp đồng.

Lee Sun Kyun trong phim 'Ký sinh trùng'



'Ảnh đế” trẻ tuổi nhất xứ Hàn Yoo Ah In cũng tự tay đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình khi bị cáo buộc dung chất cấm. Chưa kể, theo điều tra của cảnh sát, Yoo Ah In còn nhiều lần ép người khác hút cần sa, xúi giục tiêu hủy bằng chứng, vi phạm Đạo luật dịch vụ y tế và lừa đảo… Cũng như Lee Sun Kyun, danh tiếng và sự nghiệp của Yoo Ah In tụt dốc không phanh.

Xâm hại tình dục

Chưa bao giờ showbiz Đài Loan (Trung Quốc) lại nóng như năm 2023 khi nhiều bê bối tình dục của các ngôi sao hàng đầu bị vạch trần. “Lạm dụng tình dục” trở thành từ khóa gây nhức nhối, khơi mào sự bùng nổ của phong trào Metoo.

Tháng 6/2023, nam diễn viên hài NONO (tên thật là Trần Tuyên Dụ) bị hơn 10 phụ nữ tố cưỡng bức, sờ mó và có hành vi quấy rối tình dục họ. Trong số đó, người bị hại nhỏ nhất mới chỉ 15 tuổi và hành vi xấu xa của NONO xảy ra từ năm 2003.

Ca sĩ kiêm diễn viên Viêm Á Luân cũng bị TikToker Khâu Diệu Nhạc phơi bày hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục, quay lén clip nóng mà không có sự đồng thuận.

Viêm Á Luân bị tố cưỡng ép quan hệ tình dục.

Nghệ sĩ Hứa Kiệt Huy bị hàng loạt sinh viên, diễn viên nữ từng hợp tác tố anh thường xuyên bắt đàn em kém tên tuổi "trả bài gợi cảm một cách riêng tư" như chụp ảnh, diễn trò gợi cảm hay để anh đụng chạm cơ thể.

Nam diễn viên Thái Từ Khôn cũng ép người tình phá thai, quan hệ với trẻ vị thành niên. Mặc dù đã lên tiếng thừa nhận đôi bên xảy ra quan hệ một cách tự nguyện và đã giải quyết ổn thỏa nhưng Thái Từ Khôn đã hóa thành “trai hư” trong mắt nhiều khán giả.

Những cái tên khác như nam diễn viên: Hựu Thăng, đạo diễn Du Trí Vỹ, Hoàng Tử Giảo cũng không nằm ngoài danh sách này. Đến nay, nhiều sao nam bị gọi tên đã chủ động rút lui khỏi showbiz hoặc tạm ngừng hoạt động nghệ thuật. Thậm chí, Hoàng Tử Giảo còn tự tử sau khi nhận tội nhưng may mắn được cứu kịp thời.

Ngoại tình

Năm 2023 cũng là năm chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ trong làng giải trí châu Á. Cùng với đó, nhiều “ngọc nữ” của làng giải trí cũng sụp đổ danh tiếng vì ngoại tình.

Tháng 1/2023, truyền thông Nhật Bản đưa tin, nữ hoàng áo tắm Yoko Kumada ngoại tình với nhiều người và bị chồng nộp toàn bộ bằng chứng ngoại tình lên tòa án để giải quyết ly hôn.

Đến tháng 6, ngọc nữ Ryoko Hirosue cũ bị tung bằng chứng ngoại tình với đầu bếp nổi tiếng dù đã kết hôn và có 3 mặt con. Đáng nói, đây là lần ngoại tình thứ 4 của Ryoko Hirosue khiến công chúng càng thêm ngán ngẩm.

Ryoko Hirosue bị khán giả quay lưng vì ngoại tình.

Đầu tháng 12, nữ diễn viên Fukada Kyoko tuyên bố chia tay chồng sắp cưới, doanh nhân bất động sản Sugimoto Hiroyuki. Theo nhiều nguồn tin, Fukada Kyoko đã phản bội bạn trai đại gia để hẹn hò với một vị đạo diễn nổi tiếng.

Từng là tình đầu quốc dân, quốc bảo nhan sắc nhưng danh tiếng của những ngôi sao nữ kể trên đều bị hủy hoại sau bê bối ngoại tình khi khán giả Nhật tẩy chay, nhãn hàng quay lưng hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trốn thuế

Tháng 8/2023, làng giải trí Trung Quốc xôn xao trước tin Tống Tổ Nhi trốn thuế tới 45 triệu Nhân dân tệ (gần 150 tỷ đồng). Theo thông tin điều tra, nữ diễn viên đã trốn thuế bằng cách chia nhỏ hợp đồng và thu tiền bằng tài khoản cá nhân. Sau khi vụ trốn thuế bị khui ra, 20 nhãn hàng từng hợp tác với Tống Tổ Nhi đã xóa hoặc ẩn bài liên quan tới nữ diễn viên, các đài truyền hình lớn như Bắc Kinh, Hồ Nam, Chiết Giang, Giang Tô, An Huy đều xóa tin tức về cô.

Nữ diễn viên Viên Băng Nghiên bị Cơ quan điều tra thuế Trùng Khánh (Trung Quốc) thông báo về hành vi trốn thuế dù bị nhắc nhở nhiều lần vẫn không có động thái sửa sai. Cuối cùng, Viên Băng Nghiên phải nộp tiền đóng phạt lên đến hơn 14 tỷ đồng. Tài khoản Weibo của Viên Băng Nghiên cũng bị cấm ngôn vì lý do “vi phạm pháp luật”.

Tự tử

Ngoài cái chết của nam diễn viên Lee Sun Kyun, làng giải trí châu Á năm 2023 còn nhuốm màu tang thương trước sự ra đi của nhiều người nổi tiếng khác.

Tháng 4 năm nay, Moon Bin, thành viên của nhóm nhạc ASTRO đã qua đời ở tuổi 25 tại nhà riêng nghi do tự sát. Trước đó, nam ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ về lịch trình công việc dày đặc và có sức khỏe không tốt.

Cái chết của nam ca sĩ Moon Bin khiến khán giả không khỏi xót xa.

Nam ca sĩ Choi Sung-bong được tìm thấy qua đời tại nhà riêng ở Seoul. Trước đó, anh đã đăng tải thư tuyệt mệnh của mình lên kênh YouTube để cảm ơn và xin lỗi người hâm mộ vì bê bối giả vờ bị ung thư để nhận tiền quyên góp.

MC Lâm Hạo Đình đi đến quyết định dại dột tuổi 35 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Anh qua đời tại một khách sạn do đốt than trong phòng kín.

Nữ ca sĩ nổi tiếng CoCo Lee cũng quyết định chấm dứt cuộc đời mình ở tuổi 48. Theo chia sẻ của chị gái, nữ ca sĩ đã phải chịu đựng các vấn đề về tâm lý và bệnh trầm cảm nặng nề trong thời gian dài do cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Hà Vy