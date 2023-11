{"article":{"id":"2220922","title":"Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực trong tháng 12/2023","description":"Trong tháng 12/2023, nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế có hiệu lực như: giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo; quy định mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước;...","contentObject":"<p><strong>Giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo</strong></p>

<p>Theo Quyết định 11/2023, từ ngày 1/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN).</p>

<p>Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan được quy định tại khoản 1, 2 điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.</p>

<p>Quyết định 11/2023 thay thế cho Quyết định 20/2013 đã áp dụng hơn 10 năm qua. </p>

<p><strong>Quy định mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước</strong></p>

<p>Ngày 7/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Đáng chú ý, Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.</p>

<p>Theo quy định mới, Ngân hàng Phát triển Việt Nam căn cứ vào kết quả thẩm định dự án, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, khả năng thu hồi vốn của từng dự án và khả năng trả nợ của khách hàng để quyết định thời hạn cho vay đối với từng dự án.</p>

<p>Mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định, đảm bảo nguyên tắc đủ bù đắp chi phí huy động vốn, chi hoạt động bộ máy và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ vay được ký hợp đồng tín dụng kể từ ngày 22/12/2023 nhưng không thấp hơn 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ; ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với các khoản nợ vay này.</p>

<p>Nghị định số 78/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/12/2023.</p>

<p><strong>Bổ sung quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của ngân hàng liên doanh</strong></p>

<p>Ngày 31/10/2023, NHNN ban hành Thông tư 13/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. Thông tư 13 có hiệu lực thi hành từ 14/12/2023.</p>

<p>Theo đó, việc chuyển nhượng phần vốn góp cho tổ chức không phải là thành viên góp vốn của ngân hàng liên doanh cần đảm bảo tỷ lệ góp vốn theo quy định và đáp ứng các điều kiện sau:</p>

<p>- Được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước ngoài;</p>

<p>- Trường hợp là doanh nghiệp Nhà nước phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản cho phép tham gia góp vốn vào ngân hàng liên doanh theo quy định của pháp luật;</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ngan-hang-1-1419.jpg?width=768&s=KoLijZu811qtoP9-NNBaSg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ngan-hang-1-1419.jpg?width=1024&s=V0z30-wBazp9v2pXblJ5XQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ngan-hang-1-1419.jpg?width=0&s=HpdzkTbKCjKjaH-14CsGyg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ngan-hang-1-1419.jpg?width=768&s=KoLijZu811qtoP9-NNBaSg\" alt=\"ngan hang 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ngan-hang-1-1419.jpg?width=260&s=ZK1bg3KG4nGtFAVuhYowyw\"></picture>

<figcaption>Bổ sung quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của ngân hàng liên doanh (Ảnh minh họa: Hoàng Hà)</figcaption>

</figure>

<p>- Trường hợp là doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trong <a href=\"https://vietnamnet.vn/ngan-hang-tag3764543447196559190.html\">lĩnh vực ngân hàng</a>, chứng khoán, bảo hiểm, phải tuân thủ việc góp vốn theo các quy định liên quan của pháp luật;</p>

<p>- Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng trong 3 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp đối với phần vốn góp từ trên 1% đến dưới 5% vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh hoặc có vốn chủ sở hữu tối thiểu 200 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu 400 tỷ đồng trong 3 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp đối với phần vốn góp từ 1% vốn điều lệ trở xuống của ngân hàng liên doanh;</p>

<p>- Đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định, phải đảm bảo vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn góp cam kết theo số liệu từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập và không có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán của năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp;</p>

<p>- Kinh doanh có lãi trong 3 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp;</p>

<p>- Không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn;</p>

<p>- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và bảo hiểm xã hội theo quy định đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp;</p>

<p>- Không phải là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng khác được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.</p>

<p><strong>Quy định mới về mức thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường</strong></p>

<p>Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2023/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2023, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.</p>

<p>Theo thông tư này, mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường được quy định như sau:</p>

<p>- Phí khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng môi trường; quản lý chất thải và cải thiện môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; truyền thông môi trường; quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển và biển: 800.000 đồng/báo cáo.</p>

<p>- Phí khai thác, sử dụng bản đồ mạng lưới quan trắc (nước mặt, không khí, đất): Đối với bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/250.000, mức phí là 4.000.000 đồng/mảnh; đối với bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/25.000, mức phí là 870.000 đồng/mảnh.</p>

<p>- Phí khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/250.000; 1/500.000; 1/100.000 là 9.145.000/mảnh...</p>

<p><strong>Khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió</strong></p>

<p>Thông tư số 19/2023/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 1/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/12/2023, quy định khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió.</p>

<p>Thông tư này quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện hàng năm cho nhà máy điện mặt trời mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi, nhà máy điện gió trong đất liền, nhà máy điện gió trên biển, nhà máy điện gió ngoài khơi; trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện hàng năm.</p>

<p><strong>Nhiều lệ phí được giảm khi giao dịch trực tuyến</strong></p>

<p>Nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay chính là thực hiện thủ tục online, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt mức phí, lệ phí tại Thông tư 63/2023/TT-BTC. Cụ thể:</p>

<p>- Làm hộ chiếu online: Giảm 10% mức lệ phí so với lệ phí thông thường từ 01/01/2024 đến hết 31/12/2025.</p>

<p>- Làm thủ tục xác thực thông tin, khai thác kết quả thông tin online trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Giảm 50% mức thu phí so với thông thường từ ngày 01/12/2023 đến hết 31/12/2025.</p>

Làm thủ tục cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe: 115.000 đồng/lần cấp từ 01/12/2023 đến hết 31/12/2025 thay vì 135.000 đồng/lần cấp… Người gửi nên cân nhắc chọn kỳ hạn phù hợp.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/rut-tien-tiet-kiem-truoc-ky-han-lai-suat-bao-nhieu-2186698.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/9/rut-tien-tiet-kiem-truoc-ky-han-co-duoc-lai-khong-731.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-10T09:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2183242","title":"Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, chuyển tiền ngân hàng thế nào?","description":"Dịp lễ Quốc khánh 2/9, các ngân hàng sẽ nghỉ giao dịch tại quầy. Khách hàng vẫn có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền online, thanh toán hoá đơn qua các ứng dụng hoặc qua thẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghi-le-quoc-khanh-2-9-chuyen-tien-ngan-hang-the-nao-2183242.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/1/nghi-le-quoc-khanh-29-chuyen-tien-ngan-hang-the-nao-826.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-01T16:43:30","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2184129","title":"Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2023","description":"7 nhu cầu về vốn không được ngân hàng cho vay; chuyến bay bị delay 5 tiếng thì khách hàng được hoàn tiền... là những chính sách nổi bật liên quan đến kinh tế có hiệu lực từ tháng 9 này.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-chinh-sach-kinh-te-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-9-2023-2184129.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/31/nhung-chinh-sach-kinh-te-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-92023-1047.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-01T06:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2176516","title":"Sách giáo khoa tăng giá mạnh, tiền chiết khấu tới 30% ai hưởng?","description":"Mức chiết khấu là một cấu phần quan trọng của giá sách giáo khoa, trong khi trước thềm năm học mới giá sách là vấn đề được người dân quan tâm. Vậy chiết khấu sách giáo khoa dùng để làm gì?","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sach-giao-khoa-tang-gia-manh-tien-chiet-khau-toi-30-ai-huong-2176516.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/12/gia-sach-giao-khoa-tang-2-3-lan-chiet-khau-gan-30-dung-de-lam-gi-1130.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-13T06:06:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2175220","title":"Sản xuất trong nước thua thiệt vì chịu thuế cao hơn hàng nhập khẩu","description":"Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, hàng hóa sản xuất trong nước chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) cao hơn nhập khẩu, khiến doanh nghiệp sản xuất trong nước tiếp tục thua thiệt.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/san-xuat-trong-nuoc-thua-thiet-vi-chiu-thue-cao-hon-hang-nhap-khau-2175220.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/8/phan-bon-1659.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-09T07:52:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2170502","title":"Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2023","description":"Một số chính sách kinh tế nổi bật như quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, tăng phí sát hạch bằng lái xe,... sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2023.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-chinh-sach-kinh-te-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-8-2023-2170502.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/7/28/nhung-chinh-sach-kinh-te-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-82023-1291.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-07-29T08:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2166228","title":"Doanh nghiệp vay vốn nước ngoài không được gửi ngân hàng quá 1 tháng","description":"Doanh nghiệp vay vốn nước ngoài tạm thời chưa sử dụng cho các mục đích hợp pháp có thể dùng nguồn tiền này để gửi tại ngân hàng, nhưng kỳ hạn mỗi khoản tiền gửi tối đa không quá 1 tháng.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-vay-von-nuoc-ngoai-khong-duoc-gui-ngan-hang-qua-1-thang-2166228.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/7/17/doanh-nghiep-vay-von-nuoc-ngoai-khong-duoc-gui-ngan-hang-qua-1-thang-944.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-07-17T16:14:31","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2160285","title":"Nhiều chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp, người dân có hiệu lực từ hôm nay","description":"Từ 1/7, nhiều chính sách giảm thuế, lệ phí hay tăng lương cơ sở nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sẽ có hiệu lực.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-chinh-sach-moi-ho-tro-doanh-nghiep-nguoi-dan-co-hieu-luc-tu-hom-nay-2160285.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/6/30/nhieu-chinh-sach-moi-ho-tro-doanh-nghiep-nguoi-dan-co-hieu-luc-tu-hom-nay-1187.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-07-01T07:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2148369","title":"Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2023","description":"Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023 như: thay đổi cách tính giá điện cho người thuê nhà; nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu; trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp...","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-chinh-sach-kinh-te-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-6-2023-2148369.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/5/29/dien-luc-a-2731.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-05-30T06:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2145620","title":"Xem lịch cắt điện ở đâu?","description":"Lịch cắt điện có thể xem qua website điện lực điện phương, ứng dụng hoặc tài khoản Zalo của công ty cung cấp điện tại khu vực.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xem-lich-cat-dien-ha-noi-va-cac-tinh-thanh-o-dau-nhu-the-nao-2145620.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/5/21/evn-md-1074.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-05-22T07:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2144221","title":"Kinh nghiệm sử dụng quạt điện an toàn, tiết kiệm điện","description":"Quạt điện là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, đặc biệt là vào mùa hè. Dưới đây là một số mẹo sử dụng quạt điện an toàn, hạn chế chi phí tiền điện mà vẫn làm mát hiệu quả.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kinh-nghiem-su-dung-quat-dien-tiet-kiem-dien-an-toan-2144221.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/5/20/quat-dien-a-703.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-05-21T08:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2144478","title":"Nâng cao nhận thức phòng, chống rửa tiền trong buôn bán động vật hoang dã","description":"Theo nghiên cứu đánh giá, rủi ro rửa tiền từ buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã ở mức cao, tỷ lệ này của ngân hàng thương mại là 84%, của tổ chức tài chính phi ngân hàng là 80%.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phong-chong-rua-tien-trong-buon-ban-dong-vat-hoang-da-2144478.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/5/18/nga-voi-774.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-05-18T15:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2141221","title":"Cách sử dụng điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm điện","description":"Điều hòa là thiết bị tiêu tốn rất nhiều điện năng. Vậy sử dụng điều hòa thế nào để không lo tốn quá nhiều tiền điện? Dưới đây là một vài mẹo nhỏ giúp bạn biết cách sử dụng điều hòa vừa mát mà vẫn tiết kiệm điện, nhất là vào những ngày nóng gay gắt.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-su-dung-dieu-hoa-tiet-kiem-dien-trong-ngay-nang-nong-2141221.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/5/9/dieu-hoa-a-1269.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-05-15T10:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2140735","title":"Sai lầm khi sử dụng thiết bị điện ngày hè khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt","description":"Trong những ngày hè nóng nực, việc tiêu thụ điện sẽ nhiều hơn ngày thường. Vì thế, khi sử dụng thiết bị điện, bạn cần tránh những sai lầm dưới đây khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sai-lam-khi-su-dung-thiet-bi-dien-ngay-he-khien-hoa-don-tien-dien-tang-vot-2140735.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/5/8/dieu-hoa-a-1138.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-05-09T07:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2138120","title":"Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 5","description":"Một loạt quy định mới về tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ; thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp... sẽ có hiệu lực từ tháng 5/2023.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-chinh-sach-kinh-te-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-5-2138120.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/4/30/trai-phieu-a-933.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-05-01T08:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2132228","title":"Lịch nghỉ dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 của các ngân hàng","description":"Còn khoảng 2 tuần nữa mới đến kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế Lao động. Tuy nhiên, thời điểm này các cơ quan, tổ chức đã thông báo lịch nghỉ lễ cụ thể.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-nghi-dip-gio-to-hung-vuong-30-4-va-1-5-cua-cac-ngan-hang-2132228.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/4/14/dsc-0186-1142.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-04-15T06:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2126962","title":"Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 4","description":"Từ tháng 4/2023, một số chính sách liên quan đến kinh tế như quy định về bảo lãnh nhà ở; hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện... sẽ có hiệu lực thi hành.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-chinh-sach-kinh-te-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-4-2126962.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/3/31/nha-o-xa-hoi-605-a-1249.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-04-01T06:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2122137","title":"Lãi suất giảm, có sẵn tiền tỷ, nên đầu tư bất động sản khu vực nào?","description":"Lãi suất có xu hướng giảm, sẵn tiền tỷ, muốn đầu tư bất động sản nên lựa chọn sản phẩm ra sao, khu vực nào tiềm năng lúc này?","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-suat-giam-co-san-tien-ty-nen-dau-tu-bat-dong-san-khu-vuc-nao-2122137.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/3/20/dau-tu-dat-892-304.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-03-20T07:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2121906","title":"Lưu ý khi gửi tiết kiệm để tránh mất tiền oan","description":"Gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng là lựa chọn an toàn, song có nhiều vụ tiền tiết kiệm bỗng dưng mất trắng vì khách hàng chủ quan, phạm sai lầm đáng tiếc. Vì vậy, khi gửi tiết kiệm, khách hàng cần lưu ý một số điểm sau để không bị mất tiền oan.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/luu-y-khi-gui-tiet-kiem-de-tranh-mat-tien-oan-2121906.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/3/19/ngan-hang-463.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-03-19T10:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2117568","title":"Hành vi trốn thuế mà sếp nữ tập đoàn đang bị điều tra có khung hình phạt ra sao?","description":"Việc chuyển nhượng quyền sử dụng bất động sản kiểu “2 giá” nhằm trốn thuế, giảm thuế là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tron-thue-vi-khai-bao-sai-gia-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-xu-phat-the-nao-2117568.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/3/7/can-ho-chung-cu-319.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-03-07T09:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2116386","title":"'Lãi suất cao, thủ tục rườm rà, doanh nghiệp Việt cạnh tranh sao'?","description":"Khi cạnh tranh ra toàn cầu, doanh nghiệp nội cảm thấy tủi bởi ngay chính những khó khăn từ trong nước, như thủ tục nhiều, lãi suất vay cao.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuc-xuat-nhap-khau-con-vuong-cac-doanh-nghiep-keu-cuu-2116386.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/3/3/cang-bien-577.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-03-03T10:50:32","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2114928","title":"Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023","description":"Những chính sách liên quan đến hoạt động kinh tế như quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản; hướng dẫn mới về quản lý tài chính đối với VCCI... sẽ có hiệu lực từ tháng 3/2023.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-chinh-sach-kinh-te-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-3-2023-2114928.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/2/27/sieu-thi-a-1589.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-02-27T18:49:08","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2105514","title":"Gửi tiết kiệm online một tháng, ngân hàng nào có lãi cao nhất?","description":"Có khoản tiền nhàn rỗi chỉ trong thời gian ngắn, việc lựa chọn gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn là phù hợp hơn cả. Vậy gửi tiết kiệm online kỳ hạn một tháng, ngân hàng nào đang có lãi cao nhất?","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gui-tiet-kiem-online-ky-han-mot-thang-ngan-hang-nao-co-lai-cao-nhat-2105514.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/2/1/de-dang-gui-tiet-kiem-tren-vpbank-neo-1-527.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-02-01T11:29:25","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

