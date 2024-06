Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM, trong 5 tháng (từ ngày 15/12/2023 đến 14/5/2024), tại thành phố đã xảy ra 234 vụ cháy, làm tử vong 10 người, bị thương 4 người; thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền hơn 5 tỷ đồng.

Gần đây, nhiều vụ cháy nhà trong hẻm ở trung tâm TPHCM tiếp tục xảy ra khiến nhiều người lo lắng.

TPHCM có mật độ dân số cao, đã xuất hiện nhiều nhà trọ, chung cư mini nằm trong các hẻm sâu, hẹp, cách xa nguồn nước, thường không bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC.

Nhiều hẻm dài chưa tới 300m đã có tới 5 khúc cua, chiều ngang lại nhỏ hẹp, có khi chỉ vừa một chiếc xe máy chui lọt. Hình ảnh ở khu dân cư Lý Thái Tổ (quận 10).

Hộp đựng dụng cụ chữa cháy trong một hẻm trên đường Lý Tự Trọng trống không.

Nhiều căn nhà trong hẻm được cơi nới tầng gác, ban công bị bít song sắt, không có lối thoát nạn. Hệ thống điện chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Khi có cháy, hậu quả xảy ra sẽ rất nghiêm trọng do các xe cứu hỏa không có khả năng tiếp cận.

Bên trong một khu nhà trọ nhỏ tại quận Bình Thạnh. Nơi đây có nhiều vật dụng, hàng hóa bày bên ngoài. Lối lên tầng 2 duy nhất là chiếc cầu thang bằng sắt bên hông các dãy nhà.

Thuê trọ ở TPHCM đã hơn 10 năm, bà T cho biết luôn cố gắng lưu ý những ổ cắm điện và khoá ga lại sau khi sử dụng. Cả dãy trọ được trang bị 3 bình cứu hoả mà nhiều người lớn tuổi không biết sử dụng.

Ngoài ra, ở TPHCM còn có loại hình sleep box (hộp ngủ) giá rẻ, được đông đảo sinh viên lựa chọn. Tại địa điểm cho thuê hộp ngủ ở đường Nguyễn Thiện Thuật (phường 24, quận Bình Thạnh), một căn phòng rộng khoảng 15m2 được ngăn thành 8 hộp ngủ, che rèm vải. Giữa phòng có lối đi rộng khoảng 30cm, dựng thang lên xuống. Tuy nhiên, trong phòng không hề có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Chiếc hộp chỉ chừng 2m2 có giá thuê chưa đến 2 triệu đồng/tháng này là nơi mỗi đêm Nguyễn Thị K.N (17 tuổi, Phan Thiết) nghỉ ngơi và học tập. Em chỉ có thể ngồi hoặc nằm duỗi chân. Bên trong hộp ngủ có các ổ cắm với hệ thống dây điện lắp âm trong những tấm nhựa giả gỗ. "Cả ngày em đi học, đến tối mới về tới nhà nên em chỉ cần chỗ ở đơn giản và phù hợp với túi tiền”, K.N nói.

Khu bếp được sử dụng chung bày đầy thiết bị gia dụng của hơn chục người đang sinh sống tại căn hộ này. Em Nguyễn N.Y (18 tuổi, Tây Ninh) kể, những người trong nhà trọ phần lớn là học sinh, sinh viên. Vì vậy, mọi người đều dùng rất nhiều thiết bị điện như nồi cơm, bếp điện cùng lúc.

Tầng trệt có gần 20 chiếc xe để hai bên lối đi nhưng không có thiết bị báo cháy tự động. Cả căn hộ chỉ sử dụng một cầu thang duy nhất được thông từ nơi để xe lên các tầng.

Ở một hộp ngủ tại đường Đặng Thùy Trâm (quận Bình Thạnh), chủ nhà Trần T.N (32 tuổi) cho biết, sau khi xem thông tin cháy chung cư mini, phòng trọ, chị đã dán nội quy PCCC và trang bị thêm các bình C02 chữa cháy cho hộp ngủ của mình.

Mới đây, trước tình hình cháy diễn biến phức tạp, Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng PC07 và công an các địa phương tổ chức thực hiện tổng rà soát, kiểm tra công tác an toàn phòng cháy với cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ…