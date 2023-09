Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM chiều 28/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP cho biết, thời gian qua, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, công an các quận, huyện, TP Thủ Đức nhanh chóng tham mưu ban hành kế hoạch, đồng loạt ra quân tổng rà soát, kiểm tra địa bàn.

Một khu chung cư mini trên đường Lê Đình Cẩn , TP.HCM bít kín bằng lưới rào, song sắt

Bước đầu, các lực lượng đã kiểm tra 10.000 cơ sở, phát hiện, xử lý 1.541 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 2,4 tỷ đồng, đình chỉ và tạm đình chỉ hoạt động 6 cơ sở.

Ngoài ra, có 4 cơ sở bị xử lý trong lĩnh vực xây dựng, 41 cơ sở bị xử lý về đăng ký kinh doanh, 161 cơ sở bị xử lý trong đăng ký thường trú, tạm trú.

Không sạc pin xe máy, xe đạp điện qua đêm

Cũng tại buổi họp báo, Thượng tá Hà thông tin thêm về nguy cơ cháy nổ của xe đạp điện, xe máy điện tại các chung cư.

Theo ông Hà, xe đạp điện, xe máy điện đang là loại hình phương tiện lưu thông phổ biến. Thời gian qua, nhiều vụ cháy nổ liên quan đến xe điện đã xảy ra.

Thượng tá Lê Mạnh Hà trả lời tại buổi họp báo

"Khi các phương tiện sử dụng năng lượng điện tăng thì theo quy luật, nguy cơ cháy xe đạp điện, xe máy điện cũng tăng”, ông Hà cho biết.

Cũng theo ông Hà, có ba nguyên nhân gây cháy, nổ, gồm: Tâm lý chủ quan và thói quen sạc xe qua đêm không có người trông coi; sạc xe ngay sau khi sử dụng lúc pin còn nóng; mua sắm phương tiện giá rẻ không đảm bảo chất lượng,

Ông Lê Mạnh Hà chia sẻ thêm, xe điện sử dụng nhiều loại ắc quy, pin nhưng phổ biến nhất là loại pin lithium ion. Loại pin này khi cháy, nổ sẽ khó dập tắt bằng bình cứu hỏa thông thường do các phản ứng hóa học.

Công an TPHCM cũng đưa ra khuyến cáo, trong quá trình sạc cho xe máy, xe đạp điện, các tủ điện, thiết bị điều khiển và cấp nguồn cho trạm sạc cần đặt ở nơi khô ráo, ngăn cách với khu vực có nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Vị trí sạc xe điện cũng cần ngăn cách với khu vực để xe động cơ khác. Khi sạc điện, người dân không để xe bên trên hoặc gần vật dụng, hàng hóa dễ cháy nổ, gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

Đồng thời, người dân cần thường xuyên kiểm tra xe khi sạc để kịp thời phát hiện, xử lý ngày sự cố, không sạc xe qua đêm.