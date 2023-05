Tối 9/5, nhà sản xuất phim Đất rừng phương Nam đăng tải đoạn video First-look (clip sơ lược về phim) với độ dài gần 1 phút. Cảnh phim mở đầu với hình ảnh mẹ An (diễn viên Hồng Ánh) hoang mang tìm bóng dáng con giữa dòng người. Tiếng la thất thanh "An ơi, má nè con" và tiếng đáp trả của An bị hòa lẫn trong tiếng súng và hoảng loạn của đám đông.

Những cảnh đầu tiên trong 'Đất rừng phương Nam'

Ở phân đoạn sau, màn đối thoại giữa An (bé Hạo Khang) và một người anh mới quen. Khi được đề nghị dẫn đi tìm người thân, cậu nói nguyện vọng của mình là mong được gặp cha. Video khép lại với cảnh An chèo xuồng bơ vơ giữa sông nước. Câu hát “Nhắn ai đi về/ Miền đất phương Nam” trong Bài ca đất phương Nam vang lên tạo sự bồi hồi cho người xem. Đây cũng là ca khúc kinh điển trong bản phim truyền hình năm 1997.

Poster đầu tiên của phim điện ảnh 'Đất rừng phương Nam'.

Đoàn phim cũng đăng tải poster đầu tiên của phim. Theo đó, khoảnh khắc diễn viên Hồng Ánh và bé Hạo Khang (đóng vai bé An) ôm nhau khóc giữa không gian gợi nhớ về một thời khói lửa chiến tranh ác liệt.

Đất rừng phương Nam là phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Kinh phí sản xuất phim là 40 tỷ đồng. Các diễn viên đã lặn lội quay phim suốt 2 tháng ở nhiều tỉnh thành miền Tây: Đồng Tháp, An Giang, TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh...

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết: “Bản thân tôi là một người con miền Nam, nhưng phải đến khi quay Đất rừng phương Nam, được lăn lộn vào từng tấc đất ở miền đất này, tôi mới “thấm” hết những tinh hoa, những khác biệt của các địa danh khác nhau. Và tôi hy vọng tác phẩm sẽ đem đến những thước phim đẹp nhất về vùng đất này”.

Các đại cảnh phim ấn tượng được hé lộ từ ê-kíp.

Đoàn phim huy động hơn 300 diễn viên quần chúng tham gia phim. Họ cũng dựng mới 70% bối cảnh, mất hơn một tháng để tạo chợ nổi, bài trí hàng trăm món nội thất, phụ kiện.

Các vai diễn đã được tiết lộ gồm: Hạo Khang (vai An), Kỳ Phong (vai Cò), Lý Bảo Ngọc (vai Xinh), Trấn Thành (vai bác Ba Phi), Mai Tài Phến (vai Võ Tòng)... Phim còn có sự tham gia của NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ Kiều Trinh, diễn viên Tuyền Mập...

Phim sẽ ra rạp vào ngày 20/10.