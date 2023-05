Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028 của Ngân hàng LienVietPostBank (LPBank) có thêm ông Nguyễn Văn Thuỳ. Ông Thuỳ là em trai của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Thụy. Ông Thuỳ chính thức gia nhập ngân hàng này từ ngày 30/3.

Thời điểm tuyển dụng ông Thuỳ, ngân hàng cũng công bố thông tin việc phê duyệt mua bảo hiểm toàn diện và tội phạm máy tính và điện tử giai đoạn 2023-2024 với Bảo hiểm Xuân Thành.

Trong khi đó, Bảo hiểm Xuân Thành là một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ do ông Thuỳ làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.

Đồng thời, LPBank cũng công bố hợp tác với Bảo hiểm Xuân Thành triển khai 3 sản phẩm bảo hiểm thông qua bán chéo bảo hiểm.

Đây không phải lần đầu tiên ông Nguyễn Đức Thụy sát cánh cùng người thân tại một tổ chức.

Trước đó, ông Thụy cùng một người em trai khác của mình là ông Nguyễn Văn Thuyết từng cùng tham gia điều hành CTCP Thaiholdings (TDH), trước khi ông Thụy là người của LPBank.

Ông Nguyễn Đức Thuỵ (giữa) và ông Nguyễn Văn Thuỳ (thứ 2, phải qua) tại LPBank

"Đế chế" Xuân Thành

Ông Nguyễn Đức Thuỵ cùng những người anh, em của mình được biết đến xuất thân từ Tập đoàn Xuân Thành (tiền thân của Thaigroup, Thaiholdings và Bảo hiểm Xuân Thành).

Đế chế Xuân Thành do ông Nguyễn Xuân Thành (cha ruột ông Thụy) gây dựng từ một doanh nghiệp xây dựng tư nhân tại Ninh Bình. Đến nay, người dân Ninh Bình vẫn quen gọi ông Thành là “cai Thành”, xuất phát từ việc ông từng là nhà thầu xây dựng.

Gia đình doanh nhân này có nhiều người thành công, nổi tiếng: ông Nguyễn Đức Thuỵ (sn 1976, Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank); bà Nguyễn Thị Thảo; ông Nguyễn Văn Thuỳ (sn 1981, thành viên HĐQT LienVietPostBank, Chủ tịch kiêm TGĐ XTI); ông Nguyễn Văn Thuyết (sn 1986, Chủ tịch HĐQT Thaiholdings); và ông Nguyễn Xuân Thuỷ (sn 1988, Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Xuân Thành).

Thaigroup, Thaiholdings, Xuân Thành Group, Xuân Thiện Group,... hoạt động trải dài trên nhiều lĩnh vực từ ngân hàng, bảo hiểm, xi măng, thuỷ điện, năng lượng tái tạo, xây dựng, khách sạn, vận tải,...

Tháng 6/2022, ông Nguyễn Đức Thụy hoàn tất việc thoái toàn bộ 87,4 triệu cổ phần tại Thaiholdings (TDH), tương đương 24,97% vốn điều lệ, không còn là cổ đông tại TDH. Tuy nhiên, em trai ông Thụy là ông Nguyễn Văn Thuyết đang giữ chức Chủ tịch HĐQT tại doanh nghiệp này.

Ông Nguyễn Đức Thụy

CTCP Tập đoàn Thaigroup từng là công ty mẹ của THD, nhưng sau đó hai pháp nhân này đã đổi vai sau khi THD sở hữu hơn 80% vốn điều lệ tại Thaigroup.

Hệ sinh thái của Thaigroup và THD còn có các doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên do TDH sở hữu 17,20% vốn điều lệ, tương đương 1,196 triệu cổ phần. Đây là công ty con của Thaigroup, trực tiếp quản lý và vận hành khách sạn Kim Liên; CTCP Thai Ciment Hà Tiên (công ty con của Thaigroup, do Thaigroup sở hữu 98% vốn điều lệ, tương đương 38 triệu cổ phần).

Ngoài ra còn có CTCP Enclave Phú Quốc (công ty liên kết của Thaigroup, do Thaigroup sở hữu 49% vốn điều lệ, tương đương 24,5 triệu cổ phần); CTCP Bình Minh Group (Công ty liên kết của Thaigroup); CTCP Tôn Đản Hà Nội (công ty sở hữu toà nhà trụ sở Thaiholdings và LienVietPostBank).

Thời gian gần đây, Thaigroup và Thaiholdings mạnh tay giải thể hoặc thoái vốn tại một loạt công ty con, công ty liên kết. Trong đó, phải kể đến việc THD hoàn tất việc thoái 88% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD vào ngày 29/7/2022.

Trước đó, THD hoàn tất việc thoái 100% vốn điều lệ (2 triệu cổ phần) tại Công ty TNHH MTV Nam Hà. Cả hai doanh nghiệp này đều do THD thành lập và có trụ sở tại Thanh Liêm, Hà Nam.

Tháng 9/2022, THD cũng hoàn thành việc thoái 16,98% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bãi Thơm Phú Quốc (Thaispace). Đây cũng là lời khẳng định cho việc chính thức rút lui khỏi dự án bay vào vũ trụ mà THD từng công bố trước đó.

Trong năm 2022, THD hoàn tất việc thoái 16% vốn điều lệ (4,288 triệu cổ phiếu) của CTCP Đầu tư Thaihomes (nay là Công ty Tuấn Nguyễn).

Về phía Thaigroup, chỉ trong tháng 6/2022 đã tiến hành giải thể 3 doanh nghiệp, gồm: CTCP Xuân Thành Bình Phước (công ty con do Thaigroup thành lập năm 2017 và nắm giữ 98% vốn điều lệ); Công ty TNHH MTV Thaigroup Bình Phước (công ty con do Thaigroup thành lập năm 2018 và nắm giữ 100% vốn điều lệ); và CTCP Xi măng Kaito Hà Tiên (công ty do Thaigroup thành lập năm 2015 và nắm 80% vốn điều lệ).