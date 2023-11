Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có trụ sở tại số 193-203 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM. Hiện, tòa nhà này không còn được sử dụng.

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, nhiều siêu dự án và bất động sản "khủng" ở vị trí đắc địa bậc nhất TP.HCM được bà Trương Mỹ Lan nâng khống giá trị để thế chấp, chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Tòa nhà Công ty CP đầu tư Times Square với khách sạn 6 sao đầu tiên ở TP.HCM (26-36 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM) do ông Chu Lập Cơ làm chủ tịch hội đồng quản trị. Công trình được bà Trương Mỹ Lan 'giật dây' để ông Cơ dùng để thế chấp và gia hạn thế chấp cho các khoản vay do bà Lan đề nghị tại ngân hàng SCB.

Toà nhà Union Square nằm ngay đầu tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, giáp 4 mặt tiền đường và gần kề với trụ sở HĐND và UBND TP.HCM được Vạn Thịnh Phát mua lại vào tháng 6/2013 với số tiền lên tới 10.000 tỷ đồng.

Toà nhà số 19-25 Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM), ngân hàng SCB đang hoạt động.

Trung tâm dịch vụ văn phòng VTP tại tòa nhà VTP Building (8 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM) nằm trong số các dự án trên 'đất vàng' Nguyễn Huệ liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

Trung tâm mua sắm An Đông Plaza và khách sạn 5 sao Windsor Plaza (18 đường An Dương Vương, quận 5, TP.HCM) cũng thuộc sở hữu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. An Đông Plaza – Winsor Hotel có tổng vốn đầu tư hơn gần 1.300 tỷ đồng với tòa nhà cao 25 tầng và trung tâm thương mại, hội nghị. Windsor Hotel là khách sạn đầu tiên do tư nhân Việt Nam đầu tư và quản lý, đạt tiêu chuẩn 5 sao của Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Căn biệt thự cổ phong cách Pháp có 4 mặt tiền nằm góc giao lộ Võ Văn Tần – Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Diệu (quận 3, TP.HCM) được Vạn Thịnh Phát đã bỏ ra hơn 700 tỷ đồng để mua lại năm 2015, sau đó đang thực hiện việc cải tạo, nâng cấp.

Sherwood Residence (127 đường Pasteur, quận 3, TP.HCM) là cao ốc căn hộ du lịch, có 240 căn hộ (trong đó có 12 căn penthouse) được trang bị nội thất và nhiều tiện ích sinh hoạt, giải trí phục vụ suốt ngày đêm. Đây cũng là nơi ở của bị can Trương Mỹ Lan.

Thuận Kiều Plaza (quận 5, TP.HCM) được CTCP An Đông (Công ty con của Vạn Thịnh Phát) mua lại vào năm 2015 và được đổi tên là The Garden Mall. Dự án là một khu cao ốc có tổng diện tích xây dựng 10ha, bao gồm 3 tòa tháp cao 33 tầng với 648 căn. Ảnh: Anh Tiến.

Tài sản tại số 66 Phó Đức Chính (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM) cũng có liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

Dự án Mũi Đèn Đỏ (quận 7, TP.HCM) có tổng quy mô gần 118 ha được đầu tư với số vốn khủng lên đến 6 tỷ USD. Dự án được quy hoạch bao gồm công viên đa chức năng, bến cảng du thuyền quốc tế, văn phòng, khu biệt thự, căn hộ, khách sạn. Dự án thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula - một pháp nhân trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát

Saigon One Tower được khởi công xây dựng từ năm 2007 với chiều cao 195m (41 tầng), từng lọt top 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam và top 3 tòa nhà cao nhất TP.HCM (sau Bitexco Financial Tower và Vietcombank Tower, khi chưa có Landmark 81). Tọa lạc góc đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt, dự án từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc của thành phố hoa lệ. Dự án Saigon One Tower được đổi tên mới là IFC One Saigon được Viva Land (thành viên của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) mua lại hồi cuối năm 2021. Ảnh: Anh Tiến.