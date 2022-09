Những góc khuất ít người biết phía sau nghề tài xế cho giới siêu giàu

Trên thực tế, việc lái xe cho những tỷ phú hay giới siêu sao là một công việc “hái ra tiền”.

Theo Irving Scott – một công ty chuyên về nhân sự cho gia đình, mức lương trung bình hàng năm cho tài xế riêng của các giám đốc điều hành và các gia đình siêu giàu ở Anh rơi vào khoảng 35.000 – 60.000 bảng Anh (tương đương 956 triệu – 1,6 tỷ đồng). Khoản thu nhập này còn chưa bao gồm tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác.

Nghề lái xe cho giới thượng lưu được xem là nghề hái ra tiền (Ảnh: The Sun)

Tuy nhiên, để có thể nhận được số tiền khổng lồ kể trên, các tài xế của giới thượng lưu phải trải qua những cuộc lựa chọn gắt gao và cam kết trung thành tuyệt đối, giữ bí mật những gì chứng kiến và phải biết chăm sóc xe. Chưa kể, nhiều gia đình thượng lưu còn yêu cầu tài xế riêng đóng vai trò như một vệ sĩ.

Không dừng lại ở đó, việc làm lái xe cho một tỷ phú hay một ngôi sao nổi tiếng đồng nghĩa với việc các tài xế phải luôn trong tâm thế sẵn sàng làm việc, bất kể ở thời điểm nào trong ngày. Jayne Amelia Larson – cựu tài xế cho một trong những người giàu nhất Los Angeles, Mỹ cho biết cô đã từng phải làm tới 17 tiếng 1 ngày.

Thậm chí, có những lúc cô bị yêu cầu tìm kiếm 27 lọ kem tẩy lông vào đêm muộn, sau ca làm việc kéo dài 12 tiếng. Để có thể lấy được mức lương mà nhiều người mơ ước, cô cho hay mình đã “nhiều ngày không ăn, không ngủ, đồng hồ sinh học hỗn loạn, mệnh lệnh từng phút nhưng toàn những việc vô nghĩa”.

Các tài xế phải chứng kiến những góc khuất ít người biết (Ảnh: The Sun)

Không chỉ vậy, những tài xế này còn chứng kiến nhiều góc khuất xấu xí phía sau vẻ hào nhoáng của giới thượng lưu. Một tài xế từng làm cho nhiều VIP cho hay ông đã từng chở một số tỷ phú đến những bữa tiệc đồi trụy tại các khách sạn đắt đỏ bậc nhất London. Trong khi đó, Larson cũng hé lộ cô đã nhiều lần phải chứng kiến những cuộc thác loạn phía sau xe hay thậm chí tồi tệ hơn là những màn tình dục mang tính cưỡng ép.

Chưa kể, nhiều đại gia, tỷ phú còn không bao giờ tuân thủ các nguyên tắc an toàn cơ bản như thắt dây an toàn khi ngồi trên xe. Minh chứng rõ ràng nhất cho tiết lộ này chính là vụ tai nạn khiến tỷ phú người Ấn Độ Cyrus Mistry tử vong mới đây. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do vị tỷ phú này đã không thắt dây an toàn.

Nhiều người đã chấp nhận từ bỏ công việc này do quá áp lực (Ảnh: The Sun)

Bên cạnh đó, mặc dù là giới thượng lưu với khối tài sản đáng ngưỡng mộ, nhưng một số vị tỷ phú lại khá “keo kiệt” trong việc boa tiền cho tài xế và lờ đi việc trả thêm tiền làm ngoài giờ cho họ. Cựu tài xế cho nhiều VIP còn hé lộ có một số người vung cả đống tiền để mua núi đồ hiệu Louis Vuitton nhưng lại hay tìm cách để quỵt tiền xăng.

Chính vì những áp lực này, nhiều tài xế của giới thượng lưu đã quyết định về hưu sớm hoặc chuyển sang lái xe cho những người bình thường hơn. Những “đối tượng” mà họ hướng đến là giới luật sư hoặc dân buôn bất động sản.

Minh Nhật (Theo The Sun)

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!