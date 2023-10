Phong trào thi đua xây dựng Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh, ngày 18/8/2022 UBND tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, diễn ra đến ngày 30/10/2023.

Để phong trào thi đua thực sự hiệu quả, thiết thực, ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền; cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động; cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” của giai cấp công nhân Vùng mỏ anh hùng, đoàn kết, sáng tạo; phát huy tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, tổ chức triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, sâu rộng, thực chất, bám sát thực tiễn cơ sở với nhiều nội dung và hình thức mới.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã sôi nổi tham giaphong trào, tạo không khí ngày hội toàn dân hướng về cội nguồn; đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, huy động tối đa nguồn lực xã hội hoá.

Phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Quảng Ninh đồng thời được gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn, triển khai xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu, 1 công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh để tạo khí thế thi đua sôi nổi trên toàn tỉnh.

Gắn biển 12 công trình mới

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh, Sở Xây dựng Quảng Ninh đã chủ trì lựa chọn 12 dự án, công trình cấp tỉnh và 36 dự án, công trình cấp huyện đạt các tiêu chí về xây dựng, đặc biệt là chất lượng kỹ thuật công trình, tiến độ thi công, cảnh quan - môi trường, các giá trị kinh tế xã hội… tiêu biểu để gắn biển công trình chào mừng sự kiện lớn của tỉnh.

Nổi bật trong đó là công trình Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 (Quốc lộ 18C, từ Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh), Hồ chứa nước Khe Giữa (xã Dương Huy, TP. Cẩm Phả), Trường THCS-THPT Quảng La (xã Quảng La, TP. Hạ Long), Trường THPT Bình Liêu (huyện Bình Liêu), Công trình xây dựng, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh, Dự án Nhà ở chuyên gia và công nhân phục vụ Khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên…

Lễ gắn biển công trình chào mừng 60 năm thành lập tỉnh và khánh thành Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341

Phim dài 7 tập quảng bá một Quảng Ninh giàu đẹp, hạnh phúc

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023), Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh thực hiện bộ phim truyền hình có tên là “Bình minh đang lên”. Phim quy tụ nhiều diễn viên có tên tuổi của Điện ảnh Việt Nam hiện nay, như: Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh, các nghệ sĩ ưu tú Nguyệt Hằng, Ngọc Tản, Anh Đào…

Một cảnh quay quảng bá nghệ thuật đàn tính - hát then và sản phẩm miến dong của đồng bào dân tộc Tày ở Bình Liêu

“Bình minh đang lên” có 7 tập; thời lượng 45 phút/tập và đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng.

Theo đại diện đơn vị sản xuất phim là Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, phim "Bình minh đang lên" không có các tình tiết gay cấn, nhưng chỉ với các tình huống nhẹ nhàng, lời thoại sâu sắc của nhân vật vàcác bối cảnh quay, mang tới khán giả hình dung cụ thể về một Quảng Ninh tươi đẹp.

Ê kíp làm phim đã khảo sát và lựa chọn bối cảnh quay tại một số công ty khai thác than và đặc biệt là các danh lam thắng cảnh, khu du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh trải dài từ Đông Triều cho đến Móng Cái. Qua đó, giúp khán giả không chỉ được chiêm ngưỡng một Quảng Ninh giàu đẹp, an ninh, an toàn mà còn được thấy những hình ảnh chân thật, sống động nhất về sự phát triển của ngành Than, về điều kiện làm việc và thụ hưởng thành quả lao động của những người thợ mỏ, cùng với sự sôi động đẳng cấp của du lịch Quảng Ninh và một số ngành kinh tế khác.

Phim “Bình minh đang lên” cũng giới thiệu đến công chúng nét văn hóa giàu bản sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện Bình Liêu nói riêng, như: Phong tục tập quán, ẩm thực độc đáo, lễ hội Soóng cọ, những trận bóng đá của các cô gái dân tộc, hay những làn điệu Then và tiếng đàn Tính - món ăn tinh thần không thể thiếu và là linh hồn trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân tộc Tày trên vùng đất này.

Qua bộ phim, khán giả cũng sẽ thấy được sự phát triển đồng bộ, hiện đại của Quảng Ninh, không chỉ ở các thành phố mà ở cả các vùng nông thôn với nhiều thành tựu.

Minh Ngọc