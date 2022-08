Những khách hàng đặc biệt ở Nha khoa Happy

Với vị trí Phó Giám đốc chuyên môn công ty TNHH Nha Khoa Happy - một trong những chuỗi nha khoa uy tín tại TP.HCM, hàng ngày, BS. Trần Thị Hương Quỳnh trực tiếp khám và lên kế hoạch điều trị cho rất nhiều khách hàng, bộ phận không nhỏ trong số đó là trẻ em.

Bác sỹ CKI Trần Thị Hương Quỳnh luôn vui vẻ, nhiệt tình với khách hàng

Tốt nghiệp bác sỹ Răng hàm mặt tại đại học Y dược TP.HCM 2015, trước khi đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Chuyên môn - Trưởng khoa Chỉnh nha tại hệ thống Nha khoa Happy, BS CKI Trần Thị Hương Quỳnh đã có thời gian công tác tại Bệnh viện Quận Thủ Đức và Bệnh viện đại học Y dược Shing Mark.

BS. Hương Quỳnh chia sẻ: “Từ hồi sinh viên còn đi thực tập và sau đó là 3 năm công tác tại bệnh viện Quận Thủ Đức, tôi đã từng điều trị cho rất nhiều trẻ em bị sâu răng, viêm tủy, nhiễm trùng, răng mọc lệch lạc,… Nhiều bé được ba mẹ đưa đến bệnh viện khi tình trạng đã nghiêm trọng như bị đau, khóc và không ăn uống được. Các bé gặp vấn đề răng miệng ở nhiều độ tuổi khác nhau, trong đó có các bạn chỉ 5-6 tuổi, trạc tuổi con mình khiến tôi rất thương”.

Tại Nha khoa Happy, trẻ em luôn là những khách hàng đặc biệt

Bằng kiến thức chuyên môn cũng như tâm lý của một người làm mẹ, BS. Hương Quỳnh ý thức được rằng việc chăm sóc sức khỏe răng miệng cho con trẻ là cần thiết để giúp các bé có hàm răng chắc khỏe, đảm bảo chức năng ăn nhai, đó cũng là nền tảng giúp phát triển tối đa về thể chất cũng như tinh thần.

“Việc chăm sóc răng miệng cho trẻ cũng giống như việc chăm bón, tỉa tót cho một mầm cây non vậy. Một mầm cây muốn phát triển xanh tốt mạnh khỏe, rất cần sự chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận”, BS. Hương Quỳnh nói.

Các chương trình Nha học đường được Nha khoa Happy thực hiện thường xuyên

Bên cạnh đó, thông qua việc chăm sóc răng miệng cho trẻ, bác sĩ cũng được kết nối, đồng hành cùng các bậc phụ huynh để trao đổi, hướng dẫn và nâng cao nhận thức của phụ huynh về kiến thức chăm sóc răng miệng cho con trẻ. Và thành quả thu về sau những chuỗi ngày căng thẳng để thuyết phục trẻ hợp tác với bác sỹ trong quá trình điều trị cũng đã đến.

Theop BS. Hương Quỳnh, tình trạng sức khỏe răng miệng được cải thiện, các bé có thái độ hòa nhã, tôn trọng và vui vẻ hợp tác để bác sỹ thăm khám điều trị. Các con cũng đã có những kiến thức cơ bản về giữ gìn sức khỏe răng miệng, thậm chí một số bé có thể tự tin hướng dẫn các bạn về việc chải răng đúng cách. Việc gặp gỡ bác sỹ định kỳ 3-6 tháng/lần đang dần trở nên mong chờ và thích thú hơn bao giờ hết.

Biết cách chăm sóc răng miệng đúng cách giúp các em tự tin

“Quan trọng hơn cả, chính nụ cười hồn nhiên, vui khỏe của các con chính là nguồn động lực thôi thúc tôi phải cố gắng hơn nữa để hiện thực hóa những dự án giáo dục Nha khoa Học đường còn dang dở”, BS. Hương Quỳnh cho hay.

Nha khoa Happy cung cấp dịch vụ niềng răng hay chỉnh nha (trong nha khoa). Bác sỹ sử dụng các khí cụ chỉnh nha để sắp xếp, xử lý, đưa răng về vị trí mong muốn. Niềng răng giúp điều trị các tình trạng răng mọc lệch lạc, sai lệch khớp cắn do răng, do cơ, hoặc do xương, giúp cải thiện khả năng ăn nhai và mang lại nụ cười hài hòa thẩm mỹ.

Chỉnh nha điều trị các trường hợp sai lệch về xương hàm như hô, móm, răng lệch lạc, chen chúc, răng có khe thưa, răng cắn hở, cắn chéo … không chỉ thay đổi bộ răng mà còn thay đổi khung xương hàm từ đó cải thiện thẩm mỹ của khuôn mặt, giúp các bé tự tin bước vào đời.

Tại Nha khoa Happy, mỗi bệnh nhân sẽ được làm bệnh án riêng và kí hợp đồng chỉnh nha với các điều khoản cam kết rõ ràng cùng với chế độ theo dõi miễn phí sau chỉnh nha kéo dài 2 năm. Các bệnh nhân được điều trị với các trang thiết bị máy móc thiết bị hiện đại, như camera nội soi răng, máy nội nha, máy cấy ghép implant, máy Piezotome, máy CT conebeam 3D khảo sát xương hàm và sọ mặt theo cả 3 chiều trong không gian, máy Scan răng trong miệng 3 Shape giúp lấy dấu chỉnh nha và phục hình một cách chính xác …

Lệ Thanh