Những khu dân cư trên mặt nước đẹp đến mức du khách phải ngỡ ngàng

1. Het Brekkense Wiel

Het Brekkense Wiel, tiếng Hà Lan có nghĩa là “Bánh xe bị hỏng”, là một khu dân cư ven biển độc đáo đồng thời thu hút rất nhiều khách du lịch tới tham quan mỗi năm ở Hà Lan.

Nằm giữa Frisian Lakes và IJsselmeer, hồ lớn nhất ở Hà Lan, mỗi tòa nhà của Het Brekkense Wiel được xây dựng trên những mảnh đất nhỏ có hình thù giống như chiếc bánh xe bị gãy và được bao quanh bởi nước. Những con đường liên kết các khu vực đủ lớn để di chuyển dễ dàng bằng ô tô. Do bố cục độc đáo và thiết kế ấn tượng về mặt thị giác, đặc biệt là khi nhìn xuống từ trên cao, Het Brekkense Wiel thường được coi là một ví dụ điển hình về quy hoạch đô thị ven sông của thể giới.

Nằm gần thị trấn Lemmer, một trong những điểm đến của các bộ môn thể thao dưới nước hàng đầu của Hà Lan, Het Brekkense Wiel là khu dân cư ven sông mới nhất trong khu vực, nhưng lại đặc biệt thu hút công chúng. Tổng diện tích của Het Brekkense Wiel vào khoảng 11 ha, bao gồm 230 căn hộ.

Tuy nhiên, Het Brekkense Wiel không chỉ được thiết kế để thu hút sự chú ý. Hàng chục mảnh đất "bánh xe bị hỏng" này giúp cư dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận với nước, cũng như có ít nhất một chỗ đậu xe. Đây là một trong những lý do tại sao Het Brekkense Wiel rất được quan tâm trên thị trường bất động sản. Những ngôi nhà ở đây thường được bán với giá hơn 350.000 euro (hơn 8.2 tỷ đồng).

Dự án Brekkense Wiel được hoàn thành vào năm 1992 và nhanh chóng trở nên phổ biến đối với cả người dân địa phương với cái tên Lemsters. Khách du lịch trong và ngoài nước cũng thường kéo tới đây rất đông vào mùa hè nóng nực trong năm.

2. Vinkeveense Plassen

Tỉnh Utrecht của Hà Lan là nơi có một hồ nước trông kỳ lạ như được chém bởi các nhát dao khổng lồ.

Vinkeveense Plassen (Hồ Vinkeveen) bao gồm một vùng nước rộng lớn và các đảo cát hình dải nằm rải rác. Trước khi trở thành một điểm tham quan nổi tiếng như ngày nay, khu vực này từng là mỏ khai thác than bùn và những dải đất dài được dùng làm nơi để phơi khô than bùn.

Than bùn Sphagnum luôn là một nguồn tài nguyên quý giá ở Hà Lan. Trong giai đoạn, từ năm 1857 đến năm 1975, Vinkeveense là một trong những nơi cung cấp than bùn chính ở Utrecht. Từ tháng 3 đến tháng 6, than bùn sphagnum được nạo vét và phơi khô trên các dải đất dài. Đến cuối tháng 9, than bùn khô hoàn toàn được vận chuyển tới mọi miền Hà Lan.

Sau khi dầu mỏ trở thành nhiên liệu phổ biến nhất thế giới, việc khai thác than bùn tại Vinkeveense Plassen đã chấm dứt vào giữa những năm 1970. Cát được vận chuyển từ Noordplas đến đây để củng cố các dải đất trên hồ, đồng thời cũng tạo ra các "vách ngăn" với đất liền để bảo vệ phần đất nông nghiệp xung quanh.

Ngày nay, 80% diện tích đất ở Vinkeveense Plassen thuộc sở hữu của các cá nhân. Một số đã lựa chọn xây cất nhà cửa để sinh sống ở đây. Trong khi, nhiều người xây các biệt thự nghỉ dưỡng và biến đây trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn ở Hà Lan.

Đỗ An (Tổng hợp)