Chính xác

Một thống kê so sánh các vụ tai nạn giao thông xảy ra với người đi xe sedan và SUV cho thấy hầu hết các tai nạn nặng gây thương tổn cho người liên quan đến các xe sedan cao gấp nhiều lần. Điều này phản ánh thực tế SUV có độ “che chắn” an toàn tốt hơn so với các xe sedan. Các yếu tố để xe SUV an toàn hơn là trọng lượng nặng hơn, nhiều túi khí hơn, gầm xe cao và khung xe cứng hơn xe sedan. Tuy vậy, tỉ lệ lật xe ở SUV lại nhiều hơn do có trọng tâm cao.