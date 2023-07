Tụ điểm ma túy được canh gác bởi 28 con chó dữ

Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu bắt đối tượng Hà Văn Liễm (SN 1976, ở phường Đông Phong, TP Lai Châu) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Nghi phạm Hà Văn Liễm bị cơ quan công an bắt. Ảnh Công an cung cấp

Theo Công an, Hà Văn Liễm có biệt danh “Liễm lắp”, là đối tượng nghiện “hung hãn, cộm cán” tại địa phương. Liễm có 2 tiền án, thường đeo dao nhọn bên hông.

Nhà Liễm có nhiều đối tượng nghiện tụ tập nhưng người dân xung quanh sợ hãi không dám tố giác.

Cơ quan công an cho hay, nhà của Liễm nằm giữa đồi chè tại tổ 28 (phường Đông Phong, TP Lai Châu). Nơi đây như một "lô cốt". Con đường độc đạo vào nhà dễ quan sát người vào - ra. Xung quanh nhà, Liễm lắp các mắt camera an ninh. Đặc biệt, hắn nuôi 28 con chó dữ để canh phòng, cảnh báo.

Công an TP Lai Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lên phương án triệt phá điểm mua bán ma túy nhức nhối này.

Đến 18h ngày 21/7, công an bí mật tiếp cận khu nhà. Nghe tiếng đàn chó sủa, Liễm vùng chạy ra đồi chè để thoát thân nhưng đã bị các trinh sát khống chế. Khám xét nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ chất bột trắng (nghi ma túy) cùng 10 dao, kiếm, côn nhị khúc.

Cho người cảnh giới trên nóc nhà

Liều lĩnh hơn Hà Văn Liễm là nghi phạm Trần Văn Khoa (SN 1982, trú tại xóm 8 xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Khoa là người nghiện, một trùm ma túy nổi tiếng côn đồ. Hắn luôn găm trong người một khẩu súng ngắn và lắp camera hồng ngoại 4 phía quanh nhà để tổ chức mua bán, sử dụng ma túy.

Đối tượng Trần Văn Khoa. Ảnh: Công an cung cấp

Trần Văn Khoa cũng nuôi thêm mấy người nghiện, trong đó có 1 người chuyên cảnh giới trên nóc nhà. Hắn chăng thêm đường dây điện trần, kích hoạt những lúc tiến hành giao dịch mua bán ma túy.

Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 6h ngày 26/6/2018, Công an tỉnh Nam Định đã mật phục tại nhà Trần Văn Khoa và vô hiệu hóa nhóm người giám sát cũng như hệ thống camera hồng ngoại, chuông báo động. Công an bất ngờ ập vào nhà khống chế, thu giữ trong người Khoa một khẩu súng ngắn đã nạp đầy băng đạn chì cùng 1 bánh heroin đang được chia nhỏ, đóng gói.

Khu vực nhà của Trần Văn Khoa. Ảnh: Công an cung cấp

Qua đấu tranh khai thác, Trần Văn Khoa khai nhận mua ma túy của Hoàng Thị Khương (46 tuổi, ở thị trấn nông trường Mộc Châu, Sơn La). Một tổ công tác nhận lệnh tới tiểu khu Chờ Lồng, phối hợp cùng công an địa phương để thu thập tài liệu về nhân thân, lý lịch và tất cả những di biến động của Hoàng Thị Khương.

Sau 2 tuần điều tra, vào 13h ngày 24/6/218, lực lượng công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam Khương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chuyên án kết thúc, 4 đối tượng phạm tội bị bắt giam, tổng tang vật thu giữ tới 4 bánh heroin, 20 gam ma túy tổng hợp dạng đá,1 khẩu súng ngắn, 4 đầu thu, 1 bộ phát camera và một số tài liệu có liên quan khác.

Đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Mộc Châu, Sơn La về Nam Định được triệt xóa tận gốc. Từ kẻ bán tới người mua đều bị bắt giam.

Điểm nóng ma túy Lóng Luông

Mỗi lần nhắc đến sự manh động của những trùm ma tuý, người ta thường nghĩ tới Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La vào năm 2018. Đây là nơi tập trung của nhiều đối tượng truy nã về buôn bán ma tuý.

Chúng tiếp tục móc nối với các đối tượng trong nước và nước ngoài tổ chức các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, hoạt động rất manh động, sử dụng vũ khí chống trả khi bị truy bắt, gây thương vong cho các lực lượng chức năng.

Địa bàn xã Lóng Luông có 32 đối tượng truy nã về ma túy, trong đó có 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, thường trú tại Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984, thường trú tại Tiểu khu 11, TT Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La, có biệt danh Thuận "chột").

Hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (bên trái) và Nguyễn Văn Thuận (bên phải). Ảnh Công an cung cấp.

Khi đó, ban chuyên án (Công an tỉnh Sơn La phố hợp với Bộ Công an) huy động nhiều xe đặc chủng như xe bọc thép, xe phá sóng cùng hơn 200 chiến sĩ công an đã bất ngờ tấn công hang ổ của nhóm buôn bán, vận chuyển ma túy cực kỳ nguy hiểm này.

Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận được xác định là hai bị can cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển 490 bánh heroin giấu trong bình gas ở Hà Nội bị công an triệt phá từ năm 2015.

Nhà của trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận. Ảnh: Công an cung cấp

Tại đây, cả hai đã xây dựng dãy nhà kiên cố, xung quanh nhà lắp đặt camera theo dõi, bên ngoài quây kín bằng hàng rào thép gai. Trong nhà còn có hầm thiết kế như boongke, tàng trữ nhiều vũ khí, xăng, bình gas để chống trả khi bị vây bắt.

Xe bọc thép của cảnh sát cơ động tiến vào Lóng Luông để bắt các đối tượng buôn bán, tàng trữ ma túy trong đường dây của Tuân và Thuận. Ảnh: Công an cung cấp

Do xung quanh khu nhà cài chất nổ, các đối tượng đều có súng và liều lĩnh chống trả nên các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm triệt phá "đại bản doanh" ma túy, ban chuyên án đã tấn công phá vỡ tường rào, giật đổ mái tôn một số ngôi nhà mà các đối tượng đang cố thủ.

Sau hai ngày (27- 28/6/2018) vây ráp quyết liệt, có ba đối tượng đã ra đầu hàng. Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Thanh Tuân bị bắn hạ tại chỗ. Cuộc vây bắt đã kết thúc, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân địa phương.