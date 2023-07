Sáng 22/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vừa bắt đối tượng Hà Văn Liễm (SN 1976, ở phường Đông Phong, TP Lai Châu) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Nghi phạm bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo Công an, Hà Văn Liễm có biệt danh là “Liễm Lắp” là đối tượng nghiện thuộc diện “hung hãn, cộm cán” tại địa phương, từng có 2 tiền án, thường đeo dao nhọn bên hông.

Mặc dù rất bức xúc, vì nhà Liễm có nhiều đối tượng nghiện tụ tập nhưng người dân xung quanh sợ hãi không ai dám tố giác.

Cơ quan Công an cho hay, Liễm đã kỳ công thiết kế căn nhà nằm giữa đồi chè tại tổ 28, phường Đông Phong, TP Lai Châu như một 'pháo đài' với đường vào độc đạo để dễ quan sát người vào - ra; xung quanh nhà, Liễm lắp các mắt camera an ninh và đặc biệt hắn nuôi 28 con chó dữ để đối phó cơ quan công an.

Công an TP Lai Châu đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xây dựng chuyên đề nhằm triệt xóa điểm mua bán ma túy gây nhức nhối trong cộng đồng của Liễm.

Đến 18h ngày 21/7, công an bí mật tiếp cận khu nhà, nghe tiếng đàn chó sủa, Liễm vùng chạy ra đồi chè để thoát thân nhưng đã bị các trinh sát khống chế. Khám xét nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng hơn 100gram chất bột trắng (nghi ma túy), cùng 10 dao, kiếm, côn nhị khúc.

Tại cơ quan điều tra, Liễm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục mở rộng vụ án.