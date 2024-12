1. As the clock strikes twelve, may your year be filled with laughter and light.

Khi đồng hồ điểm 12 giờ, chúc bạn một năm tràn ngập tiếng cười và ánh sáng.

2. Let my deep wishes always surround the wonderful journey of your life. I hope in the coming year you will have a good health and smooth sailing life.

Hãy để những lời chúc sâu lắng này luôn ở bên cuộc sống tuyệt vời của bạn. Chúc bạn năm tới luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gió.

3. With 2025 fast approaching, we wish you both all the best and a very Happy New Year. May this year bring health, prosperity, and peace to us all?

Năm 2025 đang đến gần, chúng tôi chúc hai bạn những điều tốt đẹp nhất và năm mới thật hạnh phúc. Cầu mong năm nay mang lại sức khỏe, thịnh vượng, và bình an cho tất cả chúng ta.

4. Nice day, New Year, my dears! By all my heart, I wish you will improve in love, in common sense and more healthily. Maybe these are the most valuable properties.

Chúc một ngày tốt lành, năm mới, các bạn ơi! Bằng cả trái tim mình, tôi cầu chúc bạn sẽ tiến bộ hơn trong tình yêu, tình cảm thủy chung và ngày càng khoẻ mạnh hơn. Có thể đây là những tài sản có giá trị nhất.

5. Everything starts with the New Year coming. May your new year be filled with the happiest things and your days with the bring test promise.

Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới tràn đầy hạnh phúc và những tháng ngày đầy triển vọng.

6. In 2025, may you find happiness in the little things and greatness in the big ones.

Trong năm 2025, mong bạn tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ bé và vĩ đại trong những việc lớn lao.

7. As we enter 2025, may love and joy be your constant companions.

Khi chúng ta bước vào năm 2025, mong rằng tình yêu và niềm vui sẽ luôn đồng hành cùng bạn.

8. Step into the New Year with hope and excitement – it’s yours to conquer!

Hãy bước vào năm mới với hy vọng và sự hứng khởi – đó là năm của bạn để chinh phục!

9. Today 3 people ask me about you. I gave them your details and contact. They’ll be finding you soon. Their names are Happiness, Wealth and Love. Happy New Year!

Hôm nay có 3 người hỏi tôi về bạn và tôi đã giúp họ tìm đến với bạn ngay. Tên của 3 người ấy là Hạnh Phúc, Thịnh Vượng và Tình Yêu. Chúc mừng năm mới!

10. You are my sunshine, my happiness and my everything. Here's to a wonderful 2025 by your side.

Em/anh là ánh nắng, niềm hạnh phúc và tất cả của anh/em. Chúng ta hãy cùng nhau đón một năm 2025 tuyệt vời.

11. Be thankful for the prior year and hopeful about the next. Wishing you much prosperity good health and good luck!

Hãy biết ơn năm cũ và hi vọng vào một năm mới. Chúc bạn an khang thịnh vượng.

12. Cheers to another year of making unforgettable memories with you!

Chúc mừng một năm nữa chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm không thể nào quên!

13. A New Year, a new start and way to go! Wish you a successful and glorious New Year.

Chúc bạn một năm mới với sự khởi đầu mới và những hướng đi mới. Chúc bạn thành công và vẻ vang trong năm mới.

14. May the new chapter of your life be even better than the last. Have a wonderful New Year! Happy New Year 2025!

Cầu chúc cho chương mới của cuộc đời bạn sẽ tốt đẹp hơn chương trước. Chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời! Chúc mừng năm mới 2025!