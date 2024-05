Con bạc 'đội lốt' người giúp việc

Ngày 24/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy Ninh (SN 1984, ở Hải Phòng) mức án 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, ngày 31/10/2022, bà Ninh được vợ chồng anh Vũ Hoàng N. và chị Nguyễn Bích H. (cùng SN 1993) thuê làm người giúp việc trong gia đình, chăm sóc em bé mới sinh.

Thời gian làm giúp việc cho gia đình anh N., bà Ninh quan sát và biết tại phòng ngủ của vợ chồng anh để két sắt, có khóa bằng mật khẩu và 2 ổ khóa cơ, 2 chìa khóa két được để trong khay nhựa trên nóc két sắt.

Thấy vợ chồng anh N. sơ hở trong việc quản lý tài sản trong két sắt, bà Ninh đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, lấy tiền đánh bạc dưới hình thức chơi “tài xỉu” trên mạng.

Để thực hiện hành vi, bà Ninh truy cập vào mạng Internet tìm hiểu và biết được cách dùng chìa khóa mở két, không cần mật khẩu.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Ninh bị đưa ra xét xử về tội "Trộm cắp tài sản". Ảnh: CTV

Vào buổi chiều ngày đầu tháng 12/2022, lợi dụng lúc vợ chồng anh N. không có nhà, bà Ninh lấy 2 chìa khóa trên nóc tủ két sắt ra mở két sắt.

Người giúp việc này thấy bên trong có nhiều tiền, vàng, nhẫn kim cương nhưng không lấy trộm mà khóa két lại, chờ cơ hội sẽ chiếm đoạt sau.

Chờ đến cuối tháng 12/2022, vào lúc vợ chồng gia chủ không có nhà, bà Ninh mở két sắt lấy trộm 1.400 USD.

Hôm sau, bà Ninh mang số ngoại tệ trên đi bán được 30 triệu đồng, yêu cầu người mua chuyển khoản thanh toán. Với số tiền này, bà Ninh nạp hết vào tài khoản đánh bạc trên mạng.

Những lần sau đó, bà Ninh tiếp tục rình lúc chủ nhà đi vắng để trộm vàng, nhẫn đính kim cương để đem bán, cầm cố rồi dùng tiền đó đánh bạc.

Tổng giá trị tài sản mà bà Ninh chiếm đoạt của gia chủ là hơn 701 triệu đồng.

Bắt quả tang người giúp việc trộm tiền

Trong một vụ án khác, người giúp việc có tên Trần Thị Minh Huệ (SN 1970, ở quận Long Biên, Hà Nội) cũng đã 3 lần trộm cắp tài sản của gia chủ.

Theo cáo buộc, bà Huệ làm giúp việc theo giờ cho các gia đình trong khu đô thị Time City ở Hà Nội. Bà Huệ được bà Christine De Leon (quốc tịch Philippines) thuê dọn dẹp tại căn hộ của mình.

Ngày 12/2/2023, bà Leon để chiếc túi xách trong phòng ngủ, bên trong túi có 19 triệu đồng và 300 USD.

Chiều hôm đó, khi bà Leon đang ở nhà, người giúp việc này đến dọn dẹp phòng khách, khu bếp, nhà vệ sinh, ban công phòng ngủ.

Trong lúc dọn dẹp phòng ngủ, thấy chiếc túi xách của gia chủ để trên đầu giường, bà Huệ mở túi, rút 25 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, cất vào túi quần đang mặc.

Đúng lúc này, bà Leon đi vào phòng ngủ, bắt gặp quả tang nên đã đưa bà Huệ đến trụ sở công an để trình báo vụ việc. Sau khi lập biên bản tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp quả tang, cơ quan công an trao trả 5 triệu đồng cho bà Leon.

Một "khổ chủ" khác là chị Nguyễn Đắc Trà L. (SN 1991) cũng thuê bà Huệ đến dọn dẹp theo giờ. Sáng 26/2/2023, khi người giúp việc này vào phòng ngủ của vợ chồng chị L., thấy 4 phong bì đựng 45 triệu đồng của gia chủ để ở kệ tủ, thì lấy trộm 25 tờ tiền mệnh giá 100 ngàn đồng.

Ngày 11/3/2023, chị L. để 18 triệu đồng vào một phong bì, cất ở ngăn kéo kệ tủ phòng ngủ. Lần này vợ chồng chị L. theo dõi qua camera và phát hiện người giúp việc mở ngăn kéo kệ tủ lấy trộm 3,5 triệu đồng trong phong bì rồi cất vào túi quần. Khi vợ chồng chị L. truy hỏi, bà Huệ thừa nhận trộm tiền.

Vào tháng 7/2023, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Minh Huệ mức án 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Một vụ việc khác xảy ra tại TP.HCM vào tháng 5/2023. Khi đó, ông B.Q.T. (chủ tiệm vàng K.L.T. ở đường Nghĩa Thục, phường 5, quận 5) đến công an trình báo việc tiệm vàng của ông bị mất 3 gói vàng, tổng giá trị ước tính 1,1 tỷ đồng.

Người giúp việc lấy trộm vàng của gia chủ. Ảnh: CACC

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã đưa người giúp việc là bà Nguyễn Thị Mộng Ly (37 tuổi, quê Bến Tre) vào diện tình nghi số một. Khi bị mời về trụ sở công an để làm việc, bà Ly chống đối, viện lý do bệnh tim và giả vờ ngất xỉu.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, bà Ly được nhận vào làm việc tại tiệm vàng với công việc dọn dẹp vệ sinh. Từ ngày 29/4- 3/5/2023, tiệm vàng cho nhân viên nghỉ, về quê chơi lễ.

Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm và các nhân viên, bà Ly đã lén trộm 3 gói vàng của tiệm. Nghỉ lễ xong, người giúp việc này thông báo nghỉ việc, ở lại quê, cho đến khi công an đưa về trụ sở để làm rõ.