Những món phụ kiện trên xe gây nguy hiểm không ngờ, cần bỏ ngay lập tức

Dưới đây là 5 món phụ kiện trên ô tô có thể gây hai cho bạn, nên bỏ khỏi xe càng sớm càng tốt:

1.Chốt dây an toàn giả

Chốt cài dây an toàn giả đang được bán đầy trên thị trường với giá siêu rẻ đáng tiếc là nhiều người Việt chưa ý thức được tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô nên phụ kiện này bán khá chạy. Những chủ xe lười sử dụng dây an toàn thường sử dụng phụ kiện này để tránh phải nghe tiếng cảnh báo phát ra liên tục.

Phụ kiện này khiến xe không "kêu ầm lên" khi không đeo dây an toàn.

Tuy nhiên, khi va chạm xảy ra, việc không đeo dây an toàn khiến tỷ lệ thương vong cao hơn rất nhiều. Túi khí nổ cũng có thể khiến người ngồi trên xe bị gãy cổ nếu không đeo dây an toàn đúng cách. Do đó, hãy bỏ ngay phụ kiện này và tập thói quen đeo dây an toàn đúng cách mỗi khi ngồi lên xe, kể cả ngồi ở hàng ghế sau.

2.Bọc vô lăng

Phụ kiện này đang được rất nhiều lái xe sử dụng, không chỉ vì thẩm mĩ, mà còn với tâm lý “giữ zin” cho lớp da vô lăng nguyên bản. Bên cạnh đó, việc tăng kích thước các vị trí cầm, nắm cũng giúp một số người cảm thấy thoải mái hơn khi vần vô lăng mỗi ngày.

Nếu không được vệ sinh đúng cách, dưới lớp bọc vô lăng sẽ là một... ổ vi khuẩn. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Tuy nhiên, đây là phụ kiện bị nhiều chuyên gia ô tô khuyến nghị không nên sử dụng bởi trong các tình huống khẩn cấp có thể khiến việc kiểm soát vô lăng không còn chính xác. Ngoài ra, nếu không thường xuyên vệ sinh thì phía dưới bọc vô lăng rất dễ tích tụ nước, chất bẩn,... khiến đây thực sự trở thành một ổ vi khuẩn trên xe.

3.Đồ trang trí đặt trên táp lô

Không ít người có thói quen bày đủ thứ trên mặt táp lô, từ các bức tượng đủ mọi kích thước cho tới mô hình đồ chơi, ốp trang trí, nước hoa, quả cầu pha lê,…

Nhiều chủ xe thích để rất nhiều đồ trang trí lên mặt tap-lô xe.

Những đồ vật trang trí này đôi khi có kích thước khá “khủng”, không chỉ rối mắt, cản trở tầm nhìn và khiến lái xe mất tập trung mà còn có nguy cơ trở thành mối họa lớn. Khi xe tăng tốc nhanh hoặc gặp va chạm, lực quán tính có thể khiến chúng làm vỡ kính lái hoặc gây thương tích cho hành khách.

Tai hại hơn, nếu các phụ kiện này được đặt lên phần bề mặt che túi khí bên ghế phụ, túi khí nổ với lực rất mạnh sẽ làm người ngồi trong khoang lái bị thương nặng.

4.Ốp trang trí trên vô lăng

Rất nhiều chủ xe, đặc biệt là phái đẹp thích đính những vật trang trí nhỏ lên lên bề mặt vô lăng mà quên mất đây chính là nơi được bố trí túi khí và khi gắn các vật trang trí này lên trên sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến độ chính xác và an toàn của túi khí.

Khi không may có va chạm xảy ra, túi khí được kích nổ với vận tốc có thể lên tới trên 300km/h sẽ thổi bay các chi tiết trang trí này, trong đó không loại trừ khả năng các mảnh vỡ sắc nhọn sẽ khiến người lái bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng mặt và cổ.

Do vậy, trên bề mặt vô lăng và những nơi bố trí túi khí là những vị trí cấm kị được gắn những vật dụng lên trên.

5.Bọc ghế ngồi bằng hạt gỗ

Đây cũng là món đồ được nhiều chủ xe bỏ tiền để gắn lên ghế xe với mục đích giúp ghế ngồi thoáng mát, nhất là vào mùa hè. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng, những chuỗi hạt gỗ hoặc nhựa này rất không nên sử dụng bởi chúng có thể khiến việc lái xe mất an toàn.

Với đặc điểm là khá trơn, dễ xộc xệch nên người lái đôi khi sẽ có tư thế ngồi không thoải mái khi điều khiển xe, nhất là khi đạp côn, phanh. Ngoài ra, bộ hạt gô còn khiến nội thất xe trở nên nặng nề, chật chội, khó vệ sinh và cho cảm giác “kém sang”.

Hoàng Hiệp

