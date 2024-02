Rick Stroud, tác giả sách ‘I Am Not Afraid of Looking into the Rifles’. Ảnh: Telegraph.

Trong tủ kính ở Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia Anh có một chú chó nhồi bông tên Jack. Đây là bạn đồng hành của Edith Cavell, nữ y tá người Anh bị quân Đức bắt vào năm 1915 với cáo buộc giúp đỡ những người lính của phe Đồng minh.

Trước khi chia tay, Edith Cavell đã viết một bức thư, ghi lại cách chăm sóc cũng như thói quen của Jack. Chú chó đặc biệt tiếp tục sống những năm cuối đời cùng với chủ nhân mới tại một lâu đài ở miền nam nước Bỉ.

Cavell không may mắn như vậy. Bà bị quân đội Đức hành quyết vào tháng 10/1915 tại trường bắn Schaerbeek. Sự kiện này là điểm nhấn đáng chú ý trong sách I Am Not Afraid of Looking into the Rifles của Rick Stroud.

Tuy nhiên, Edith Cavell không phải là người phụ nữ duy nhất dũng cảm đối mặt trước nòng súng của quân Đức.

Tối 31/3/1916, một phụ nữ 23 tuổi bị dẫn ra khỏi phòng giam ở Brussels, Bỉ. Cô mặc chiếc áo khoác dài màu xanh và bước đi 'như một người lính'. Tuyên úy hỏi cô có muốn bịt mắt trước khi hành quyết không. “Tôi không sợ nhìn vào súng trường. Tôi đã đợi điều này từ lâu rồi”, cô trả lời.

Đây là 2 trong số 8 người phụ nữ đặc biệt được Rick Stroud mô tả trong sách mới của ông. I Am Not Afraid of Looking into the Rifles mang đến một góc nhìn khác trong bức tranh rộng lớn về Chiến tranh thế giới thứ nhất, tập trung vào những người phụ nữ chống lại sự chiếm đóng của Đức ở Bỉ và Pháp.

Trước khi quân Đức xâm lược, họ là những người bình thường: một số, như Gabrielle Petit, thuộc tầng lớp lao động; một số, như Edith Cavell, xuất thân từ giai cấp tư sản và một số giống như Công chúa de Croÿ, thuộc tầng lớp thượng lưu.

Người trẻ nhất chỉ mới 21 tuổi. Những người phụ nữ này đã chấp nhận rủi ro rất lớn và tạo ra những kết quả phi thường. Họ thiết lập mạng lưới liên lạc ngầm, truyền đi thông điệp mã hóa, thực hiện các cuộc tấn công phá hoại và giúp binh lính Đồng minh trốn thoát. Công việc của họ rất nguy hiểm, cực nhọc và luôn đối mặt với hình phạt nặng nề. 3 người đã bị xử bắn.

Viết về chủ nghĩa anh hùng và những bi kịch không thể tránh khỏi của những người phụ nữ can đảm, I Am Not Afraid of Looking into the Rifles là một câu chuyện lôi cuốn, hấp dẫn. Rick Stroud giới thiệu cho độc giả một phiên bản hoàn toàn mới của một trong những cuộc chiến tranh tàn khốc nhất lịch sử nhân loại.