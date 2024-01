Trung tâm Pompidou, Paris, Pháp

Georges Pompidou là một trung tâm văn hóa và bảo tàng lớn nằm ở khu Beaubourg thuộc quận 4, giữa trung tâm thương mại Les Halles và khu phố cổ Le Marais, thủ đô Paris. Trung tâm Văn hóa Georges Pompidou nổi tiếng với những công trình kiến trúc và bảo tàng nghệ thuật cổ điển nổi tiếng của thế giới. Mỗi năm địa điểm này thu hút khoảng 5,3 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, đứng thứ ba về khách du lịch ở Paris, chỉ đứng sau bảo tàng Louvre và tháp Eiffel.

Tuy nhiên, sau Thế vận hội Mùa hè ở thủ đô nước Pháp vào mùa hè tới, Pompidou sẽ tạm đóng cửa để thực hiện chương trình hiện đại hóa trị giá 260 triệu euro (282 triệu USD).

Những du khách yêu thích nghệ thuật khi tới Paris năm sau có thể đến Palais de Tokyo hay Musee de Quai Branly, là hai lựa chọn thay thế lý tưởng cho Georges Pompidou.

Nhà hàng Noma, Copenhagen, Đan Mạch

Thường xuyên được mệnh danh là "nhà hàng tốt nhất thế giới", tuy nhiên, Noma sẽ phục vụ những vị khách cuối cùng trong năm 2024 sau đó đóng cửa và trở thành bếp thí nghiệm thực phẩm và phát triển các hương vị mới.

Noma được trao ba sao Michelin và nổi tiếng về ẩm thực Bắc Âu. Thực đơn tập trung vào các nguyên liệu địa phương theo mùa, luân phiên thay đổi ba lần một năm. Nhà hàng từng 5 lần đạt giải nhà hàng tốt nhất thế giới do Thewords50best công bố, lần gần nhất năm 2021.

Vở diễn "Bóng ma trong nhà hát", New York, Mỹ

Sau 35 năm và gần 14.000 buổi biểu diễn, vở nhạc kịch mang tính biểu tượng “Phantom of the Opera", đã có buổi trình diễn cuối cùng trên sân khấu ở New York vào năm 2023.

Đây là vở diễn có thời gian biểu diễn dài nhất từ ​​​​trước đến nay của Broadway, đánh bại các vở nhạc kịch nổi tiếng khác như “Cats”, “Les Miserables” và “A Chorus Line”.

Bảo tàng Pergamon, Berlin, Đức

Pergamonmuseum là một phần của khu phức hợp 'Đảo Bảo tàng' được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới của Berlin.

Bảo tàng sẽ đóng cửa cho đến năm 2027 do dự án nâng cấp đầy tham vọng nhằm tạo ra một khu vực dành cho người đi bộ, mở rộng các phòng triển lãm và nhiều hoạt động khác.

Tảng đá Vòi Voi, Đài Loan, Trung Quốc

Nằm tại Shen'ao, một dải đất hẹp cách khu du lịch nổi tiếng Cửu Phần khoảng 10 km về phía đông bắc Đài Bắc. Đây từng là địa điểm chụp ảnh nổi tiếng, thu hút du khách đến Đài Loan. Tảng đá nổi tiếng này đã đổ sụp xuống biển vào ngày 15/12, do tác động liên tục của sóng biển và gió. Hình dạng vòm mỏng của nó cũng là nguyên nhân khiến tảng đá không ổn định.

Khách sạn Park Hyatt, Tokyo, Nhật Bản

Được coi là khách sạn sang trọng theo phong cách phương Tây đầu tiên ở Tokyo khi khai trương vào năm 1994, Park Hyatt đã trảu qua một hành trình dài đầy ấn tượng.

Nhưng vào sinh nhật lần thứ 30 của mình, khách sạn sẽ đóng cửa vào tháng 5 năm 2024 để thực hiện điều mà Hyatt gọi là “đổi mới toàn bộ”.

Sau 30 năm hoạt động, khách sạn này sẽ đóng cửa vào tháng 5/2024 để đổi mới hoàn toàn. Quán bar New York trên sân thượng, nơi gắn liền với bộ phim nổi tiếng "Lạc lối ở Tokyo" năm 2003, sẽ đóng cửa và bắt đầu cải tạo vào tháng 1. Khách sạn này dự kiến mở cửa trở lại vào năm 2025.

Nhà Thờ Đức Bà, Paris, Pháp

Năm 2019, cả thế giới bàng hoàng khi chứng kiến ​​Nhà thờ Đức Bà Paris bốc cháy và các khoản quyên góp nhanh chóng được huy động để khôi phục biểu tượng nổi tiếng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ban đầu ủng hộ việc xây dựng lại nhà thờ nổi tiếng theo hướng hiện đại hơn, nhưng những người theo chủ nghĩa truyền thống đã chiến thắng và điểm tham quan 850 năm tuổi sẽ được khôi phục lại hình dáng ban đầu.

Notre Dame dự kiến ​​mở cửa trở lại vào tháng 12/2024.

Lâu đài Smithsonian, Washington.DC, Mỹ

Tòa nhà chính của khu phức hợp bảo tàng, thường được gọi là "Lâu đài Smithsonian", đóng cửa từ tháng 2/2023 và sẽ kéo dài “khoảng 5 năm” để hoàn tất việc sửa chữa và nâng cấp cấu trúc được xây từ năm 1855. Các chuyến tham quan trực tuyến, các buổi nói chuyện và các sự kiện khác vẫn sẽ diễn ra trong thời gian này.

Vườn nho của Leonardo Da Vinci, Milan, Italy

Dinh thự Casa degli Atellani và vườn nho của danh họa Leonardo Da Vinci từng là điểm du lịch nổi tiếng trong suốt nửa thế kỷ. Tuy nhiên, sau khi được tỷ phú Bernard Arnault, ông chủ tập đoàn thời trang LVMH, mua lại vào tháng 12/2022, vẫn chưa có bất kỳ tuyên bố nào về việc liệu du khách có thể đến thăm hai nơi này trong thời gian tới hay không.

Theo CNN