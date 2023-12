{"article":{"id":"2187431","title":"Những phận đời mưu sinh đêm Hà Nội","description":"Dù ngày hè nắng hay ngày đông giá rét, có những phận đời vẫn miệt mài mưu sinh với công việc từ tờ mờ sáng đến đêm khuya.","contentObject":"<p><strong>Hơn 20 năm coi chợ là nhà</strong></p>

<p>3h sáng. Như mọi ngày, anh Lê Văn Tuyên (53 tuổi) bắt đầu hành trình từ nhà đến chợ đầu mối Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội). Con đường 4km đã trở nên quen thuộc với anh hơn 20 năm nay. </p>

<p>Anh kể: “Hơn 20 năm trước, tôi làm công nhân ở nhà máy bao bì. Khi lập <a href=\"https://vietnamnet.vn/doi-song/gia-dinh\" title=\"gia đình\" target=\"_blank\">gia đình</a>, tôi chuyển về Hà Đông sinh sống và chuyển sang nghề buôn bán rau. Hiện tôi có một sạp rau ở chợ và nhận nhập, giao rau cho các nhà hàng. Công việc cũng khá thuận lợi, tuy nhiên bây giờ bán rau khó hơn ngày trước vì cạnh tranh lớn lắm”. </p>

<p>Để có được lượng rau tươi phục vụ khách hàng, mỗi ngày anh đều phải dậy từ 3h đến chợ đầu mối. </p>

<p>“Công việc này không cho phép kén chọn thời tiết. Dù là ngày mưa gió bão bùng hay rét mướt, tôi cũng dậy đúng giờ, nhập đủ rau tươi mang ra chợ. Hơn nữa, tôi còn nhận giao rau cho một số nhà hàng nên không thể chậm trễ, sai hẹn\", anh Tuyên nói. </p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-z4683045917410-b5fd6bcf70eaabccf24e131a77eb3dc2-1-1-1256.jpg?width=300&s=SS8znHO7rRaAD0pXwr2ALw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-z4683045917410-b5fd6bcf70eaabccf24e131a77eb3dc2-1-1-1256.jpg?width=0&s=ao5llKDtmRAzw6K160fsoQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-z4683045917410-b5fd6bcf70eaabccf24e131a77eb3dc2-1-1-1256.jpg?width=500&s=T8xmpGBS-3p0DDIFmOi6uA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-z4683045917410-b5fd6bcf70eaabccf24e131a77eb3dc2-1-1-1256.jpg?width=260&s=yTYNahP3inWFEo0zHXqIKw\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-z4683045915275-de58f433b7513369a8140037bfd6529b-1-1-1257.jpg?width=300&s=l3rPju-j-VZ8SPtVjBgrcQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-z4683045915275-de58f433b7513369a8140037bfd6529b-1-1-1257.jpg?width=0&s=fwAl0-V3AHOV7s5pG_qFgw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-z4683045915275-de58f433b7513369a8140037bfd6529b-1-1-1257.jpg?width=500&s=GXi8IoAKJiPXzlCBH7ErvQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-z4683045915275-de58f433b7513369a8140037bfd6529b-1-1-1257.jpg?width=260&s=rPx5-mz3A9hEqZbmM0j3dw\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Anh Tuyên đến từng hàng rau, chọn lựa kỹ càng</em></p>

<p>Chợ đêm Văn Quán nổi tiếng là khu chợ đầu mối có đủ loại rau củ, hoa quả. Nơi đây là cầu nối giữa các người trồng rau và người buôn bán, tiêu dùng. Giá các loại nông sản ở đây rẻ hơn thị trường 10-20%. </p>

<p>Đến chợ, anh Tuyên để xe ở một góc rồi đi vào các hàng rau để chọn. Nhiều năm đi chợ, anh đã trở thành “gương mặt thân quen” của các nhà buôn ở đây. Thấy anh đến, mọi người đều đon đả chào mời. Anh chỉ cần thương lượng giá, đọc tên, nêu số lượng là họ tự động bỏ rau vào túi cho anh rồi xách ra tận xe. </p>

<p>Chị Hải, người bán ngô cho anh Tuyên giới thiệu: “Phiên chợ đêm họp từ 0h và kết thúc lúc 6h sáng. Mọi người muốn mua được rau ngon phải đi từ sớm, nếu không sẽ bị chọn hết. Tôi bán ở đây hơn 10 năm rồi nên biết rõ các khách quen”.</p>

<p>Càng về sáng, khu chợ càng trở nên náo nhiệt với tiếng chào mời khách mua hàng xen với giọng hát karaoke của mấy ông chồng ra phụ vợ buổi sớm. Dù khá quen thuộc với công việc nhưng các khâu chọn lựa, xem hàng, trả tiền… cũng mất gần 3 tiếng để anh Tuyên hoàn thành buổi chợ rau.</p>

<p>Mua bán xong xuôi cũng gần 6h sáng, anh lại về chợ Vồ, khu chợ ẩm thực nổi tiếng của người dân quận Hà Đông. Các túi rau được anh sắp xếp nhanh gọn trên một chiếc xe máy Dream cũ. </p>

<p>Tại chợ, anh có một sạp rau nhỏ rộng khoảng 4m2 được bày gọn gàng, sạch đẹp. Số rau còn lại, anh mang đến một số nhà hàng đã đặt trước. Nhờ mối ở các nhà hàng, anh có thêm nguồn thu nhập.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau24-1258.jpg?width=300&s=ZlsKrqxyRT3MoS0uiRfnuA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau24-1258.jpg?width=0&s=10C4pSN9M0IeWgMNldc0Nw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau24-1258.jpg?width=500&s=lcoIa-He0ZPsPXjZTI2TtQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau24-1258.jpg?width=260&s=dKTVh6-RSeO1pYoTAl9MyA\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau23-1259.jpg?width=300&s=bXN5f69TOjISA_CMEygJIA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau23-1259.jpg?width=0&s=8Gl61CWttEqcCZh1Zop2gA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau23-1259.jpg?width=500&s=TlfGVTj8xC-rS7rOZdmgbA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau23-1259.jpg?width=260&s=5CpQG-i6E5T4CUUD1_ecmQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Gần 6h sáng, anh Tuyên bắt đầu di chuyển về chợ Vồ (Hà Đông), nơi anh bày bán một sạp rau nhỏ</em></p>

<p>Anh kể, có lần đi nhập rau đêm, nhặt được túi đồ rơi của người đi xe máy đằng trước mà gọi với theo không kịp nên anh mang về nhà. Anh nhận ra đó cũng là người hay đi phiên chợ này, cùng cung đường. Vậy nên, các buổi sáng hôm sau, anh đều đi đúng giờ đó, đứng đợi ở địa điểm bị rơi đồ và cuối cùng gặp được người đánh rơi túi. Nhận lại túi đồ, người đó cảm ơn anh rối rít. </p>

<p><strong>Người bán hàng có duyên</strong></p>

<p>Địa điểm bán rau ở chợ hiện tại đã gắn bó với anh Tuyên gần 20 năm. Theo anh, đó là địa điểm khá tốt, có nhiều khách ghé qua vì cách lối vào chợ chỉ 50m. Buổi trưa, anh tranh thủ về nhà nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng rồi lại ra chợ lúc 15h. Lúc vắng mặt ở chợ, anh nhờ người bên cạnh trông giúp. Anh cho biết, mọi người ở chợ đều rất hòa thuận, hỗ trợ nhau nhiệt tình. </p>

<p>Nhờ tính tình xởi lởi, vui vẻ, anh Tuyên được nhiều người quý mến và có nhiều khách quen. Người ta bảo anh bán rau có duyên bởi anh dễ tính. “Có nhiều vị khách mua chịu vài ba lần, tôi vẫn rất thoải mái. Có người không có tiền mặt, có người tiền quá to, tôi đều cho nợ. Nợ rồi họ lại trả, có sao đâu”, anh nói.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau36-1260.jpg?width=768&s=2F7O90RZAlx8_lxc4qCKDg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau36-1260.jpg?width=1024&s=rmqyastCK8uOWgCd-VDsHg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau36-1260.jpg?width=0&s=LftbDfAOZmjcGsLqYUJhlg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau36-1260.jpg?width=1280&s=0930qxlhvMqw2WqrHdwK_Q\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau36-1260.jpg?width=260&s=ywukeM9B34IeqtTAXckJzg\"></picture>

<figcaption>Sạp rau nhỏ ở chợ luôn tươi ngon</figcaption>

</figure>

<p>Theo anh, mùa đông bán rau dễ hơn mùa hè vì rau không dễ thối, hỏng. Khách đến mua rau, anh đều nói thật lòng. Rau củ nào không ngon, héo úa, anh đều tránh, không nhặt cho mọi người. “Mình làm ăn buôn bán bao năm phải giữ chữ tín. Làm vội, làm kém chất lượng thì chỉ bán được vài hôm rồi nghỉ”, anh nói. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau43-1261.jpg?width=768&s=jwIAOIHN9n1HssSij1Bh6g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau43-1261.jpg?width=1024&s=bQZwoU6qi_51caPBPGKYJg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau43-1261.jpg?width=0&s=u7HEs-PLrKrdd1QHUos4yg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau43-1261.jpg?width=1280&s=xvuZUcQ4E7VTIgjlOKyLkQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-nguoi-danong-banrau43-1261.jpg?width=260&s=7YzbQMhd-0tkwGOYXdktyg\"></picture>

<figcaption>Hơn 20 năm gắn bó ở chợ, anh Tuyên có nhiều khách quen ủng hộ</figcaption>

</figure>

<p>Chị Bích (37 tuổi), khách hàng quen của anh Tuyên cho biết: “Anh ấy bán hàng vui vẻ, dễ tính lắm. Có hôm tối muộn, ế hàng, anh ấy còn cho thêm khách. Thi thoảng tôi mua chịu, anh ấy cũng rất vui vẻ nên tôi chỉ thích mua rau ở đây”. </p>

<p>Hơn 20 năm, công việc bán rau giúp anh trang trải cuộc sống, lo việc học hành cho các con. Vì thời gian anhh ở nhà không nhiều, việc dạy các con chủ yếu do vợ đảm nhiệm. Thời gian được nghỉ ngơi, anh luôn cố gắng ở bên các con. Ít người biết, người đàn ông \"coi chợ là nhà\" hiện có một cô con gái là giảng viên đại học và một cậu con trai đang học lớp 10. Anh luôn biết ơn vợ, tự hào về gia đình mình. </p>

<p>\"Vì các con, vì gia đình, tôi chưa từng thấy mệt mỏi dù có lúc ướt đẫm mồ hôi, chân tay run rẩy\", anh nói. </p>

<p><strong>Sạp quà vặt đêm 11 năm trên chiếc xe đạp cũ </strong></p>

<p>Nếu như anh Tuyên phải dậy từ 3h sáng để nhập rau thì bà Lê Thị Nhung (66 tuổi) lại gắn bó với sạp đồ ăn vặt từ 5h chiều đến 12h đêm phục vụ giới trẻ. Khu vực bưu điện Hà Đông từ lâu đã trở thành \"thiên đường ăn vặt\". Ở đây có la liệt hàng quán, hàng rong từ 17h đến 0h-1h sáng. </p>

<p>Từng 11 năm bán xiên que ăn vặt ở khu vực Hà Đông, bà Nhung có nhiều trải nghiệm thú vị với công việc. Mỗi ngày, cứ 17h bà lại lọc cọc chiếc xe đạp chở sạp hàng có mặt ở khu phố Nguyễn Trãi. Thời tiết chuyển lạnh, hàng ăn vặt của bà đông khách hơn ngày hè. Thi thoảng có vài tốp khách ghé qua, ăn chục xiên hoặc mua về vài chục xiên cho người nhà.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat8-1-1262.jpg?width=768&s=XLt6NubnxfvafRnEgvxLgQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat8-1-1262.jpg?width=1024&s=f71zFUbK282kWepK4NbVGQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat8-1-1262.jpg?width=0&s=m44kYntCJXj6leBVTUs44A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat8-1-1262.jpg?width=1280&s=zZEWeiScThv8sg3dXb4N3A\" alt=\"W-anvat8-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat8-1-1262.jpg?width=260&s=j98X689jj1nLxH29yPttXg\"></picture>

<figcaption>Bà Lê Thị Nhung có hơn 11 năm bán đồ ăn vặt ở Hà Đông</figcaption>

</figure>

<p>Món đồ bà bán chủ yếu là xiên thịt, tôm, xúc xích, nem, đậu phụ phô mai, khoai tây… và nhiều món đồ ưa chuộng của người trẻ. </p>

<p>“Hơn 10 năm trước, trong một lần đi đón cháu ở cổng trường, tôi đã nảy ra ý định bán hàng ăn vặt này. Khi đó, tôi chở cháu ngoại qua cổng trường, hương thơm bay ngào ngạt. Cháu ngoại đòi ăn nhưng tôi không cho vì thấy chảo dầu của người ta đen quá. Rồi tôi nghĩ, tại sao mình không thử bán món này và làm thật sạch sẽ”, bà Nhung kể.</p>

<p>Vậy là bà bàn với ông xã nhập nguyên liệu gần nhà, ngày ngày chở xe đạp đứng bán ở phố Nguyễn Trãi từ đó tới giờ. Suốt 11 năm qua, bà luôn có ông giúp bán hàng, thu dọn đồ đạc. Hết giờ, con trai lại ra chở đồ về giúp mẹ.</p>

<p>Thời gian đầu, bà chỉ có một chiếc nồi nhôm để rán đồ ăn và một chiếc sạp gỗ, mỗi ngày lãi 60 nghìn đồng. Sau này, bán quen lại đông khách, bà đầu tư thêm chảo sâu lòng.</p>

<p>“Vốn đã quen với nhịp sinh hoạt này suốt hơn 10 năm nay nên cứ 12h đêm là tôi dọn đồ về. Sau đó, hai vợ chồng vệ sinh cá nhân, 2h sáng đi ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy đi nhập hàng, chiều chuẩn bị chở ra đây bán”, bà nói. </p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat4-1-1263.jpg?width=300&s=5_FUOejzPjAtfo4iSjLy2w\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat4-1-1263.jpg?width=0&s=T2v8AAbtv4UW1JZTf_AkWg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat4-1-1263.jpg?width=500&s=Z_ESQ6Iafh5B2LxuRIaRUg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat4-1-1263.jpg?width=260&s=JTDY588GT7KxEXSaNhe9Vg\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat2-1-1264.jpg?width=300&s=91_iw7d4Jbdxl1pcyDUG3Q\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat2-1-1264.jpg?width=0&s=DDvclRWosyNnGghWeYVcYQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat2-1-1264.jpg?width=500&s=eunVRVMgbwsOV6OqzxARpg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat2-1-1264.jpg?width=260&s=E3kv-k_RIwzxdd6a9ufNSg\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat3-1-1265.jpg?width=300&s=Fq7Kh62gpiWsLtCKsuTQ1Q\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat3-1-1265.jpg?width=0&s=JicWR1n69dmkCebAShdvMg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat3-1-1265.jpg?width=500&s=b1WsG-PQtZ9M_rcY0VxyOA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat3-1-1265.jpg?width=260&s=EAynACakeIJ34uVI9_EQcA\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat-3-1266.jpg?width=300&s=s-ptnAFDNLi8NiOLgsOi0w\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat-3-1266.jpg?width=0&s=h9kNe_sKWRzIUvEIE5TDtw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat-3-1266.jpg?width=500&s=evNtlUQiK2P3YrTlj30Rxw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-anvat-3-1266.jpg?width=260&s=8GtGfBgWt0CuubTGBlGQag\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Đồ ăn vặt này từng là \"hot trend\" ở khu vực Hà Đông nhiều năm trước</em></p>

<p>Bà cho biết, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bà không rán lại dầu ăn cũ. Dầu trong chảo lúc nào cũng vàng óng, mới. Khách quen biết hàng của bà sạch sẽ nên rất hay ghé lại, mua nhiều đồ về cho gia đình. Có nhiều người mua về ăn sinh nhật, bà hào phóng lại tặng thêm vài xiên.</p>

<p>Có lương hưu nhưng nhờ công việc này, bà Nhung cũng kiếm thêm được vài triệu mỗi tháng. Con cái động viên mẹ ở nhà nghỉ ngơi nhưng bà nghĩ \"mình còn sức khỏe thì cứ làm, ở nhà rảnh quá cũng buồn lắm\". </p>

","displayType":19,"options":0,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"/nhung-phan-doi-muu-sinh-dem-ha-noi-2187431.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anvat8-1-1-1254.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anvat8-1-1-1254.jpg","updatedDate":"2023-12-09T03:31:14","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"09/12/2023","hasCover":false} Ngày bà mất, điều bất ngờ đã xảy ra.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cham-ba-6-nam-nhung-khong-duoc-huong-thua-ke-chau-noi-nhan-ra-bai-hoc-cuoc-song-2224670.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anhdd-pikist1-1204.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222930","title":"9X đem món ngon lên núi nấu tặng hàng trăm trẻ em nghèo","description":"Từng thiếu ăn, thèm những món ngon lúc còn nhỏ, khi cuộc sống ổn định, mỗi cuối tuần Ngọc Trinh lại chuẩn bị nguyên liệu, thức ăn mang lên núi, nấu tặng trẻ em nghèo những bữa tiệc.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/9x-dem-mon-ngon-len-nui-nau-tang-hang-tram-tre-em-ngheo-2222930.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/9x-dem-mon-ngon-len-nui-nau-tang-hang-tram-tre-em-ngheo-1271.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223639","title":"Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ","description":"Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chong-ngoai-tinh-bo-di-theo-gai-sau-2-nam-bong-dung-tro-ve-cau-xin-toi-tha-thu-2223639.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/chong-ngoai-tinh-bo-di-theo-bo-sau-2-nam-bong-tro-ve-cau-xin-toi-tha-thu-1077.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T19:33:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224486","title":"Lão nông miền Tây trồng 10.000 chậu lúa làm điều vô cùng đặc biệt","description":"Sau thời gian dài kỳ công chăm sóc, 10.000 chậu lúa do ông Trần Văn Triệu trồng đã được chuyển tới trung tâm TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) để chuẩn bị cho triển lãm “Con đường lúa gạo Việt Nam”.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lao-nong-mien-tay-trong-10-000-chau-lua-lam-dieu-vo-cung-dac-biet-2224486.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lao-nong-mien-tay-trong-10000-chau-lua-lam-dieu-vo-cung-dac-biet-818.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221834","title":"Nhân vật VietNamNet truyền cảm hứng khơi dậy khát khao 'hôm nay phải hơn hôm qua'","description":"Là một người viết, cũng là bạn đọc, ngoài mối quan tâm đến thời sự, văn hóa, đời sống thì những nhân vật hấp dẫn trên VietNamNet luôn khiến tôi dừng lại để đọc lâu nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-vat-vietnamnet-truyen-cam-hung-khoi-day-khat-khao-hom-nay-phai-hon-hom-qua-2221834.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nhan-vat-vietnamnet-truyen-cam-hung-khoi-day-khat-khao-hom-nay-phai-hon-hom-qua-847.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224417","title":"Lần đầu gặp chị chồng tương lai, tôi sững sờ khi biết đó thực sự là ai","description":"Vừa nhìn thấy chị chồng tương lai, tôi có chút ngờ ngợ. Có vẻ chị cũng đã biết tôi.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lan-dau-gap-chi-chong-tuong-lai-toi-sung-so-khi-biet-do-thuc-su-la-ai-2224417.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lan-dau-gap-chi-chong-tuong-lai-toi-sung-so-khi-biet-do-thuc-su-la-ai-625.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:58:40","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223834","title":"Qua đời ở tuổi 99, tỷ phú để lại lời khuyên giúp tránh sai lầm lớn trong cuộc sống","description":"MỸ - Tỷ phú Charlie Munger mới qua đời ở tuổi 99. Ông để lại những bài học kinh nghiệm quý giá không chỉ áp dụng trong đầu tư mà cả trong cuộc sống thường ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/qua-doi-o-tuoi-99-ty-phu-de-lai-loi-khuyen-giup-tranh-sai-lam-lon-2223834.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/qua-doi-o-tuoi-99-ty-phu-de-lai-loi-khuyen-giup-tranh-sai-lam-lon-trong-cuoc-song-607.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:27:39","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223407","title":"Bài học cuộc đời: Tiếp tục tiến bước","description":"Tuổi trẻ thường được ví với lửa vì nó luôn nóng bỏng, cháy rực, tràn đầy nhựa sống. Tuy nhiên, không phải hành trình nào cũng luôn dễ dàng, thuận lợi.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bai-hoc-cuoc-doi-tiep-tuc-tien-buoc-2223407.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/bai-hoc-cuoc-doi-tiep-tuc-tien-buoc-1236.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T08:06:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224313","title":"Tiếp viên hàng không tiết lộ sự thật bất ngờ về những cốc cà phê trên máy bay","description":"Các tiếp viên hàng không chia sẻ sự thật về những cốc cà phê trên máy bay khiến người dùng mạng xôn xao.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tiep-vien-hang-khong-tiet-lo-su-that-bat-ngo-ve-nhung-coc-ca-phe-tren-may-bay-2224313.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tiep-vien-hang-khong-tiet-lo-su-that-bat-ngo-ve-nhung-coc-ca-phe-tren-may-bay-1380.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T08:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223881","title":"Bên trong hộp ngủ ở Hà Nội khiến nhiều người trẻ mê mẩn","description":"Tiện lợi, riêng tư, giá cả phù hợp là những tính từ mà giới trẻ mô tả xu hướng thuê trọ hộp ngủ. Dù còn nhiều tranh cãi nhưng mô hình này đang phổ biến ở Hà Nội, TP.HCM...","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ben-trong-cac-hop-ngu-o-ha-noi-khien-nhieu-nguoi-tre-me-man-2223881.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ben-trong-cac-hop-ngu-o-ha-noi-khien-nhieu-nguoi-tre-me-man-948.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:05:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222489","title":"Cô gái 24 tuổi nặng 25kg: Tôi không phải là người dễ bỏ cuộc","description":"Nguyễn Thùy Trang - cô gái 25 tuổi dù mắc bệnh xương thủy tinh vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ, truyền động lực cho những người cùng cảnh ngộ.","displayType":19,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-gai-24-tuoi-nang-25kg-toi-khong-phai-la-nguoi-de-bo-cuoc-2222489.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/co-gai-24-tuoi-nang-25kg-toi-khong-phai-la-nguoi-de-bo-cuoc-1387.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224278","title":"12.000 lượt người lao động tham gia Ngày hội thanh niên công nhân Hà Nội","description":"“Ngày hội thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” đã thu hút hơn 12.000 thanh niên công nhân tại Thủ đô Hà Nội nồng nhiệt hưởng ứng, làm nên cái kết đẹp của hành trình xuyên Việt suốt 7 tháng qua của chuỗi ngày hội giàu ý nghĩa.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/12-000-luot-nguoi-lao-dong-tham-gia-ngay-hoi-thanh-nien-cong-nhan-ha-noi-2224278.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/12000-luot-nguoi-lao-dong-tham-gia-ngay-hoi-thanh-nien-cong-nhan-ha-noi-1166.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T19:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223960","title":"Dân số già: Thử khai thác tiềm năng thay vì coi người già là gánh nặng","description":"“Hiện chúng ta có 400 ngàn người cao tuổi làm kinh tế giỏi, hơn 200 ngàn chủ doanh nghiệp là người cao tuổi”.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dan-so-gia-thu-khai-thac-tiem-nang-thay-vi-coi-nguoi-gia-la-ganh-nang-2223960.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dan-so-gia-thu-khai-thac-tiem-nang-thay-vi-coi-nguoi-gia-la-ganh-nang-1012.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223680","title":"Cách làm gà tây nướng thơm ngon cho ngày Lễ Tạ ơn","description":"Gà tây là món ăn truyền thống, không thể thiếu trên bàn tiệc các gia đình một số nước phương Tây vào dịp Lễ Tạ ơn. Hôm nay, hãy cùng VietNamNet tìm hiểu cách làm gà tây nướng thơm ngon cho ngày Lễ Tạ ơn nhé.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lam-ga-tay-nuong-thom-ngon-cho-ngay-le-ta-on-2223680.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/cach-lam-ga-tay-nuong-thom-ngon-cho-ngay-le-ta-on-935.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:27:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223584","title":"Đi vay từng đồng chữa bệnh, vợ điếng người nghe cuộc trò chuyện giữa chồng và mẹ","description":"Hơn 6 năm ở nhà chồng, tôi cung phụng gia đình anh, chưa từng để bố mẹ chồng phải chi một xu dù là tiền điện, tiền nước. Nhưng lúc tôi bị ốm, thái độ của tất cả khiến tôi nín lặng.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-vay-tien-chua-benh-chong-lai-giau-quy-den-2223584.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anhdd-pikist-918.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224154","title":"Vinh danh gương mặt phụ nữ khởi nghiệp thông minh","description":"Sáng ngày 7/12/2023, hội thảo kỷ niệm 5 năm khởi nghiệp thông minh cho phụ nữ - kết nối và phát triển đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều gương mặt phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinh-danh-guong-mat-phu-nu-khoi-nghiep-thong-minh-2224154.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/img-4245-817.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223968","title":"Màn cầu hôn bằng 200 drone đậm chất ngôn tình gây xôn xao ở Hà Nội","description":"Hàng loạt hình ảnh, video quay lại màn cầu hôn bằng 200 drone ở Hà Nội thu hút cộng đồng mạng. Nhiều bạn gái ước mình là nữ chính của màn cầu hôn đậm chất ngôn tình này.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-cau-hon-bang-200-drone-dam-chat-ngon-tinh-gay-xon-xao-o-ha-noi-2223968.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/cau-hon-506.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223918","title":"Cặp đôi bên nhau 64 năm chưa từng cãi vã nhờ bí quyết cực đơn giản","description":"MỸ - Những người thân của cặp đôi chia sẻ rằng họ chưa bao giờ chứng kiến 2 người cãi nhau hay nói chuyện không tốt về nhau.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cap-doi-ben-nhau-64-nam-chua-tung-cai-va-nho-bi-quyet-cuc-don-gian-2223918.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/cap-doi-ben-nhau-64-nam-chua-tung-cai-va-nho-bi-quyet-cuc-don-gian-22.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223849","title":"Cha mẹ nô nức đưa con đi check in ‘Khu rừng pha lê’ cách hồ Hoàn Kiếm chỉ 14km","description":"Như một món quà gửi tặng cư dân và chào đón năm mới 2024, chủ đầu tư Thành phố xanh Ecopark thiết kế “Khu rừng pha lê” lung linh với cây thông khổng lồ, liên tục đổi màu với 16 sắc màu rực rỡ.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cha-me-no-nuc-dua-con-di-check-in-khu-rung-pha-le-cach-ho-hoan-kiem-chi-14km-2223849.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cha-me-no-nuc-dua-con-di-check-in-khu-rung-pha-le-cach-ho-hoan-kiem-chi-14km-1295.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221867","title":"Chồng Nhật ngại tạo dáng, vợ Việt chờ 5 năm chụp ảnh cưới tuyệt đẹp 0 đồng","description":"Lúc đám cưới, anh chồng người Nhật không thích chụp ảnh nên chị Chúc Lan không có ảnh cưới. Sau 5 năm kết hôn, chị Lan tự tay thực hiện bộ ảnh cưới 0 đồng, ngập tràn hạnh phúc bên chồng.","displayType":19,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chong-nhat-ngai-tao-dang-vo-viet-cho-5-nam-chup-anh-cuoi-tuyet-dep-0-dong-2221867.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chong-nhat-ngai-tao-dang-vo-viet-cho-5-nam-chup-anh-cuoi-tuyet-dep-0-dong-1088.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223817","title":"Con gái cụ Hoàng Đạo Thúy: Cha tôi kiên cường trước bi kịch cuộc đời","description":"\"Mất 4 người con nhưng cha tôi luôn nén nỗi đau, kiên cường trước bi kịch cuộc đời” - con gái cụ Hoàng Đạo Thúy kể.","displayType":12,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-gai-cu-hoang-dao-thuy-cha-toi-kien-cuong-truoc-bi-kich-cuoc-doi-2223817.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/con-gai-cu-hoang-dao-thuy-cha-toi-kien-cuong-truoc-bi-kich-cuoc-doi-1608.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:30:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/emagazine.svg","avatarIconPosition":7,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000T"},{"id":"2221475","title":"Lên thăm thông gia nằm viện, mẹ tôi khóc nghẹn vì sự quá quắt của mẹ chồng","description":"Thay vì đón nhận tấm lòng của thông gia, mẹ chồng tôi đã có thái độ rất khó chấp nhận.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/len-tham-thong-gia-nam-vien-me-toi-khoc-nghen-vi-su-qua-quat-cua-me-chong-2221475.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/len-tham-thong-gia-nam-vien-me-toi-khoc-nghen-vi-su-qua-quat-cua-me-chong-1495.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T22:21:44","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223280","title":"Sau 7 năm ở rể, tôi phát hiện bí mật đau lòng","description":"Sau 7 năm ở rể, nuôi con một mình, tôi đau đớn phát hiện đứa bé không cùng huyết thống, là kết quả của việc vợ ngoại tình với người đàn ông khác trước khi qua đời.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sau-7-nam-o-re-toi-phat-hien-vo-ngoai-tinh-co-con-voi-nguoi-khac-2223280.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/sau-7-nam-o-re-toi-phat-hien-bi-mat-dau-long-1260.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T19:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223783","title":"‘Tô cam cùng TH 2023’:Chung tay vì hạnh phúc đích thực của phụ nữ và trẻ em Việt","description":"“Tô cam cùng TH là cùng nhau, tôi và bạn sẽ hiểu hơn, cất tiếng nói rõ ràng hơn, hành động cụ thể để có thể chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!” - một khách hàng của TH true mart chia sẻ khi tham gia chiến dịch “Tô cam cùng TH 2023”.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/to-cam-cung-th-2023-chung-tay-vi-hanh-phuc-dich-thuc-cua-phu-nu-va-tre-em-viet-2223783.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/to-cam-cung-th-2023chung-tay-vi-hanh-phuc-dich-thuc-cua-phu-nu-va-tre-em-viet-996.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223645","title":"Chàng thạc sĩ gây bất ngờ khi dùng công cụ AI phác họa mẫu người yêu lý tưởng","description":"Phác họa mẫu người yêu lý tưởng bằng công nghệ AI kèm theo danh sách dài những yêu cầu, chàng thạc sĩ khiến Quyền Linh - Ngọc Lan “đứng hình” tại \"Bạn muốn hẹn hò\".","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-muon-hen-ho-tap-957-chang-thac-si-dung-ai-phac-hoa-nguoi-yeu-ly-tuong-2223645.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chang-thac-si-gay-bat-ngo-khi-dung-cong-cu-ai-phac-hoa-mau-nguoi-yeu-ly-tuong-883.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

