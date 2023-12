Tháng 11/2023, đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ, Cục Giáo dục và Văn hóa và Viện Giáo dục Quốc tế (IEE) đã công bố Báo cáo Open Doors nhằm thông tin về số liệu sinh viên quốc tế theo học tại quốc gia này.

Theo đó, trong năm học 2022 – 2023, Mỹ tiếp tục là điểm đến hàng đầu thế giới của sinh viên quốc tế, tăng hơn 14% sinh viên tới nhập học. Sinh viên quốc tế hiện chiếm 6% tổng số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng ở Mỹ với hơn 1 triệu sinh viên (1.057.188) đến từ hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong năm học 2022-2023, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Canada và Việt Nam lần lượt nằm trong top 5 quốc gia có nhiều du học sinh tại Mỹ nhất.

Trung Quốc tiếp tục đứng đầu

Trung Quốc vẫn tiếp tục là quốc gia gửi nhiều sinh viên tới học tại các trường đại học Mỹ nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Năm học 2022-2023 ghi nhận 289.526 sinh viên Trung Quốc, giảm nhẹ 0,2% so với năm học trước (ở mức 290,086). Đây là mức giảm nhẹ. Trong khi đó, năm 2020-2021 chỉ có 109.492 sinh viên Trung Quốc học ở Mỹ.

Theo một cuộc khảo sát, khoảng ½ số sinh viên Trung Quốc đến Mỹ để học toán, khoa học máy tính, kỹ thuật và các môn STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) khác.

Số lượng sinh viên quốc tế đến Mỹ có xu hướng tăng sau đại dịch.

Ấn Độ dự kiến sẽ “soán ngôi”

Tổng số sinh viên từ Ấn Độ theo học ở Mỹ đạt 268.923 trong năm học 2022-2023, tăng 35% so với năm học trước (199,182), theo Báo cáo Open Doors. Số liệu này đã lập kỷ lục cho quốc gia đông dân nhất thế giới hiện nay, theo Washington Post.

Quyền phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách trao đổi học thuật Marianne Craven nói: “Mỹ duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Ấn Độ về giáo dục”. Bà cho biết sinh viên Ấn Độ bị thu hút vì nhiều lý do, bao gồm cả “đội ngũ giảng viên hàng đầu trong các trường cao đẳng và đại học Mỹ”.

Báo cáo cho thấy hầu hết sinh viên Ấn Độ này (gần 166.000) đang theo học chương trình thạc sĩ hoặc các chứng chỉ nâng cao khác. Họ đang tập trung số lượng lớn đến các bang như Texas, New York, California, Massachusetts và Illinois.

ĐH Texas ở TP Austin báo cáo có 1.248 sinh viên Ấn Độ đăng ký vào mùa thu này, và ĐH Maryland tại TP College Park ghi nhận có 1.589 người. Đại đa số sinh viên Ấn Độ đều theo học khóa sau đại học.

Hàn Quốc, Canada, Việt Nam trong top 5

Theo IIE, sinh viên Hàn Quốc chiếm 4,1% tổng số tuyển sinh đại học quốc tế tại Mỹ, với 43.847 sinh viên Hàn Quốc trong năm 2022-2023. Tính theo đầu người, Hàn Quốc có lượng sinh viên châu Á đến Mỹ nhiều thứ 3 (sau Trung Quốc và Ấn Độ).

Hầu hết sinh viên Hàn Quốc theo học các ngành như Kỹ thuật, Quản lý kinh doanh, Khoa học xã hội, Mỹ thuật ứng dụng và Khoa học đời sống.

Top những trường ĐH Mỹ có nhiều sinh viên quốc tế theo học nhất.

Ở Hàn Quốc, giáo dục đại học, đặc biệt là từ các tổ chức có uy tín, là ưu tiên hàng đầu trong các gia đình Hàn Quốc. Bằng cấp của các trường danh giá này như biểu tượng địa vị để tìm được “công việc phù hợp ở công ty phù hợp”.

Tuy nhiên, các trường đại học hàng đầu ở Hàn Quốc có tính cạnh tranh khốc liệt, khiến không ít sinh viên tài năng buộc phải lựa chọn những trường tốt nhất ở nước ngoài.

Canada duy trì ở vị trí thứ 4, với 27.013 và 27.876 sinh viên theo học lần lượt vào các năm học 2021-2022 và 2022-2023, chiếm 3,2% tổng số du học sinh tại Mỹ.

Việt Nam lần đầu lọt vị trí đứng thứ 5 trong nhóm các quốc gia có số lượng sinh viên du học nhiều nhất ở Mỹ với 2% (21.900 sinh viên), tăng 5,7% so với năm học trước.

Ngoài ra, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 2 toàn cầu về số lượng sinh viên theo học các trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ, chiếm 7,6% tổng số sinh viên quốc tế theo học tại các trường này.

Việt Nam đứng thứ 4 toàn cầu với 14.295 sinh viên theo học các chương trình cao đẳng và cử nhân. Ngành STEM và kinh doanh/quản trị vẫn là các khối ngành du học sinh Việt Nam tại Mỹ theo học nhiều nhất, lần lượt chiếm 47,6% và 24,7%.

Ngoài ra, top 5 trường ĐH Mỹ có sinh viên quốc tế theo học đông nhất là ĐH New York (New York), ĐH Northeastern (Boston), ĐH Columbia (New York), ĐH Arizona State (Arizona) và ĐH Southern California (California) lần lượt ở mức 24,496; 20,637; 19,001; 17,981 và 17,264.

Báo cáo Open Doors cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của giáo dục đại học quốc tế sau cuộc khủng hoảng COVID-19 toàn cầu vào đầu năm 2020, làm gián đoạn dòng sinh viên đến- đi từ Mỹ và buộc hầu hết sinh viên phải tham gia các lớp học từ xa.

Được biết, trong năm học 2019-2020, Mỹ đã đón tiếp khoảng 1.075.000 sinh viên quốc tế. Con số này giảm mạnh vào năm học tiếp theo, xuống còn khoảng 914.000, trước khi bắt đầu giai đoạn phục hồi.

