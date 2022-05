Những ‘thước đo’ mới về thành công của doanh nghiệp

Giải phóng tư duy, tạo giá trị bền vững

Trong một cuộc gặp mặt với các doanh nhân, trí thức tiêu biểu tại TP.HCM trước đây, Thủ tướng đã nhấn mạnh, “Muốn dân giàu, nước mạnh, chúng ta phải chú trọng phát triển quốc kế dân sinh. Thành công của doanh nghiệp hiện nay không chỉ là đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, lợi ích cổ đông mà phải sáng tạo, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội. Doanh nghiệp phát triển bền vững là nền tảng quan trọng đóng góp vào sự thịnh vượng của quốc gia”.

Thường xuyên đào tạo để doanh nghiệp sở hữu được nguồn nhân sự chất lượng

Với tâm thế ấy, giờ đây, cộng đồng doanh nghiệp nhất định phải giải phóng tư duy để thích ứng với điều kiện hoạt động mới. Khi kinh doanh trong nền kinh kế chuyển đổi đòi hỏi doanh nghiệp hội tụ nhiều yếu tố từ năng lực cạnh tranh đến tầm nhìn, theo đó doanh nghiệp không chỉ bán sản phẩm, dịch vụ mà còn ở việc tạo nên giá trị và kinh doanh có trách nhiệm với cộng đồng.

Các chuyên gia phân tích rằng, một doanh nghiệp có trách nhiệm cần bắt đầu từ các giá trị cốt lõi khi xây dựng chiến lược phát triển để cộng đồng tìm kiếm, qua đó tìm thấy ý nghĩa và tầm nhìn của doanh nghiệp. Hơn nữa, doanh nghiệp không thể một mình tạo nên được sự thành công khi xung quanh là người thất bại.

Nhìn ở góc độ hiện thực và đơn giản hơn thì điều mà doanh nghiệp thụ hưởng sau việc sau những đóng góp là những kết quả nhìn được, chạm được và đo lường được. Đó là, hiệu quả kinh doanh, là sự lớn mạnh về quy mô, việc quy tụ được người tài. Chính vì vậy, doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc trong việc thực hiện các trách nhiệm cộng đồng.

Tuy nhiên, rào cản lớn để mỗi doanh nghiệp xem trách nhiệm cộng đồng là một phần công việc của công ty là vì phải chịu quá nhiều sự chi phối xuất phát từ áp lực kinh doanh và nội lực còn yếu. Dù vậy, với sự chuyển biến nhanh chóng của nền kinh tế thị trường và thế giới số, doanh nghiệp sẽ bị quên lãng nếu không có kế hoạch nhắc khách hàng nhớ đến mình, cũng như tìm hiểu những yêu cầu của khách hàng với sản phẩm mình cung cấp. Các chuyên gia cho rằng, trách nhiệm với cộng đồng giờ đây như là một phần chiến lược để phát triển doanh nghiệp.

Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo cho nhân viên, doanh nghiệp thu được lợi ích qua hiệu quả công việc

Theo nghiên cứu và khảo sát gần đây của Trung tâm Nghiên cứu từ thiện phát triển Châu Á và Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững thực hiện, Việt Nam đang thực hiện khá tốt việc thành lập các hội đồng tổ chức phát triển xã hội dựa trên kinh nghiệm của các doanh nghiệp.

Trách nhiệm cộng đồng gắn liền cùng tầm nhìn doanh nghiệp

Chia sẻ về xu hướng này, đại diện Tập đoàn Bcons cho biết rằng, việc doanh nghiệp chung tay đóng góp cho công đồng là một trong những mục tiêu mà tập đoàn đã xây dựng song song với việc phát triển kinh doanh.

“Chúng tôi chọn hướng đi tạo cơ hội cho người trẻ phát triển. Ý nghĩa này được vận dụng ngay trong nội bộ thông qua việc tạo môi trường phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc cho nhân viên. Toàn bộ nhân viên Tập đoàn Bcons được tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn”, đại diện ban lãnh đạo Tập đoàn Bcons nhấn mạnh.

Qua hàng loạt các hoạt động bồi dưỡng nhân sự như vậy, một mặt giúp doanh nghiệp sở hữu được đội ngũ chuyên môn cao tạo thuận lợi cho công việc hoạt động của công ty; mặt khác là tạo điều kiện cho mỗi cá nhân, nhân viên khơi dậy được năng lực bản thân, từ đó mỗi cá nhân sẽ có hướng phát triển riêng trong môi trường công ty vào giai đoạn hiện tại cũng như định hướng phát triển công việc lâu dài.

Toạ đàm diễn ra tại lầu 4, Hội trường UBND TP. Dĩ An, ngày 27/5/2022

Cùng với định hướng tạo điều kiện cho con người phát triển, ngoài phát triển con người nội bộ, Tập đoàn Bcons hiện đang phối hợp với TP. Dĩ An triển khai Quỹ khởi nghiệp Bcons.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Quỹ khởi nghiệp Bcons, ngày 27/5/2022, chương trình “Tọa đàm khởi nghiệp Thành phố Dĩ An 2022 cơ hội chọn nghề, khởi nghiệp của thanh niên” sẽ được tổ chức tại Hội trường UBND TP. Dĩ An. Chương trình gợi mở về việc định hướng cơ hội chọn nghề, khởi nghiệp của thanh niên. Qua đó thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, tiến tới tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP. Dĩ An, góp phần thực hiện mục tiêu Quốc gia khởi nghiệp.

Thông qua chương trình toạ đàm, Tập đoàn Bcons mong muốn đem đến nhiều điều kiện thuận lợi để thanh niên TP. Dĩ An, những nhân tố trụ cột của nền kinh tế thành phố phát triển năng lực bản thân để góp phần vào xây dựng phát triển thành phố.

Tấn Tài