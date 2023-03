XEM CLIP: Nam tài xế không chấp hành đo nồng độ cồn, yêu cầu lực lượng Cảnh sát 141 (Công an TP Hà Nội) phải xuất trình chuyên đề, kế hoạch.

Mới đây nhất, lúc 20h30 ngày 2/3, Tổ công tác của Công an tỉnh Cà Mau làm nhiệm vụ trên đường Võ Văn Kiệt (Tân Xuyên, TP Cà Mau) phát hiện tài xế Hữu Minh Kỳ (39, trú tại huyện Thới Bình) đi xe máy có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện, ông Kỳ vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,58 mg/L khí thở. Quá trình xử lý, tài xế không xuất trình giấy phép lái xe, không chấp hành ký vào biên bản xử phạt. Khi lực lượng chức năng đưa phương tiện vi phạm về nơi tạm giữ, ông Kỳ đã ném gạch làm bị thương một thiếu tá CSGT.

Ông Hữu Minh Kỳ - người ném gạch vào thiếu tá Công an (Ảnh: E.X)

Theo cơ quan công an, do ông Kỳ thực hiện hành vi ném gạch khi lực lượng công an đã làm xong nhiệm vụ và đang trên đường di chuyển nên sẽ củng cố hồ sơ xử lý người về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào tối 26/2, tại Hà Nội, tài xế Nguyễn Đức Trung (SN 1991, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30E- 112.57 lưu thông trên đường Trần Nhật Duật (Đồng Xuân, Hoàn Kiếm).

Đến chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Trung không chấp hành và lao xe vào Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) để bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, tài xế đã hất 1 cán bộ, chiến sĩ trong tổ lên nắp capo đi hơn 30m. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Trung vi phạm ở mức 0,126 mg/L khí thở.

Tài xế Nguyễn Đức Trung điều khiển ô tô khấp chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của lực lượng CSGT (Ảnh: CACC)

Tài xế Trung tại cơ quan công an (Ảnh: CACC)

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Trung để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Không chỉ chống đối bằng cách tấn công trực tiếp lực lượng làm nhiệm vụ, tài xế còn yêu cầu lực lượng CSGT phải xuất trình các loại giấy tờ công tác để trốn tránh việc kiểm tra.

Điển hình như vụ việc xảy ra vào tối 12/2, khi Tổ công tác Y11/141 (Công an TP Hà Nội) yêu cầu tài xế V.Đ.N. (28 tuổi, trú tại Phú Thọ) kiểm tra nồng độ cồn, người này không chấp hành việc kiểm tra mà yêu cầu tổ Cảnh sát 141 cho kiểm tra chuyên đề, kế hoạch công tác.

Trung tá Nguyễn Đức Huấn, Tổ trưởng Tổ công tác Y11/141 giải thích cho tài xế V.Đ.N. biết về việc, người vi phạm không được phép kiểm tra chuyên đề của tổ Cảnh sát 141 vì đây là kế hoạch mật do Công an TP ban hành. Tuy nhiên, tài xế V.Đ.N. tiếp tục yêu cầu Tổ công tác phải cho xem kế hoạch.

Tài xế này còn liên tục dùng điện thoại quay clip tổ công tác và dùng những người đi cùng xe gồm 2 phụ nữ và 2 trẻ em để gây sức ép với lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhiều người dân hiếu kỳ vây xung quanh ô tô để theo dõi sự việc

Tài xế V.Đ.N. liên tục tranh cãi với lực lượng CSGT

“Chúng tôi nhiều lần yêu cầu tài xế cho những người trên xe chuyển sang ô tô khác để về nhà nhưng người này vẫn yêu cầu họ ngồi cố thủ trên ô tô suốt nhiều giờ đồng hồ”, Trung tá Nguyễn Đức Huấn nói.

Sự việc kéo dài đến 23h30 cùng ngày, tuy tài xế không chịu hợp tác nhưng lực lượng Cảnh sát 141 vẫn kiên quyết lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Người này, cũng không xuất trình giấy phép lái xe cho lực lượng CSGT kiểm tra.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế V.Đ.N. bị xử phạt từ 35 triệu đồng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày với lỗi không chấp hành đo nồng độ cồn. Với lỗi không có giấy phép lái xe, tài xế V.Đ.N. bị xử phạt 11 triệu đồng.

Thực tế đã có trường hợp chống đối lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra nồng độ cồn, sau đó vướng vòng lao lý. Cụ thể, tài xế Đỗ Đình Tám (63 tuổi, trú tại Hòa Bình) đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình tuyên phạt bị 12 tháng tù giam về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào ngày 2/2, Đội CSGT - trật tự Công an thành phố Hòa Bình làm nhiệm vụ tại Km142+90 quốc lộ 70 (phường Tân Hòa). Đến 11h, cảnh sát dừng ô tô do ông Đỗ Đình Tám điều khiển theo hướng thành phố Hòa Bình - xã Yên Mông để kiểm soát.

Bị cáo Đỗ Đình Tám bị tuyên phạt 1 năm tù giam vì chống đối cảnh sát giao thông (Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình)

Tuy nhiên, tài xế Tám không chấp hành, quay đầu bỏ chạy. Sau khi dừng được ô tô, tài xế Tám xuống xe, túm cổ áo và vật ngã thượng úy Vũ Huy Thành khiến nam cảnh sát bị rạn đốt xương ngón tay và tổn thương phần mềm, phải nhập viện điều trị.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Đỗ Đình Tám có nồng độ cồn ở mức 1,163mg/l khí thở. Mức vi phạm này gấp gần 3 lần mức xử lý kịch khung quy định tại nghị định 100.