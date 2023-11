XEM CLIP NGHI CAN CHỞ XĂNG VÀO HIỆN TRƯỜNG GÂY ÁN:

3 mạng người trong căn nhà cháy là vụ giết người phóng hỏa

Theo thông tin ban đầu, 16h45 chiều 21/11, nhận được tin báo của người dân về vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà số 260/45/2 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, lập tức Trung tá Võ Thanh Phong - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 15 có mặt tại hiện trường.

Lúc này, người dân có mặt cùng Trung tá Phong xác định phía trước nhà có 1 phụ nữ nằm bất động, nhiều thương tích trên người, bên trong nhà có 2 trẻ em nhưng cửa phía ngoài bị khoá trái.

Hiện trường căn nhà bị cháy có 3 người chết. Ảnh: T.C

Trung tá Phong cùng một số người dân ứng cứu, dập lửa. Các lực lượng địa phương cũng vừa đến hiện trường. Qua nắm tình hình, biết đối tượng giết người, phóng hỏa vừa bỏ chạy khỏi hiện trường, lập tức Trung tá Phong tổ chức truy đuổi qua hướng đường Mễ Cốc và nhanh chóng xác định kẻ tình nghi ở hẻm số 5.

Vừa truy đuổi, Trung tá Phong vừa huy động thêm 3 dân quân thường trực của phường vào cuộc vây bắt. Khi đến chân cầu Nguyễn Tri Phương, phường 6, quận 5, tổ công tác của Trung tá Phong áp sát, đối tượng chống trả quyết liệt nhưng bị lực lượng dân quân khống chế, bắt giữ và bàn giao cho công an địa phương.

Lúc này, tại hiện trường ngôi nhà cháy, lực lượng PCCC chuyên nghiệp và công an khống chế được ngọn lửa. Trong ngôi nhà, công an phát hiện 1 phụ nữ và 2 trẻ em tử vong.

Các nạn nhân được làm rõ gồm: chị L.T.M.D (32 tuổi) cùng cháu N.L.H.P. (3 tuổi, là con của chị D.) và cháu T.M.T.K. (2 tuổi, là cháu bé hàng xóm mà chị D. nhận trông giữ).

Nghi can gây án bị bắt giữ khi đang tẩu thoát trên đường. Ảnh: CA

Công an cũng làm rõ, nghi can giết người, phóng hỏa là Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, quê Hà Nam).

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh, công an ghi nhận, trước thời điểm gây án, nghi can Nhu đã đi xe gắn máy vào con hẻm. Đối tượng mặc áo và đội nón xe ôm công nghệ, có chở theo can xăng phía trước.

Công an lấy lời khai của các nhân chứng và người có liên quan, trong đó bà Nguyễn Thị P. (là mẹ của nạn nhân D.), người giáp mặt kẻ gây án. Đối tượng dùng dao tấn công chị D. nghe tiếng kêu la, bà P. chạy ra thì chứng kiến cảnh đối tượng tạt xăng, phóng hỏa, còn con gái bà bị đâm nằm 1 chỗ.

Anh H. (hàng xóm kế bên) cũng đụng mặt đối tượng khi hắn vừa gây án xong. Anh này cùng người dân gần đó nghe tiếng kêu la thì chạy tới, đã thấy chị D. nằm dưới đất, đối tượng tạt xăng, phóng hoả nhưng tay cầm dao không ai dám xông tới ứng cứu, đành kêu la.

Camera an ninh đầu hẻm ghi nhận cảnh nghi can chở can xăng đến hiện trường gây án. Ảnh: Cắt từ clip

Theo lời anh H., đối tượng gây án xong, bình tĩnh lấy xe gắn máy định rời đi nhưng loay hoay, có lẽ không tìm ra chìa khoá nên đành chạy bộ thoát thân.

Gây án vì bế tắc, nhớ lại tình đơn phương lúc xưa?

Khi bị bắt giữ, nghi can Nguyễn Văn Nhu khai báo quanh co, nhưng qua đấu tranh đã thừa nhận chi tiết hành vi phạm tội.

Trong sáng 22/11, Công an quận 8 đưa Nhu quay lại ngôi nhà để thực nghiệm hiện trường. Công an yêu cầu Nhu chỉ địa điểm vứt dao, áo… Sau 1 giờ, công an đưa Nhu đi, đồng thời thu giữ một số tang vật, đưa 2 xe gắn máy bị cháy nham nhở rời hiện trường để phục vụ điều tra.

Nghi can Nguyễn Văn Nhu. Ảnh: CA

Theo Nhu khai, gây án vì cuộc sống bế tắc và nhớ lại tình cảm trước đây đã dành cho nạn nhân D. nhưng bị khước từ.

Cụ thể, hơn 10 năm trước, Nhu làm chung với chị D. tại 1 quán ăn ở quận Bình Thạnh. Nhu có tình cảm, từng bộc lộ nhưng bị chị D. từ chối.

Năm 2016, Nhu bị đuổi việc, phải về quê mưu sinh và chỉ 2 năm sau, quay lại TP.HCM đi làm kiếm sống ở nhiều nơi.

Gần đây, Nhu có vay tiền qua mạng xã hội, nhưng dần dần mất khả năng chi trả. Thấy cuộc sống bế tắc và Nhu thường hay suy nghĩ về chị D. nên nảy sinh ý định giết người, nhắm vào người phụ nữ từng thương.

Giữa tháng 11 vừa qua, Nhu quay lại quán ăn cũ ở quận Bình Thạnh thì biết chị D. đã nghỉ việc từ lâu. Tuy nhiên, Nhu thấy anh T. (là chồng chị D.) vẫn đang làm việc tại đây. Vào 1 buổi chiều tối, chờ anh T. tan làm, Nhu bám theo sau về tận nhà để biết chỗ ở của chị D. Nhu cũng tìm hiểu xung quanh và biết chị D. thường ở nhà trông con.

Lực lượng địa phương phong tỏa để thực nghiệm hiện trường vụ giết người, phóng hỏa khiến 3 người tử vong. Ảnh: T.C

Và thu giữ 2 xe gắn máy. Ảnh: T.C

Để thực hiện kế hoạch trả thù tình tàn bạo, Nhu lên mạng xã hội tìm mua xe máy, áo khoác, nón của xe ôm công nghệ và dao làm hung khí.

Chiều 21/11, Nhu chạy xe máy, dọc đường, ghé mua 300 ngàn đồng xăng đựng trong can nhựa lớn, tìm đến nhà chị D.

Đến nơi, thấy cửa không khoá nên Nhu bước vào và gọi tên chị D. Khi chị vừa xuất hiện, Nhu đã rút dao đâm liên tiếp vào ngực khiến nạn nhân bị thương tích. Chị D. chạy ra ngoài, kêu la cầu cứu thì bị Nhu kéo vào trong.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Văn Nhu. Ảnh: CA

Nhu đã tưới xăng ra nền nhà và châm lửa đốt với ý định chết cùng chị D. Tuy nhiên, khi lửa bùng lên, Nhu khoá trái cửa, bỏ đi như nói trên. Đáng nói, trong nhà khi đó có 2 trẻ nhỏ 2 và 3 tuổi bị ngạt khói, dẫn đến tử vong.

Vì hàng xóm kéo đến, truy hô, Nhu đánh bỏ lại xe gắn máy và chạy bộ thoát thân. Chạy một đoạn, Nhu vứt bỏ dao và áo khoác dính máu, rồi đón xe ôm tẩu thoát. Nhưng chưa đầy 1 giờ sau khi gây án, Nhu đã bị bắt giữ.