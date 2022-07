Những trò nghịch dại đẩy quý ông vào phòng cấp cứu

Bẻ "cậu nhỏ" để nghe tiếng “rắc rắc”

Thống kê tại Việt Nam cho thấy, nguyên nhân hàng đầu khiến các ông bị gãy "cậu nhỏ" từ thói quen bẻ để tự sướng.

Mới nhất, Khoa Tiết niệu một bệnh viện lớn ở Hà Nội tiếp nhận nam thanh niên 20 tuổi chưa kết hôn, nhập viện vì "của quý" bị gãy.

Anh này có thói quen bẻ “cậu nhỏ” mỗi sáng sớm khi còn cương cứng, như cách mọi người hay bẻ khớp ngón tay để nghe tiếng “rắc, rắc” và cảm thấy thích thú với thói quen này. Vào buổi sáng xảy ra sự cố, sau tiếng rắc lớn của cú bẻ, dương vật xìu ngay lập tức và bầm tím, nam thanh niên phải đi viện gấp.

PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học - Bệnh viện Việt Đức, cho hay tai nạn tưởng hi hữu này thật ra không hiếm. Nhiều thanh niên có “sở thích” kỳ lạ và dại dột này. Họ đến viện với "cậu nhỏ" sưng to, đau nhiều, tiểu khó và tím đen. Ngoài ra, một số "cậu nhỏ" phải đi cấp cứu do vỡ thể hang trong khi “hành sự”, chơi thể thao hay thủ dâm.

PGS Quang giải thích, trong thời gian cương cứng, máu dồn về cơ quan sinh dục nhiều, nếu dương vật bị uốn cong đột ngột hoặc mạnh mẽ trong khi căng, hay có một tác động lệch trục có thể dẫn tới vỡ lớp màng của một trong hai trụ, làm gãy dương vật.

Nếu dương vật bị gãy, nam giới cần tới trung tâm y tế gần nhất, càng sớm càng tốt để điều trị sớm, không chần chừ “tự theo dõi”. Nếu để lâu hơn thì sau vài tháng bị gãy, dương vật bị cong hẳn, có thể gần 90 độ.

Lúc này, việc phẫu thuật sẽ khó khăn và cần kỹ thuật đặc biệt để chỉnh thẳng lại dương vật.

Bơm silicon, xịt, bôi thuốc

Ngoài việc bơm silicon để “cậu nhỏ” to, dài ra thêm “bản lĩnh” phòng the, không ít quý ông còn mua các loại thuốc xịt, gel bôi, mong làm tăng thời gian quan hệ.

Bác sĩ nam khoa Hà Ngọc Mạnh cảnh báo, bản chất của các loại thuốc xịt hay bôi gel này chỉ để gây tê tại chỗ, làm “cậu nhỏ” bớt nhạy cảm hơn, giúp nam giới có thể trì hoãn thời điểm xuất tinh.

Việc lạm dụng hay dùng không đúng cách có thể gây ra rất nhiều tác dụng phụ. Đơn giản nhất là sử dụng thuốc tê tại chỗ nhưng không vệ sinh sạch sẽ “của quý” trước khi quan hệ thì có thể làm mất cảm giác, giảm ham muốn của cả bạn tình, ảnh hưởng tới hoạt động tình dục đôi bên.

Ngoài ra, việc xịt hay bôi vào những vùng da nhạy cảm có thể làm kích ứng da, niêm mạc. Hơn thế, dùng lâu dài còn khiến quý ông phụ thuộc vào thuốc, không có thuốc sẽ có cảm giác mất tự tin.

Theo chia sẻ của bác sĩ Mạnh, đã có những trường hợp khi sử dụng thuốc kéo dài cuộc yêu khiến đầu “cậu nhỏ” bị mất cảm giác, không kiểm soát được hoạt động tình dục. Điều này khiến da dễ bị tổn thương, thậm chí gặp tai nạn trong sinh hoạt tình dục như rách hãm quy đầu, gãy dương vật…

Chưa kể, quý ông nếu dùng các loại thuốc gây tê, khi hoạt động tình dục quá sức, không đảm bảo chức năng tim mạch hay hô hấp, có thể đối diện nguy cơ rất lớn thậm chí cả đột tử trong khi “hành sự”. Do đó, việc dùng các loại thuốc cần phải cân nhắc.

Gắn bi, nhét đủ thứ vào trực tràng, niệu đạo

TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học Bệnh viện E - chia sẻ về một quý ông muốn vợ bất ngờ sau quãng thời gian xa cách.

Anh này đi cấy 6 viên bi ngọc trai vào “cậu nhỏ” nhưng lại làm vợ đau rát, khó chịu ngay khi gần gũi. Sau thời gian cấy bi, dương vật chảy dịch, ngứa và sưng tấy do nhiễm trùng, bệnh nhân phải vào viện lấy bỏ, điều trị kéo dài.

Ngoài cấy bi, bác sĩ Liên chia sẻ lại có trường hợp găm đặt vật sắc nhọn khiến vợ bị rách vùng kín, đau. Bác sĩ không chỉ cấp cứu cho người chồng mà còn phải điều trị cho cả vợ.

Nhiều trường hợp bị phù nề, tổn thương do thuốc hay đặt bi, cắt cấy… dẫn tới hoại tử. Bệnh nhân khi đến khám ở giai đoạn nặng đòi hỏi bác sĩ phải liên hệ nhiều chuyên khoa để cắt lọc, làm sạch, kết hợp tạo hình lại dương vật cho bệnh nhân.

Các cơ sở y tế gần đây tiếp nhận không ít người vào cấp cứu do chọc đũa dài hay dây tai nghe điện thoại vào… bàng quang, niệu đạo. Lại có trường hợp nhét đồ chơi tình dục là chiếc dương vật giả dài tới 18cm vào hậu môn để “tự sướng”.

Các bác sĩ cảnh báo, việc tự đưa các dị vật vào niệu đạo qua đường dương vật tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ như nhiễm trùng, chảy máu và hình thành nút thắt làm hẹp niệu đạo, hạn chế dòng chảy của nước tiểu.

Ngoài ra, nếu dị vật mắc kẹt bên trong dương vật, nó có thể gây cảm giác nóng rát, không thể đi tiểu và các vấn đề về cương cứng. Các biến chứng nghiêm trọng hơn có thể xảy ra là bàng quang hay ống dẫn nước tiểu bị tổn thương hoặc thủng.

Bác sĩ Liên cho hay, những tổn thương như trên khó bình thường trở lại được. Trước hết, quý ông thậm chí cả bạn tình cùng bị sang chấn tâm lý, ảnh hưởng cơ quan sinh dục, tác động xấu tới mối quan hệ.

Khả năng phục hồi phụ thuộc vào mức độ nặng - nhẹ hay đến viện sớm hay muộn. Theo đó, tổn thương càng nặng và bệnh nhân đến viện càng muộn thì càng khó phục hồi.

Thanh Hiền