Nam thanh niên mắc bệnh lậu sau lần đi mát xa 'tới bến’

Lậu là bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, do vi khuẩn lậu cầu (Neisseria Gonorrhoeae) gây ra. Những người quan hệ tình dục không an toàn đều có nguy cơ mắc bệnh lậu. Bệnh ít xuất hiện các triệu chứng, diễn biến âm thầm, gây nhiều biến chứng nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh, Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ, bệnh gây ra bởi vi khuẩn tên Song cầu hình hạt cà phê - loại vi khuẩn có hình giống hạt cà phê và thường nằm sóng (xếp) đôi với nhau. Bệnh có thể lây khi quan hệ tình dục bằng đường miệng, hậu môn, âm đạo. Đối tác (người nữ) có vi khuẩn lậu trong âm đạo, cổ tử cung, hoặc miệng, họng thậm chí là hậu môn, sẽ lây cho người nam trong những lần quan hệ không có bảo vệ.

Nếu xuất hiện đau buốt, chảy dịch, chảy mủ niệu đạo sau quan hệ tình dục không an toàn, khả năng rất cao bạn đã bị lậu, cần phải đi khám và được điều trị sớm. Nam giới mắc bệnh này, vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, đầu dương vật có chảy mủ, do niệu đạo tiết ra và cả đêm không đi tiểu. Vì vậy nếu lấy bệnh phẩm để soi vào buổi sáng trước khi đi tiểu sẽ chẩn đoán dễ và chính xác hơn.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh từng tư vấn, thăm khám cho một số bệnh nhân mắc bệnh lậu. Một trong số đó là một nam thanh niên chưa lập gia đình. Bệnh nhân chia sẻ, anh chưa có quan hệ tình dục nhưng mấy hôm trước có đi sử dụng dịch vụ massage. Sau quá trình thăm khám, người này nhận kết quả mắc bệnh lậu.

Một ca bệnh khác, theo bác sĩ Thanh, là một nam thanh niên 17 tuổi, đang là học sinh một trường THPT. Bệnh nhân được mẹ đưa đi khám. Kết quả soi dịch (mủ) niệu đạo, bác sĩ kết luận nam sinh đã mắc lậu. Trước đó, thanh niên này có uống bia và hát karaoke cùng bạn. Tại đây người này quan hệ tình dục 2 lần, trong đó lần đầu do quá say nên không nhớ có mang bao cao su hay không.

Một lần khác, bác sĩ khám cho một bệnh nhân nam giới đã hơn 50 tuổi, cũng có kết quả mắc bệnh lậu. Lý do là trong một lần đi họp lớp, người này có quan hệ tình dục với bạn học cũ. Về nhà, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng của lậu và lây cho vợ. Hai vợ chồng đã điều trị nhiều đợt nhưng các triệu chứng viêm niệu đạo vẫn dai dẳng, rất khó chịu.

Theo bác sĩ Thanh, lậu thường đáp ứng tốt với điều trị kể cả thuốc uống nhưng nếu không cẩn thận có thể bị lậu mạn tính hoặc bị kháng thuốc, để lại các di chứng rất dai dẳng.

Cũng theo bác sĩ, một điều rất quan trọng là phải điều trị cho cả bạn tình (vợ, bạn gái) và nếu có quan hệ tình dục cần có biện pháp an toàn, chủ yếu là người nam cần mang bao cao su.

Ths.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cũng khuyến cáo, bệnh lây qua đường quan hệ tình dục phải được thăm khám sớm, điều trị triệt để vì hậu quả bệnh để lại khá nghiêm trọng. Cũng theo bác sĩ, dùng bao cao su không thể đảm bảo an toàn 100%. “Bao cao su chỉ che 1% cơ thể (dương vật) trong khi đó bệnh lây qua đường tình dục như sùi mào gà có thể mọc ở các vùng khác, những vùng này không được bao cao su bao bọc”, bác sĩ cho biết thêm.

Có 2 biện pháp để bạn có hành vi tình dục an toàn. Thứ nhất, bạn có thể sử dụng các màng ngăn bảo vệ tinh trùng, vi khuẩn (bao cao su cho nam và nữ). Thứ hai là sử dụng các loại thuốc tránh thai, biện pháp tránh thai khác…

Ths.Bs Phan Chí Thành chia sẻ thêm, 3 yếu tố của tình dục an toàn bao gồm: “Thứ nhất bạn phải có kiến thức tốt, thứ hai, bạn thực hành tình dục an toàn (dùng các biện pháp bảo vệ, biết cách từ chối khi người tình đề nghị thực hành hành vi tình dục không an toàn). Thứ 3, bạn nên đi khám, sàng lọc định kỳ để sớm phát hiện bệnh”.

Phương Lê