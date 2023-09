Cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến 56 người thiệt mạng

Theo Công an TP Hà Nội, hồi 23h20 ngày 12/9, Tổng đài 114 - Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại chung cư mini số 37 ngõ 29/70 Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Nhận được thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động 15 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng PCCC Bộ Công an, trường Đại học Cảnh sát PCCC và Công an thành phố đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Tòa chung cư mini bị cháy cao 9 tầng, diện tích hơn 200m2, có 45 căn nhà, với khoảng 150 người dân sinh sống. Chung cư nằm sâu trong con ngõ nhỏ khiến Cảnh sát PCCC&CNCH gặp nhiều khó khăn để đưa trang thiết bị chữa cháy vào tiếp cận đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đưa các nạn nhân đi cấp cứu

Lực lượng chức năng đã cứu được hơn 70 người mắc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu. Cũng theo Công an TP Hà Nội, vụ cháy khiến 56 người thiệt mạng và 37 người bị thương.

Kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy cho thấy, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam, cách tường phía đông khoảng 2,3m thuộc tầng 1 bên trong khu chung cư mini.

Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn.

Lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Cháy nhà dân tại B9 Kim Liên (Hà Nội) khiến 5 người chết

Khoảng 1h13 ngày 21/4/2022, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà số 116 Khu tập thể B9 Kim Liên (ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch , Kim Liên, Đống Đa).

Công an TP đã huy động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và quận Hai Bà Trưng đến hiện trường.

Thời điểm tiếp cận, công an xác định cháy xảy ra tại tầng 1 có diện tích khoảng 33m2.

Xe máy bị cháy rụi trong vụ cháy nhà dân tại B9 Kim Liên (Ảnh: Đình Hiếu)

Quá trình xảy ra cháy, anh B.N.L. (39 tuổi, con trai chủ nhà) cùng con trai là cháu B.Q.H. (10 tuổi) đã tự thoát sang mái tầng 2 nhà hàng xóm và được lực lượng cứu hộ đưa xuống an toàn.

Tại tầng 2, Công an phát hiện cháu B.G.H. (1 tuổi, con trai ông B.N.L.) còn dấu hiệu hô hấp, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo Công an Hà Nội, vụ cháy khiến 4 người chết tại hiện trường gồm: bà Đ.T.M. (74 tuổi, chủ nhà), chị Đ.M.H. (37 tuổi, con dâu bà M.), anh B.N.K. (37 tuổi, con ruột bà M.) và cháu B.N.P. (10 tuổi, con trai anh B.N.L.); cháu H. tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan Công an xác định cháy do chập điện ắc quy xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade dựng ở tầng 1 ngôi nhà.

Cháy chung cư Carina ở TP.HCM khiến 13 người chết

Trước đó, khoảng hơn 1h ngày 23/3/2018, đám cháy bùng phát tại tầng hầm chung cư Carina, đường Võ Văn Kiệt (Quận 8, TP.HCM).

Ngọn lửa bùng lớn trong nhiều giờ khiến các mảng bê tông bị sụp xuống. Hàng trăm người bị mắc kẹt bên trong các tòa nhà kêu cứu. Nhiều người chưa thoát thân được đã tìm cách chạy lên phía trên cao hoặc nhảy xuống đất.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM, 34 xe chữa cháy và 205 cán bộ ,chiến sĩ được điều động đến hiện trường dập lửa và cứu nạn.

Vụ cháy xảy ra tại tầng hầm rộng khoảng 22.000m2, trong đó khu để xe có diện tích 1.000m2, 150 xe máy và 13 ôtô đã bị cháy rụi.

Đến rạng sáng cùng ngày, cơ quan chức năng xác định 13 người chết và 28 người bị thương.

Hiện trường vụ cháy chung cư Carina tại TP.HCM

Cũng theo Công an TP.HCM, nơi xuất phát cháy đầu tiên là trên hệ thống dây dẫn điện của một xe máy Attila đặt tại khoang để xe máy số 6. Nguyên nhân vụ cháy là do hệ thống dây dẫn điện của xe này xảy ra sự cố chạm chập điện (ngắn mạch). Sự cố ngắn mạch phát sinh hồ quang điện mang năng lượng cao đốt cháy vỏ cách điện, làm nóng chảy lõi dây điện dẫn đến nhiệt độ cao trên 1.500°C.

Sản phẩm vỏ cách điện cháy văng ra, rơi xuống các vật liệu dễ cháy (nhựa, cao su) ở xung quanh gây cháy xe. Sau đó ngọn lửa thành đám cháy phát ra các hướng gây nên cháy lớn.