Ngày 17/9, Công an TP Hà Nội cho biết, có 5 cán bộ, chiến sĩ bị thương trong quá trình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chung cư mini ở Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cụ thể, 5 cán bộ, chiến sĩ bị thương gồm: Nguyễn Quốc Trung (20 tuổi, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân), Bùi Trung Hiếu (22 tuổi), Nguyễn Tuấn Hùng (20 tuổi), Lê Quang Khải (24 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, cùng là cán bộ Đội PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông).

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ

Cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Công an TP đã đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Quân Y 103 thăm hỏi, động viên những chiến sĩ công an bị thương trên.

Vị lãnh đạo dặn dò 5 cán bộ công an an tâm điều trị, mau chóng hồi phục sức khỏe để sớm trở lại công tác, phục vụ nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các bệnh viện trong công tác tiếp nhận, điều trị, cứu chữa các nạn nhân, chiến sĩ bị thương, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất những tổn thất về người.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP thăm hỏi 5 chiến sĩ bị thương

Trước đó, ngày 14/9, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đã cùng đại diện chỉ huy phòng chức năng Công an TP thăm hỏi, trao quà, động viên 5 cán bộ, chiến sĩ nói trên.

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), Công an TP Hà Nội cho biết, đến 19h ngày 13/9, cơ quan chức năng xác định 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Trong vụ cháy này, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) và lực lượng PCCC của Bộ Công an đã cứu được hơn 70 người mắc kẹt bên trong chung cư mini bị cháy, đưa ra ngoài an toàn.