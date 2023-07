XEM CLIP:



Tai nạn bất ngờ vì áo chống nắng cuốn vào bánh xe

Thay vì chọn một chiếc áo, váy vừa với bản thân, ít ảnh hưởng đến quá trình điều khiển xe thì nhiều người lại lựa chọn đồ dài, rộng với mong muốn trùm được kín tay chân khi ra đường.

Áo chống nắng với đa dạng mẫu mã, chủng loại

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đi xe máy bất ngờ ngã xuống đường do vạt áo chống nắng cuốn vào bánh xe.

Theo hình ảnh trong clip, người ngồi sau xe máy mặc áo chống nắng loại dài, rộng trùm kín người. Trong quá trình di chuyển, gió đẩy vạt áo mắc vào bánh sau của xe nên và khiến người phụ nữ ngã xuống đường. Tình huống đặc biệt nguy hiểm khi đi ngay phía sau là ô tô.

Khoảnh khắc áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe, khiến người ngồi sau ngã xuống đường. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, vào đầu tháng 6, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) đã cấp cứu trường hợp bị lún xương cột sống do áo chống nắng cuốn vào bánh xe, giật ngã người xuống đường.

Bà T.T.H. (63 tuổi, trú tại TP.Uông Bí, Quảng Ninh) nhập viện với chấn thương gãy hở độ 2 đầu dưới xương quay trái, lóc da mặt mu bàn tay trái, lún xương cột sống đoạn D12, L1. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật xử trí vết thương cho người này.

Áo chống nắng của cháu N.T.A. bị mắc lại bánh xe (Ảnh: Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ)

Vào ngày 17/5, tại huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cũng đã xảy ra vụ tai nạn tương tự khi cháu N.T.A. (8 tuổi, trú tại xã Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An) được phụ huynh chở xe máy về nhà sau giờ học. Do trời nắng, người nhà cho cháu A. mặc áo khoác chống nắng. Trên đường đi, áo bị cuốn vào bánh xe và kéo theo cháu A. ngã xuống đường.

Tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, các bác sĩ xác định, cháu A. bị gãy hở 1/3 dưới xương cánh tay trái.

Chọn, mặc áo chống nắng thế nào cho an toàn

Theo chuyên gia đào tạo lái xe an toàn, người điều khiển phương tiện không nên lựa chọn váy, áo chống nắng quá dài và rộng vì sẽ dễ bị cuốn vào bánh xe. Cần chọn áo chống nắng phù hợp, không che khuất tầm nhìn phía trước và dễ quan sát hai bên.

"Trên thị trường hiện nay có nhiều loại áo chống nắng kèm khẩu trang che toàn bộ khuôn mặt chỉ để hở phần mắt. Sử dụng loại áo chống nắng này sẽ rất khó để quan sát khi lái xe", vị chuyên gia cho biết.

Một người phụ nữ mặc áo chống nắng dài, rộng trùm kín người

Chuyên gia này nhấn mạnh, trong khi sử dụng áo, váy chống nắng, người lái xe cần chú ý vén áo gọn gàng, quan sát cẩn thận trước khi di chuyển.

"Lưu ý với người ngồi sau xe cũng cần gọn gàng, không để áo chống nắng trùm lên cả phần sau vì áo dễ mắc vào bánh xe dẫn đến tai nạn giao thông", chuyên gia cho biết.

Lưu ý đặc biệt với những người ngồi vắt chéo chân hay ngồi lệch một bên khi đi xe máy thì nguy cơ xảy ra tai nạn do cuốn vạt áo chống nắng vào bánh xe sẽ cao hơn.